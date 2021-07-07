كندا تُدين اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

ففي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب جوستان ترودو : إنني أدين بشدة الاغتيال المروع للرئيس مويس هذا الصباح. وكندا على استعداد لدعم شعب هايتي وتقدم أي مساعدة قد يحتاجها.

واغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويس يوم الأربعاء بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزله في منتصف الليل ، مما أغرق البلاد في حالة من عدم اليقين إلى حد كبير.

وتم تأكيد الخبر لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القائم بأعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف ، الذي تحدث بعد ذلك إلى الهايتيين في وقت لاحق من الصباح.

ووصف العملية بالعمل الشنيع وغير الإنساني والبربري. وحمّل السيد جوزيف اغتيال الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا إلى مجموعة من الأجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية. ولم يشر إلى أي اعتقالات.

وأصيبت زوجة الرئيس، مارتين مويس، في الهجوم وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب السيد جوزيف ، الذي لم يعط معلومات أخرى عن حالتها الصحية. وأشار إلى أن أبناء الرئيس المُغتال بخير.

وفقًا لسفير هايتي لدى الولايات المتحدة ، بوكيت إدمون ، سيتم إجلاء مارتين موس إلى ميامي لتلقي العلاج. وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن حالتها مستقرة لكنها خطيرة.

لقد كان هجومًا منظمًا بطريقة مُحكمة وهم محترفون. لدينا فيديو ونعتقد أنهم مرتزقة. بوكيت إدمون، سفير هايتي لدى الولايات المتحدة

وفقًا للدبلوماسي ، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن المهاجمين انتحلوا صفة موظّفين في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) كي يتمكّنوا من ارتكاب جريمتهم.

ضباط الشرطة الهايتية يبحثون عن أدلة بالقرب من منزل عائلة الرئيس المُغتال جوفينيل مويس. الصورة: Getty Images / AFP/VALERIE BAERISWYL

وتهاطلت ردود الأفعال الدولية بعد عملية الاغتيال. وأغلقت جمهورية الدومينيكان حدودها مع هايتي و التي يبلغ طولها 380 كيلومترا على جزيرة هيسبانيولا ، وفقا لمتحدثة باسم وزارة الدفاع.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، في تغريدة على تويتر إنّ هذه الجريمة هي اعتداء على النظام الديمقراطي لهايتي والمنطقة .

وفي واشنطن، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي العملية بالهجوم مروع والمأساوي وقالت إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة هايتي.

وقررت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بورت أو برنس إبقاء أبوابها مغلقة لهذا اليوم بسبب الوضع الأمني .

وأعرب جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد العنف في هايتي.

وقال نيكولا دي ريفيير، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إنّ مجلس الأمن صُدم بشدة لاغتيال جوفينيل مويس.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا يوم الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة والمكسيك.

(راديو كندا / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)