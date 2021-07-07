قطاع الكهرباء في كيبيك يحتاج إلى سلسلة إمداد مستقلة

وتناول في حديثه وفرة الموارد ، والحاجة إلى سلسلة توريد مستقرة ومستقلة عن آسيا وضرورة إقامة تكامل بين مختلف مناطق أمريكا الشمالية.

يُقال منذ فترة طويلة أن كيبيك تمتاز باحتياطياتها الهائلة من الطاقة الخضراء أي الطاقة الكهرومائية. هل المقاطعة في وضع جيد يؤهلها للنجاح في إنشاء قطاع كهرباء حقيقي؟

كريم زغيب : فيما يخصّ الموارد الطبيعية، نحتاج إلى النحاس ، والغرافيت ، والسيليكون ، والألمنيوم ، والحديد ، والكوبالت ، والنيكل. لا توجد معادن نادرة في البطاريات، وكلّ هذه المواد موجودة في باطن الأرض في كيبيك. لدينا كل هذه الموارد ، لدينا كل شيء !

لدينا مواد خام مثل الغرافيت والليثيوم ويتم تحويلها أو سيتم تحويلها في كيبيك. وتقوم شركة دانا - تي إم4 (Dana-TM4) بتصنيع المحركات. نحن ننتج سيارات كهربائية. لكن ماذا عن الخلية الكهربائية ، أساس البطارية؟

كريم زغيب : نعم، يوجد في بطارية السيارة ما يقرب من 4000 خلية. لكن خلية بطارية الليثيوم أيون لا تُنتج في كيبيك.

هل يمكن أو ينبغي إنتاج هذه الخلية في كيبيك؟

كريم زغيب : يمكن إنتاجها هنا، لأن لدينا سلسلة الانتاج من المنجم إلى الخلية. ونستطيع أن نقوم بذلك لأنّنا نمتلك طاقة خضراء و يمكننا إنتاجها بسعر معقول ينافس أسعار آسيا.

فبمجرد أن يكون لدينا الخلية ، يصبح الأمر سهلاً. البطارية ، أرى أنها أمر أمن قومي. على أوروبا وأمريكا الشمالية بناء سلسلة إمداد محلية مستقرة وآمنة ومستقلة عن آسيا.

هل ينبغي لنا أيضًا إنتاج سيارات كهربائية في كيبيك؟

كريم زغيب : لا ، هناك تكامل. هناك خصوصية في كيبيك ، فنحن جيدون في صنع الحافلات والشاحنات والدراجات النارية ، وعربات الثلوج ...إلخ. لدينا جيران في أونتاريو يرغبون في صناعة السيارات ، ولدينا ميشيغان وجورجيا ، إلخ. أعتقد أننا يجب أن نعمل على خطة للتعاون والتكامل.

وماذا عن البطارية الصلبة ، والتي تسمى أيضًا بطاريات الإلكتروليت الصلبة...

كريم زغيب : هناك شركة واحدة فقط في العالم تبيع البطاريات الصلبة ، وهي شركة بولوريه (Bolloré) والتي لديها مصنع في بوشرفيل في كيبيك ومتواجدة في فرنسا.

لكن هذه البطارية تعمل عند 80 درجة مئوية. وتهدف جميع الأبحاث إلى إنتاجها بنسبة 25٪ من درجة الحرارة المحيطة. ولا تزال باهظة الثمن. وإذا كان استعمالها مقبولا مع الأجهزة مثل الهواتف فإنّ الأمر بالنسبة لاستعمالها في السيارات لا يزال يواجه صعوبات. ولا أرى حلّا لذلك قبل عام 2030.

وأشير إلى أنّه سوف لن تكون هناك منافسة بين بطاريات الليثيوم أيون والبطاريات الصلبة. فهذه الأخيرة مصمّمة للمركبات الأكبر التي تشتغل لمسافات طويلة.

(راديو كندا / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)