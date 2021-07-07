المتحف الملكي لبريتيش كولومبيا يعتذر عن ثقافة العنصرية

وأشار تقريران مستقلان إلى تكرار السلوك التمييزي ضد موظفي المتحف الملكي (Royal British Columbia Museum ) المُنتمين للأقليات. ودامت التحقيقات عدة أشهر.

ولم تتوقّف نتائج التحقيقين عند هذا الحدّ بل كشفت أن المعروضات تروّج للتاريخ الاستعماري وتعززه وأن بعضها قديم، وأحيانًا مسيء.

ووفقًا لاستنتاجات المحقّقين، فإن تاريخ العديد من المجتمعات غائب أو تمثيله ناقص.

وقال رئيس مجلس إدارة المتحف دانييل موزيكا إن المنشأة أخفقت في الرد بشكل كاف على شكاوى الموظفين السابقين بشأن التمييز والعنصرية والاعتداءات المجهرية.

لسنا المتحف الذي أردنا أن نكونه ، ولسنا المتحف الذي يجب أن نكونه. دانييل موزيكا، رئيس مجلس إدارة المتحف

وأضاف هذا الأخير أن السلوكيات والظروف التي ساعدت على بعض هذه الأفعال لم تتم إدارتها بشكل فعال من قبل أولئك الذين كانوا في مواقع المسؤولية.

ففي يوليو تموز 2020 ، استقالت لوسي بيل مديرة فرع السكان الأصليين في المتحف. والسيدة بيل تنتمي لأمة هايدا من السكان الأصليين. وبرّرت استقالتها بالتمييز والامتياز الأبيض داخل المتحف.

واستقال قبلها تروي سيباستيان حافظ مجموعة الشعوب الأصلية للمتحف في فبراير شباط. ووصف السيد سيباستيان المتحف بالمكان النجس . ووفقا له ، فإن المعرض الدائم للمتحف لا يزال يمثل الشعوب الأصلية على أنها متخلفة وعلى وشك الانقراض.

وأدت هذه الاتهامات إلى استقالة ، جاك لومان المدير التنفيذي للمؤسسة، في 12 يوليو تموز 2020. ومباشرة بعد هذه الاستقالة، شُرع في تحقيق مستقل من قبل وكالة الخدمة العامة في بريتيش كولومبيا.

واعتذر أمس الثلاثاء السيد موزيكا نيابة عن المتحف قائلا أعتذر عن الطريقة التي تعامل بها المتحف مع لوسي بيل ، والكثير من أفراد طاقمنا ، وكذلك المجتمعات والأمم التي نقدّم لها خدماتنا. أنا آسف جدًا على الطريقة التي عوملوا بها.

الاعتراف بالماضي من أجل مستقبل أفضل

وإلى جانب الاعتذارات، تعهّدت إدارة المتحف بتغييرات تهدف إلى تحسين التنوع والشمول و إعادة هيكلة عمليات مجلس الإدارة والقيادة الداخلية.

ومن المقرر تعيين العديد من الموظفين الجدد ، بما في ذلك نائب رئيس الشراكات مع السكان الأصليين ، فضلاً عن موظفين جدد من السكان الأصليين في وحدة المحفوظات.

وسيتم تعزيز الشراكة مع مجتمعات السكان الأصليين في بريتيش كولومبيا عبر العديد من برامج التدريب.

منذ إنشائه في عام 1886، كان المتحف منظمة استعمارية لم تقدم بشكل كاف التاريخ الكامل لشعوب بريتيش كولومبيا. دانييل موزيكا، رئيس مجلس إدارة المتحف

وخلص إلى أن تحديث المتحف بدعم من حكومة المقاطعة وأصحاب المصلحة في المجتمع وعملائنا ، سيساعدنا في إجراء التغييرات اللازمة.

(راديو كندا ومعلومات من CHEKnews / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)