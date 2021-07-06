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الجيش الكندي يشارك في مواجهة فيضانات إقليم يوكون في الشمال الكندي
سيصل حوالي 100 فرد من القوات المسلحة الكندية إلى إقليم يوكون خلال الـ 24 ساعة القادمة للمساعدة في جهود حماية ضفاف البحيرات جنوب الإقليم.
وقال متحدثون باسم حكومة يوكون إن فريقًا تحضيريًا وصل إلى المنطقة يوم الأحد الماضي.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، تجاوز مستوى المياه في مستجمعات مياه نهر يوكون الرقم القياسي المسجل في عام 2007. ويقع سكّان المنطقة تحت تهديد الفيضانات لعدة أسابيع أخرى.
وقال وزير الخدمات المجتمعية في الإقليم ريتشارد موستين إنه استمع لمخاوف سكان مناطق كاركروس وتاغيش ومارش ليك خلال جولته،
ولهم كل الحق أن يكونوا قلقين، كما أوضح.
إنها مثل كارثة تدور في حركة بطيئة.
وقال الوزير لشبكة سي بي سي إن ما يقرب من 150 منزلا معرضة لخطر الفيضانات.
إقليم يوكون يتّخذ احتياطاته
تُشغّل الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في يوكون
يوكون إينرجي (Yukon Energy) سدّين على طول نهر يوكون في نقطة التقائه مع بحيرة مارش وفي وايت هورس في أعلى وسط المدينة.وفي الأشهر الأخيرة ، تم فتح بوابتي السدين من أجل خفض منسوب المياه بمقدار متر واحد في بحيرة شواتكا. ولا يمكن لهذه العملية لوحدها أن تقاوم ارتفاع مستوى المياه الاستثنائي.
ورغم ذلك، وصف الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة
يوكون إينرجي أندرو هول، هذه العملية بالفعّالة.وتلقى هذا الشتاء جنوب الإقليم ما يقرب من ضعف كمية تساقط الثلوج التي تتساقط عادةً ، كما تميزت الأيام القليلة الماضية بدرجات حرارة أعلى بكثير من المعتاد.
وتلقى هذا الشتاء جنوب الإقليم ما يقرب من ضعف كمية تساقط الثلوج التي تتساقط عادةً ، كما تميزت الأيام القليلة الماضية بدرجات حرارة أعلى بكثير من المعتاد.
سيستمر هذا الوضع حتى أغسطس آب على الأقل. وسيواصل منسوب المياه في البحيرات في الارتفاع ، لكن معدل الارتفاع تباطأ، وهو أمر مشجع. لكن الخطر لا زال قائمًا.
ويُتابع أندرو هول توقعات هطول الأمطار عن كثب. وفي غضون ذلك ، تستمر الصمامات في سد وايت هورس في إطلاق المياه بكميات كبيرة.
ووفقا له فإنّ
كمية الأمطار التي سنتلقاها تبقى مجهولة. ونحن نقول هذا منذ البداية. الطقس اللطيف والدافئ يعني عدم هطول الأمطار، ولكنه يذيب الثلج في الجبال وهو ما يفسر ، في رأينا ، الفيضان.
كما قامت الشركة العامة لإنتاج الكهرباء ببناء حواجز من الأكياس الرملية لحماية بنيتها التحتية كالمبنى الذي يضم توربينات وايت هورس.
(راديو كندا مع دانييل دونترومون و كلوديان سامسون/ ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)