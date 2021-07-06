الجيش الكندي يشارك في مواجهة فيضانات إقليم يوكون في الشمال الكندي

وقال متحدثون باسم حكومة يوكون إن فريقًا تحضيريًا وصل إلى المنطقة يوم الأحد الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، تجاوز مستوى المياه في مستجمعات مياه نهر يوكون الرقم القياسي المسجل في عام 2007. ويقع سكّان المنطقة تحت تهديد الفيضانات لعدة أسابيع أخرى.

المتطوعون منهمكون في ملء أكياس الرمل في منطقة مارش ليك قبل وصول أفراد القوات المسلحة الكندية. الصورة: Radio-Canada / Vincent Bonnay

وقال وزير الخدمات المجتمعية في الإقليم ريتشارد موستين إنه استمع لمخاوف سكان مناطق كاركروس وتاغيش ومارش ليك خلال جولته، ولهم كل الحق أن يكونوا قلقين ، كما أوضح.

إنها مثل كارثة تدور في حركة بطيئة. ريتشارد موستين، وزير الخدمات المجتمعية في يوكون

وقال الوزير لشبكة سي بي سي إن ما يقرب من 150 منزلا معرضة لخطر الفيضانات.

إقليم يوكون يتّخذ احتياطاته

تُشغّل الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في يوكون يوكون إينرجي (Yukon Energy) سدّين على طول نهر يوكون في نقطة التقائه مع بحيرة مارش وفي وايت هورس في أعلى وسط المدينة.وفي الأشهر الأخيرة ، تم فتح بوابتي السدين من أجل خفض منسوب المياه بمقدار متر واحد في بحيرة شواتكا. ولا يمكن لهذه العملية لوحدها أن تقاوم ارتفاع مستوى المياه الاستثنائي.

ورغم ذلك، وصف الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة يوكون إينرجي أندرو هول، هذه العملية بالفعّالة.وتلقى هذا الشتاء جنوب الإقليم ما يقرب من ضعف كمية تساقط الثلوج التي تتساقط عادةً ، كما تميزت الأيام القليلة الماضية بدرجات حرارة أعلى بكثير من المعتاد.

كتلة الثلج أعلى من المتوسط ​​المعتاد ، وفقًا لسلطات يوكون. الصورة: Radio-Canada

وتلقى هذا الشتاء جنوب الإقليم ما يقرب من ضعف كمية تساقط الثلوج التي تتساقط عادةً ، كما تميزت الأيام القليلة الماضية بدرجات حرارة أعلى بكثير من المعتاد.

سيستمر هذا الوضع حتى أغسطس آب على الأقل. وسيواصل منسوب المياه في البحيرات في الارتفاع ، لكن معدل الارتفاع تباطأ، وهو أمر مشجع. لكن الخطر لا زال قائمًا. أندرو هول، الرئيس والمدير التنفيذي لـشركة يوكون إينرجي

ويُتابع أندرو هول توقعات هطول الأمطار عن كثب. وفي غضون ذلك ، تستمر الصمامات في سد وايت هورس في إطلاق المياه بكميات كبيرة.

ووفقا له فإنّ كمية الأمطار التي سنتلقاها تبقى مجهولة. ونحن نقول هذا منذ البداية. الطقس اللطيف والدافئ يعني عدم هطول الأمطار، ولكنه يذيب الثلج في الجبال وهو ما يفسر ، في رأينا ، الفيضان .

تسريح مياه سدّ وايت هورس الكهرمائي على نهر يوكون لتقليل مستوى المياه في أعلى المنبع في عاصمة الإقليم. الصورة: Radio-Canada / Vincent Bonnay

كما قامت الشركة العامة لإنتاج الكهرباء ببناء حواجز من الأكياس الرملية لحماية بنيتها التحتية كالمبنى الذي يضم توربينات وايت هورس.

(راديو كندا مع دانييل دونترومون و كلوديان سامسون/ ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)