الكنديّان أوجيه-ألياسيم وشابوفالوف يتأهّلان إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

وبذلك سيشارك لاعبان كنديان لأول مرة في الدور ربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى للتنس.

واستهلّ فيليكس أوجيه-ألياسيم المباراة بصفة جيّدة، حيث فاز في أول مجموعتين 6-4 و7-6 (8-6) ، قبل أن يتراجع لصالح الألماني في المجموعتين التاليتين بواقع 6-3.

وخلال المجموعة الخامسة، التي فاز فيها بـ6-4 ، سجّل أوجيه-ألياسيم عدة ضربات أمامية ناجحة وأجبر خصمه على ارتكاب عدة أخطاء. كما فقد الألماني إرساله في مناسبتين.

وقد واجه زفيريف صعوبة في الإرسال ، حيث سجل 20 خطأ مزدوجًا ، بينما سجل أوجيه-ألياسيم 17 ضربة إرسال ساحقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها فيليكس أوجيه-ألياسيم من التأهل إلى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى.

وسيواجه الإيطالي ماتيو بيريتيني (السابع)، الذي أدّى مقابلة سريعة في ثمن النهائي ، وأطاح بالبيلاروسي إيليا إيفاشكا بـ6-4 و6-3 و6-1.

المهيمن شابوفالوف

وفي وقت سابق من اليوم، أطاح دينيس شابوفالوف بالإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بثلاث مجموعات ليتأهّل بذلك إلى ربع النهائي.

وفاز الكندي بـ6-1 و6-3 و7-5 في ساعتين و 7 دقائق ليصل إلى هذه المرحلة في ويمبلدون لأول مرة في مسيرته.

كان لديه 15 ارسالا ساحقا وسجل في 78٪ من التبادلات بالكرة الأولى.

أصبح دينيس شابوفالوف رابع كندي يصل إلى ربع النهائي في ويمبلدون. الصورة: Associated Press / Alberto Pezzali

وللحصول على تأشيرة نصف النهائي، سيواجه شابوفالوف المصنف العاشر عالميًّا، الروسي كارِن كاشانوف الذي يحتل المركز 29 في الترتيب العالمي.

وقد هزم كاشانوف الأمريكي سيباستيان كوردا في مقابلة ماراثونية من خمس جولات ، وفازبـ3-6 ، 6-4 ، 6-3 ، 5-7 ، 10-8.

(راديو كندا / ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)