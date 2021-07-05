بورتر إيرلاينز تستأنف رحلاتها الجوية في سبتمبر أيلول

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أعلنت شركة الطيران أنها ستستأنف أولاً الرحلات إلى تورونتو انطلاقًا من المدن الآتية : مونتريال، أوتاوا وثندر.

وبعدها بأيام قليلة أي في 13 سبتمبر أيلول، ستستأنف شركة بورتر إيرلاينز الرحلات من أوتاوا ومونتريال إلى هاليفاكس من مجينة كيبيك إلى تورنتو.

و في ما يخصّ الرحلات نحو مطارات الولايات المتحدة، فستُستَأنف ابتداءَ من 17 سبتمبرأيلول.

وسيتم استئناف الوجهات الكندية الأخرى في التاريخ نفسه. وهذه الرحلات ستكون بين هاليفاكس سان جان وبين مونكتون وأوتاوا.

وقد أوقفت شركة بورتر إيرلاينز جميع رحلاتها الجوية في مارس آذار 2020 (نافذة جديدة) بسبب الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19.

يقول مايكل ديلوس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شركة بورتر إيرلاينز إنّه في حين كان قرار تعليق خدماتنا أصعب قرار نتخذه ، فإن الإعلان عن استئناف الرحلات هو الخطوة الأولى في عملية التعافي التي تشمل استدعاء المئات من أعضاء فريقنا وعودة الركاب. إننا نتطلع إلى خدمتكم من جديد بأسلوب بورتر الفريد من نوعه.

واعتبارَا من 6 أكتوبر تشرين الأول، تعتزم الشركة استئناف الرحلات بين تورنتو والعديد من المطارات في مقاطعة أونتاريو (تيمينز، سودبوري ، سولت سانت ماري وويندسور) بالإضافة إلى خطّي فريدريكتون-أوتاوا وسانت جون- أوتاوا.

(راديو كندا / ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)