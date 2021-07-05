إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الكنديين الحاصلين على جرعتَي اللقاح

ويتعلق الإجراء أيضًا بأقاربهم الآتين الآمن الخارج (الآباء والأمهات، الأبناء، ، الزوج أو الشريك) ، الذين تم تطعيمهم بالكامل ويعتزمون البقاء في كندا لمدة 15 يومًا على الأقل.

فبعد 16 شهرًا من تشديد القيود الصحية على الحدود، تعمل الحكومة الفيدرالية على تخفيف بعضها. ويمكن للأشخاص الذين لهم الحقّ في دخول كندا والذين تم تطعيمهم بالكامل عبور الحدود دون عزل أنفسهم. وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليلة اليوم 5 يوليو تموز.

وتؤكد وكالة الخدمات الحدودية الكندية أن هذه التسهيلات لا تنطبق على جميع المسافرين الأجانب.

ويقول دينيس فينيت، نائب رئيس فرع المسافرين في الوكالة : إذا لم يكن لك الحقّ في دخول كندا في 4 يوليو تموز من هذا العام ، فلن تتمكن من الدخول في 5 يوليو تموز أيضًا.

ويضيف أنه بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم دخول كندا، فإن هذه خطوة أولى حذرة للغاية.

لا تزال السياحة والتسوق والتنزّه في كندا نشاطات غير ضرورية وبالتالي غير مسموح بها. دينيس فينيت، نائب رئيس فرع المسافرين في وكالة الخدمات الحدودية الكندية

تقرير تلفزيون راديو كندا حول تخفيف القيود على الحدود الكندية (04.07.2021/فرنسي)

تحضير خطة الحجر الصحي

إذا استوفى المسافرون الذين يصلون جواً إلى كندا الشروط التي وضعتها الحكومة، فإنهم معفون أيضًا من عزل الفندق الإلزامي.

ومع ذلك ، لا يزال يتعين على كل من يصل إلى الأراضي الكندية أن يكون لديه خطة حجر صحي ، حتى لو كان يعتزم الحصول على إعفاء للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مسؤول حكومي على الحدود بناءً على المعلومات المقدمة عند الدخول إلى كندا ، ويمكن الاطّلاع عليها على موقع الوكالة (voyage.gc.ca).

ويؤكد السيد فينيت أن وكالة الخدمات الحدودية الكندية تريد التأكد من أن الجميع يفهم ما سيتم تغييره وما لم يتغيّر لتفادي التأخيرات المفرطة عند نقاط التفتيش المختلفة.

ويُعتبر المسافر مُطعّمًا بالكامل إذا تلقى قبل 14 يومًا على الأقل جميع جرعات أحد اللقاحات الأربعة المصرح بها في كندا.

وقبل الدخول، يتعيّن على المسافر تقديم إثبات رقمي للتطعيم على الانترنت أو على تطبيق(ArriveCAN) بالإضافة إلى اختبار كوفيد-19 سلبي قبل ركوب الطائرة أو الوصول إلى الحدود البرية.

لقاحات كوفيد-19 المقبولة: لقاح فايزر / بيونتيك

لقاح موديرنا

لقاح أسترازينيكا / كوفيشيلد

لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة

استعداد الجمارك الكندية

تستعدّ وكالة الخدمات الحدودية الكندية وتجهّز قوتها العاملة توقّعًا لحدوث ارتباك على الحدود.

ويقول السيد فينيت إنّه يتوقع أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة قد يعتقد البعض أن كندا أعادت فتح حدودها للسياحة والترفيه وما إلى ذلك . وأكّد أن الأمر ليس كذلك.

وأضاف أنّ ا لوكالة جهّزت موظفيها في الخطوط الأمامية لمثل هذه السيناريوهات .

وستظل الحدود بين كندا والولايات المتحدة مغلقة إلى غاية 21 يوليو تموز.

(راديو كندا /وكالة الصحافة الكندية/ ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)