بريتيش كولومبيا المهدّدة بحرائق الغابات في حالة تأهّب قصوى

وقضى شخصان في الحريق الذي التهم ما لا يقلّ عن 90% من بلدة ليتون، ولا يزال عدة أشخاص من البلدة في عداد المفقودين حسب كبيرة محققي الوفيات في بريتيش كولومبيا ليزا لابوانت.

وصباح اليوم كانت تسع حرائق كبيرة تغطي مساحة 600 كيلومتر مربع في المقاطعة، وبلغ العدد الإجمالي للحرائق المشتعلة فيها 136.

’’نواجه ظروفاً صعبة للغاية بسبب المناخ في كلّ المقاطعة‘‘، قالت الناطقة باسم جهاز الإطفاء في بريتيش كولومبيا، جين سترونغ، في إشارة إلى الرياح التي أعقبت موجة الحرّ الشديد التي تضرب المقاطعة منذ نهاية الأسبوع الفائت.

لا يزال الطقس جافاً جداً وحاراً جداً، ثمّ نرى هذه الرياح تهبّ، ما يشكّل تحدياً لمكافحة الحرائق جين سترونغ، الناطقة باسم جهاز الإطفاء في بريتيش كولومبيا

وأجبرت النيران أكثر من 1000 من سكان ليتون على مغادرة منازلهم. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان جميع سكان البلدة والمنطقة المحيطة بها قد تمكنوا من الوصول إلى أماكن آمنة.

وتمّ إنشاء مركز استقبال في مدينة ميريت في جنوب بريتيش كولومبيا وتسعى السلطات لتأمين المسكن للنازحين.

وتخضع ضاحية جونيبر في كاملوبس في وادي أوكاناغان لأمر إخلاء، فيما تشتعل الحرائق بالقرب من ليلويت و100 مايل هاوس وباكينغهورس ريفر. لكنّ الحريق الأقرب إلى منطقة سكنية هو المشتعل في كاسلغار.

قضت النيران على 90% من بلدة ليتون. الصورة: La Presse canadienne / DARRYL DYCK

’’دمار ليتون هزّ المجتمع المحلي الذي يقف بالمرصاد‘‘، قالت عضوة المجلس البلدي في كاسلغار، سو هيتون شيرستوبيتوف.

فكّروا بكلّ هذه الأوراق الشخصية التي تحتاجون إليها وليكن لديكم خطة سو هيتون شيرستوبيتوف، عضوة المجلس البلدي في كاسلغار، في نصيحة إلى سكان مدينتها

يُشار إلى أنّ الحرارة بلغت 49,6 درجة مئوية في ليتون يوم الأربعاء، لتحطّم هذه البلدة الصغيرة رقماً قياسياً كندياً ليوم ثالث على التوالي.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)