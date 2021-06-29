أوتول يقدّم المحافظين على أنهم المدافعون عن عيد كندا في ظل صدور قرارات بتعليق الاحتفالات

وشكّكت بلديات العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء كندا في أهمية تنظيم ألعاب نارية وإحياء أجواء احتفالية بمناسبة يوم كندا الوطني المصادف في الأول من تموز (يوليو)، أي بعد غد الخميس، منذ الاكتشافات الأولى للقبور التي لا تحمل شواهد.

وكانت مدينة تشرشل في شمال مقاطعة مانيتوبا ومدينتا ملفيل وميدو ليك في مقاطعة ساسكاتشيوان آخر المنضمات إلى قائمة المدن التي ستمتنع عن تنظيم ألعاب نارية ومسيرات احتفالية بمناسبة عيد كندا.

كذلك طلب أمس رئيس حكومة أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، من ’’الأونتاريين التفكير بعيد كندا على ضوء ما حدث‘‘ للسكان الأصليين.

يُشار إلى أنّ 751 قبراً لأشخاص مجهولين اكتُشفت الأسبوع الماضي في موقع مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين في محمية أمّة كاويسيس (Cowessess) في قرية مارييفال في ساسكاتشيوان.

والشهر الفائت تمّ اكتشاف ما يُعتقد أنه رفات 215 طفلاً في موقع مدرسة داخلية سابقة في كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وكانت المدرستان تتبعان نظام المدارس الداخلية للسكان الأصليين الذي أرسته الحكومة الفدرالية أواخر القرن التاسع عشر.

وقفة تأملية نظمتها السبت الفائت أمّة كاويسيس من السكان الأصليين على موقع المدرسة الداخلية السابقة حيث اكتشفت القبور المجهولة الهوية. الصورة: CBC / Mickey Djuric

وقبل ساعات من إعلان اتحاد أمم السكان الأصليين ذات السيادة (FSIN) يوم الأربعاء الماضي أنّ أمّة كاويسيس اكتشفت موقع القبور في مارييفال، خاطب زعيم المحافظين إرين أوتول نواب حزبه قائلاً إنه لا يستطيع التزام الصمت عندما ترتفع أصوات مطالبةً بإلغاء يوم كندا.

وقال أوتول إنّ تحقيق المصالحة لا يعني تمزيق كندا وإنه لا يمكن لأيّ بلد أن يقف بوجه تدقيق دقيق في إرثه لكن يجب استخدام أيّ ألم ناجم عن الأخطاء التي ارتكبت في كندا كحافز لبناء مستقبل أفضل.

ويوم السبت طرح حزب المحافظين سؤالاً على وسائل التواصل الاجتماعي: ’’مَن يطلب مِن الكنديين ما إذا كانوا يريدون إلغاء عيد كندا؟‘‘.

وتعكس ملاحظات أوتول موقفه كمرشّح ’’أزرق حقيقي‘‘ في السباق الانتخابي على زعامة حزب المحافظين الصيف الفائت.

وشنّ أوتول حملة آنذاك ضدّ ما اعتبره ’’ثقافة الإلغاء‘‘ ومن ضمن مظاهرها إزالة تماثيل لشخصيات كندية تاريخية.

والأزرق هو لون حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم الحالي المنبثق عن انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2019، والذي شكّلها أيضاً في مجلس العموم السابق بعد أن أمضى زهاء عشر سنوات متواصلة في الحكم.

لوغو حزب المحافظين. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

وبعد اكتشاف القبور في كاويسيس علّقت عضوة مجلس العموم عن حزب المحافظين ميشيل رمبل غارنر (تمثّل إحدى دوائر مقاطعة ألبرتا) في وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة على مقال بعنوان ’’السكان الأصليون يدعون كالغاري لتقليص الاحتفالات بعيد كندا أو إلغائها‘‘، فنشرت تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ تقول فيها ’’وعلينا أن نصغي (...) وبغضّ النظر عن الثمن السياسي‘‘. وكالغاري هي كبرى مدن ألبرتا.

وتوسعت رمبل غارنر في أفكارها من خلال منشور على موقع ’’فيسبوك‘‘ قالت فيه إنّ البعض قد يشعر بأنّ تغيير كيفية الاحتفال بعيد كندا يمكن أن يكون مسيئاً لبلادنا، لكنّ تضمين يوم كندا تفكيراً بأطفال السكان الأصليين المتوفين وما يجب أن يستتبع ذلك ’’في اليوم الذي نعبّر فيه تقليدياً عن امتناننا لما هو جيّد في بلدنا هو بكل بساطة ما يجب القيام به‘‘.

’’يجب أن نكون فخورين وممتنين للخير الموجود في أمّتنا، لكن لا يمكننا استخدام هذا الاحتفال كذريعة لمواصلة تعمية أنفسنا عن حقيقة لم نواجهها مطلقاً بشكل ملائم، أو نسمح لهذا اليوم (عيد كندا) بأن يفاقم الألم الناجم عن الظلم. علينا أن نصغي إلى أصوات السكان الأصليين وأن نتصرف. وفي الأول من تموز (يوليو) يمكننا، وينبغي لنا، أن نفعل الأمريْن‘‘، أكّدت رمبل غارنر.

عضوة مجلس العموم عن حزب المحافظين ميشيل رمبل غارنر (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

من جهته ألمح أوتول في مقابلة تلفزيونية بُثت يوم الأحد إلى أنه قد يكون الزعيم الفدرالي الوحيد ’’الفخور بكندا‘‘ الذي سيسعى لأن يصبح رئيس حكومة كندا في الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة التي من الممكن جداً أن تجري الخريف المقبل.

وأضاف زعيم المحافظين أنّ رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو وبعض وزرائه ’’يريدون تقريباً إلغاء عيد كندا لأننا فشلنا في الماضي‘‘. وقال أوتول ذلك تعليقاً على قول الساسة الليبراليين إنّ الأول من تموز (يوليو) يجب أن يكون يوماً للتأمّل.

من جهته كتب وزير الخدمات للسكان الأصليين في حكومة ترودو، مارك ميلر، في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ يوم الأحد أنّ ’’التفكير في الاحتفال بيوم كندا شيءٌ وتحويله إلى صرخة حاشدة لاستنهاض قاعدة سياسية شيءٌ آخر، لا سيما في وقت تجتاز فيه شعوب السكان الأصليين أوقاتاً بالغة الصعوبة‘‘.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)