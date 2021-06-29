لم يبدأ بعد تمّوز والماء يغلي في الكوز: تحطيم مستويات قياسية من الحر الشديد في كندا

فقد حطّمت قرية ليتون (Lytton) الصغيرة في غرب كندا رقمها القياسي في ما يتعلق بشدة الحرّ، وهو الرقم القياسي الكندي، إذ بلغت فيها الحرارة أمس 47,5 درجة مئوية في حدود الساعة الرابعة من بعد الظهر.

وكانت الحرارة في هذه القرية الواقعة في جنوب مقاطعة بريتيش كولومبيا قد بلغت بعد ظهر يوم أول من أمس (الأحد) 46,6 درجة مئوية، ما شكّل مستوىً قياسياً جديداً في كندا. وكانت حتى حينه أعلى درجة حرارة مُسجَّلة في كندا من نصيب ليتون نفسها وتعود لعام 1937.

ونبّهت وزارة البيئة الكندية سكان غرب البلاد إلى أنّ التحذير الحالي من الحرّ الشديد لن يتم رفعه قبل عدة أيام، وإن سُجّل بعض الانخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من اليوم في بعض مناطق جنوب غرب بريتيش كولومبيا وفي إقليم يوكون المُطلّين على المحيط الهادي.

’’ستستمر موجة الحر التاريخية الطويلة والخطيرة طوال الأسبوع‘‘، قالت وزارة البيئة.

منظر لقرية ليتون الصغيرة الواقعة في عمق وادي فرايزر في جنوب مقاطعة بريتيش كولومبيا. الصورة: Village de Lytton

وتراوحت الحرارة القصوى في بعض المناطق بعد ظهر أمس بين 34 و39 درجة مئوية، وستبلغ نحو 40 درجة مئوية بحلول منتصف الأسبوع الحالي. وتستمرّ موجة الحرّ الشديد حتى مطلع الأسبوع المقبل في بعض المناطق.

وتتوقع وزارة البيئة أن تبلغ الحرارة في ليتون اليوم 48 درجة مئوية.

ولا تزال تحذيرات الحرارة الشديدة سارية المفعول في كافة أنحاء ألبرتا ومعظم بريتيش كولومبيا وفي بعض مناطق ساسكاتشيوان وإقليميْ الشمال الغربي ويوكون.

ومقاطعة ألبرتا هي الجارة الشرقية لبريتيش كولومبيا وتحدّها من جهة الشرق مقاطعة ساسكاتشيوان. أمّا إقليما يوكون والشمال الغربي فهما الجاران الشماليان لبريتيش كولومبيا وتمتدّ أراضيهما الشمالية داخل الدائرة القطبية الشمالية.

وحُطّم نحو 60 مستوى قياسياً من الحرّ في بريتيش كولومبيا وألبرتا خلال موجة الحرّ الشديد الحالية.

رجل يستفيد من أحد بخاخات الرذاذ التي وضعتها بلدية فانكوفر في مختلف أنحاء المدينة لإتاحة المجال أمام المارة بالاستفادة من لحظات انتعاش في ظلّ الحرّ الشديد. الصورة: Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

ومع تحطيم مستويات قياسية من الحرّ تحطّم أيضاً مستوى قياسي من استهلاك الطاقة الكهربائية في فصل الصيف بسبب ارتفاع الطلب على التبريد.

فقد قالت ’’بي سي هايدرو‘‘ (BC Hydro)، شركة الكهرباء العامة في بريتيش كولومبيا، إنّ استهلاك الكهرباء في الساعة في فصل الصيف بلغ سقفاً تاريخياً جديداً يوم السبت الفائت، حسب البيانات المتوفرة، وإنّ حجم الاستهلاك يوم أمس قد يكون تخطاه.

ويعود السقف التاريخي السابق لاستهلاك الكهرباء في فصل الصيف لشهر آب (أغسطس) من العام الماضي.

وما يجعل سجلّ يوم السبت أكثر لفتاً للانتباه هو أنّ ذروة الطلب في الساعة تُسجَّل عادةً في أيام أسبوع العمل، بين الاثنين والجمعة، عندما يتّبع زبائن ’’بي سي هايدرو‘‘ جدولاً زمنياً أكثر روتينية.

(موقع راديو كندا نقلاًَ عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)