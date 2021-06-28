نوفا سكوشا تسعى لتطعيم المزيد من البالغين الشباب

وبلغت نسبة الذين تناولوا جرعة أولى من اللقاح في الفئة العمرية 20 - 24 عاماً 58% حسب بيانات محدَّثة بتاريخ 22 حزيران (يونيو) الجاري.

وإذا كان صحيحاً أن عملية التطعيم لهذه الفئة العمرية بدأت في وقت متأخر مقارنةً بفئات عمرية أُخرى، تجدر الإشارة إلى أنها بدأت في التاريخ نفسه للفئة العمرية 12 - 14 عاماً وأنّ نسبة الذين تناولوا الجرعة الأولى من اللقاح في صفوف هذه الفئة الأخيرة تفوق بـ8 نقاط مئوية نسبة الذين تناولوها في فئة الـ20 - 24 عاماً.

وتقول كوليت وير، وهي ممرِّضة ممارِسة مُعتمَدة تعمل مع وزارة الصحة في نوفا سكوشا، إنّ فئة الـ20 - 24 عاماً لا تزال بعيدة عن الهدف المرجو المحددة نسبته بـ75%.

وتضيف وير أنّ من المقلق عدم رؤية المزيد من الأشخاص المطعَّمين في فئة الـ20 - 24 عاماً، لاسيما وأنّ المنتمين لهذه الفئة هم أكثر مشاركة من سواهم في التجمعات الإجتماعية.

وتقول وير لمن يخشون وخزة الإبرة عند تناول اللقاح إنّ بإمكانهم ذكر الأمر عند دخولهم مركزاً للتطعيم، ما قد يتيح لهم عدم الانتظار في الطابور وحتى إمكانية تلقي اللقاح في غرفة منفردة.

رجل يتناول الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجدّ في عيادة في ميسيسوغا في تورونتو الكبرى. الصورة: Evan Mitsui/CBC

وقال مدير الشؤون الصحية في نوفا سكوشا، الدكتور روبيرت سترانغ، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنّ مكتبه وضع استراتيجيات لجعل المزيد من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 عاماً يتناولون اللقاح.

ومن بين هذه الاستراتيجيات التعاون مع كبار أرباب العمل، كعملاق صناعة الإطارات المطاطية ’’ميشلان‘‘، لتوفير اللقاح في أماكن العمل.

لكنّ الدكتور سترانغ أشار أيضاً إلى ما يمكن اعتباره نقطة إيجابية وهو أنّ معدلات التطعيم لكافة الفئات العمرية في نوفا سكوشا هي أعلى من مثيلاتها في معظم المقاطعات الكندية.

يُشار إلى أنّ ثلاث حالات إصابة جديدة بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ سُجِّلت أمس في نوفا سكوشا مقابل سبع حالات شفاء منه.

وعُلم أنّ اثنيْن من المصابين الثلاثة كانوا على تماس مع أشخاص أُصيبوا بالفيروس، فيما يتواصل التحقيق مع المصاب الثالث.

ولا تزال هناك 57 حالة إصابة نشطة في كبرى مقاطعات الأطلسي الأربع من حيث عدد السكان (يقطنها 982 ألف نسمة (نافذة جديدة) حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الثاني من العام الحالي).

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)