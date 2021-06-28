المزيد من سكان ساسكاتشيوان لن يحيوا عيد كندا تضامناً مع السكان الأصليين

ويفضّل المحجمون عن الاحتفال بعيد كندا القيام بدل ذلك بوقفة تأملية في معاناة السكان الأصليين على ضوء الاكتشافات المذكورة.

وتقرّر حتى الآن تنظيم وقفتيْن تأمليّتيْن على ضوء الشموع في ريجاينا، عاصمة المقاطعة، في الأول من تموز (يوليو) الذي يصادف عيد كندا الوطني.

وستُعقد إحدى الوقفتيْن التضامنيتيْن مع السكان الأصليين أمام مبنى الجمعية التشريعية للمقاطعة، وأعلن حتى الآن أكثر من 1000 شخص عن مشاركتهم فيها.

وطلب منظمو هذه الوقفة التضامنية من المشاركين فيها إحضار شموعهم معهم وارتداء قمصان برتقالية اللون.

إحدى المنظِّمات، أنجيلا ماكلين، قالت إنّ هذا الحدث يهدف للاعتراف بالإرث الرهيب للمدارس الداخلية بالنسبة للسكان الأصليين.

’’نطالب بحصول مصالحة حقيقية‘‘، تقول ماكلين، ’’ندعو لاتخاذ إجراءات تهدف للتعرف على كلّ الضرر الذي حدث. نريد من الكنيسة والحكومات أن تكشف للرأي العام كافة الوثائق المتعلقة بالمدارس الداخلية‘‘.

أفراد من أمّة كاويسيس من السكان الأصليين يقومون بعملية بحث على أرض المدرسة الداخلية السابقة في مارييفال. الصورة: Radio-Canada / fournie par la Première Nation de Cowessess

أمّا الوقفة التضامنية الثانية في عاصمة ساسكاتشيوان فمكانها جسر ألبرت التذكاري (Albert Memorial Bridge). وتقول منظمتها، ستار أندرياس، إنّ كندا مسؤولة عن العديد من المظالم عبر التاريخ.

وتضيف أندرياس، وهي ناشطة تنتمي لأمّة بيبيكيسيس (Peepeekisis) من السكان الأصليين، أنها لم تحتفل ولا مرة في حياتها بعيد كندا الوطني.

أعلم ما فعله هذا البلد وما يواصل فعله بحق شعبي ستار أندرياس، ناشطة من السكان الأصليين

وتتوقّع أندرياس أن ’’يتمّ العثور على المزيد من قبور الأطفال‘‘.

يُشار إلى أنّ 751 قبراً لأشخاص مجهولين اكتُشفت الأسبوع الماضي في موقع مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين في محمية أمّة كاويسيس (Cowessess) في قرية مارييفال في ساسكاتشوان.

وفي ساسكاتون، كبرى مدن ساسكاتشيوان، يُعقد تزامناً مع عيد كندا الوطني تجمّعٌ في متنزه كيوانيس (Kiwanis Memorial Park) تضامناً مع السكان الأصليين بعد الاكتشافات المؤلمة للقبور ودعماً للناجين منهم من المدارس الداخلية.

وتضاء الشموع خلال التجمع وتقام طقوس خاصة بالسكان الأصليين من بينها مسيرات التطهير.

أسقف أبرشية شيكوتيمي الكاثوليكية في مقاطعة كيبيك، رينيه غاي. الصورة: Catherine Paradis

أسقف كاثوليكي يريد معرفة حصة الكنيسة من المسؤولية

وفي سياق متصل يقول أسقف أبرشية شيكوتيمي الكاثوليكية في مقاطعة كيبيك، المونسنيور رينيه غاي، إنه حزين لاكتشاف القبور الـ751 في مارييفال الأسبوع الفائت ورفات 215 طفلاً في موقع مدرسة داخلية سابقة في كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا قبل شهر.

وهذه المرة الأولى التي يتناول فيها الأسقف غاي هذا الملف (نافذة جديدة). ويطالب الأسقف الكاثوليكي بإجراء تحقيق لمعرفة المزيد عن كيفية عمل المدارس الداخلية وبالتالي معرفة حصة الكنيسة من المسؤولية في نظام المدارس الداخلية للسكان الأصليين الذي أرسته الحكومة الفدرالية.

لا أدري إلى أيّ حدّ كان بإمكان (الجمعيات الدينية) أن تكون على علم بمشروع الاستيعاب، لأنّ الأمر يشبه ذلك كثيراً! وكيف كانت مشاركتها، طوعاً أم بشكل لا إرادي؟ أعتقد أنّ الأبحاث والاستطلاع الحقيقي ستتيح تقديم إجابات غير متوفرة لدينا بعد بالكامل رينيه غاي، أسقف شيكوتيمي الكاثوليكي

وندّد الأسقف غاي بإضرام النيران في أربع كنائس كاثوليكية على أراضي السكان الأصليين في بريتيش كولومبيا، وأعرب عن أمله في إرساء حوار بين الكنيسة وشعوب السكان الأصليين.

وفي الانتظار يريد الأسقف غاي تقديم دعمه لمجتمعات السكان الأصليين.

’’أنا معهم من صميم القلب، أريد أن تُسلَّط الأضواء (على ما حدث) وإذا وقعت أحداث ما في المنطقة أريد أن تكون الأمور واضحة وأن يتم تحديدها‘‘، يقول الأسقف الكاثوليكي.

’’أريد أن أرافق أمم السكان الأصليين، هذا أمر مهم، إنه حداد شديد‘‘، يختم الأسقف غاي.

(نقلاً عن راديو كندا، فينسان تورجون مع مساهمة من ديزيريه كافوندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)