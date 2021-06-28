البحث عن ناجين في المبنى المنهار في ميامي يتواصل وأربعة كنديين في عداد المفقودين

وتمّ تحديد هويات أصحاب ثمانٍ من الجثث وجرى الاتصال بعائلاتهم. وقالت السلطات إنها تفعل ’’كلّ ما بوسعها‘‘ لتحديد هويات الضحايا الأُخرى في انهيار المبنى السكني.

وبعد ظهر أمس أوضحت القنصلة العامة لكندا في ميامي، سوزان هاربر، أنّ الكنديين الأربعة الذين لا يزالون في عداد المفقودين ينتمون إلى ثلاث عائلات مختلفة (نافذة جديدة) وأنهم كانوا، لحظة انهيار المبنى، متواجدين في مسكنيْن منفصليْن.

وعلى الرغم من أنّ الحريق الذي انتشر في ركام المبنى قد تمّ إخماده يوم السبت، لا تزال المهمة صعبة على فرق الإنقاذ.

ريبوتاج لفرانسوا فينيو حول المبنى المنهار قرب ميامي.

وتقوم فرق الإنقاذ باستكشاف الأنقاض بدقّة بحثاً عن شقوق تأمل في العثور من خلالها على ناجين من سكان المبنى مع حرصها الشديد على عدم التسبب بانهيار أكوام من الحطام عليهم.

وتتلقى فرق الإنقاذ مساعدة من قبل فريق من المهندسين يوجّهها ويقدّم لها المشورة فيما يتعلق بالسلامة الفنية.

كما انضمّ عمّال إغاثة إسرائيليون ومكسيكيون إلى فرق الإنقاذ لدعمها في عمليات البحث عن ناجين.

وبالإضافة إلى ذلك قرّرت فرق الإنقاذ حفر خندق ضخم لتنظيف الموقع تدريجياً من الأنقاض التي تغطيه.

عمدة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، متحدثة عن سير العمليات في موقع المبنى المنهار صباح السبت في مؤتمر صحفي. الصورة: CNN

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، إنّ لهذا الخندق دوراً حاسماً في متابعة عمليات البحث. ويوم أمس كان الخندق بطول 38 متراً وعرض 6 أمتار وعمق 12 متراً.

أمّا الحطام الذي تمّت إزالته فسيُرسل لاحقاً إلى مستودع حيث يخضع لتحاليل يُؤمَل في أن تكشف عن أسباب انهيار المبنى.

ودفعت هذه المأساة العديد من الأميركيين لتقديم تبرعات لمساعدة العائلات المنكوبة.

وتواصل ولاية فلوريدا والحكومة الفدرالية الأميركية التأكيد على أنّهما ستوفران كلّ المساعدة اللازمة للمنكوبين وأنّ مساعدة فردية ستُقدَّم لكلّ من يطلبها.

ويتكوّن المبنى المنهار من 12 طابقاً، وعام 2018 وجد أحد المستشارين أدلة على ’’أضرار هيكلية كبيرة‘‘ في البلاطة الخرسانية الواقعة تحت سطح مسبح المبنى كما لاحظ شقوقاً وتفتتات ’’كثيرة‘‘ في أعمدة وعوارض وجدران مرآب السيارات الواقع في أسفل المبنى.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)