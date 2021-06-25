فرحة عارمة في مونتريال بفوز فريق ’’كناديان‘‘ وأعمال شغب احتوتها الشرطة بسرعة

وهدفُ اللاعب الفنلندي أرتوري ليكونين (نافذة جديدة) هو الذي أتاح أمس تأهُّل فريق ’’كناديان‘‘ المونتريالي للمباراة النهائية من بطولة كأس ستانلي المرموقة للمرة الأولى في 28 عاماً.

وسجّل ليكونين هدفه في شباك ’’غولدن نايتس‘‘ (Golden Knights)، فريق مدينة لاس فيغاس الأميركية، في الدقيقة الثانية من فترة التمديد على حلبة مركز ’’بيل‘‘ (Centre Bell) في وسط مونتريال، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنيْن.

وتمريرة موفقة من فيليب دانو أتاحت لليكونين تسجيل هدف النصر لينفجر معه وسط مونتريال بالهتافات وأهازيج النصر وأبواق السيارات.

وما زاد من فرحة مشجّعي فريق ’’كناديان‘‘ أنّ الفوز تزامن مع العيد الوطني لكيبيك، عيد مار يوحنا المعمدان (la Saint-Jean-Baptiste) (النبي يحيى بن زكريا في القرآن) الذي صادف يوم أمس، وهو يوم عطلة رسمية في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية وتلاشى بشكل شبه كامل بُعدُه الديني.

محتفلون بفوز فريق ’’كناديان‘‘ قلبوا سيارة لشرطة مونتريال الليلة الماضية في إطار أعمال الشغب التي قاموا بها. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

لكنّ الاحتفال بالنصر ما لبث أن تحول لدى البعض إلى أعمال شغب، فقلبوا سيارات وألقوا مقذوفات على عناصر الشرطة الذين ردوا عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

كنت فقط ألتقط صوراً وأشاهد ما يحدث، لكنّ الأمر لم يكن ممتعاً فالغازات كانت تأتي من كلّ الاتجاهات أحد مناصري فريق ’’كناديان‘‘ لوكالة الصحافة الكندية

وقال مناصران آخران للفريق كانا في محيط مركز ’’بيل‘‘ إنهما خشيا من أن يتم دهسهما.

وفي غضون ذلك كان أفراد الجمهور الذي حضر المباراة داخر مركز ’’بيل‘‘، والمقدَّر بنحو 3500 شخص، قد تلقوا تعليمات بالبقاء في الداخل ’’حفاظاً على سلامتهم‘‘، ولم يتمكنوا من مغادرة مدرّجات الملعب إلّا بعد ساعة من انتهاء المباراة.

وكان جهاز شرطة مونتريال قد دعا السكان إلى تجنب المنطقة المحيطة بمركز ’’بيل‘‘ التي كانت مقيّدة منذ نهاية الشوط الثاني من المباراة بسبب كثرة الحشود.

مناصرو فريق ’’كناديان‘‘ استخدموا ألعاباً نارية الليلة الماضية في مونتريال للاحتفال بفوزه على فريق ’’غولدن نايتس‘‘ الأميركي. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وتمكّنت الشرطة من تفريق الحشود بشكل كامل بعد نصف ساعة من تسجيل ليكونين هدف النصر، لتبقى في الشوارع آلاف قطع القمامة وزجاج النوافذ المحطمة.

وقالت شرطة مونتريال إنها ’’على استعداد للتدخل عند الحاجة لإعادة إرساء الهدوء‘‘، وظلت دورياتها تجوب المنطقة التي سادها الشغب لغاية الساعة الثانية من فجر اليوم.

وصباح اليوم قال جهاز شرطة المدينة إنه أوقف 15 شخصاً بعد نهاية المباراة، معظمهم لقيامهم بتعديات، وإنه أعطى 60 محضر مخالفة.

وأكّد ناطق باسم الشرطة في مقابلة صحفية أنّ الغالبية العظمى من سكان مونتريال احتفلت بفوز فريقها باحترام وأنّ جهاز الشرطة ممتن كثيراً لذلك، وأشار أيضاً إلى أنه فخور بعناصر الشرطة الذين أظهروا مستوى عالياً من الاحترافية والمعرفة ورباطة الجأش من خلال تدخلهم السريع جداً عند بداية أعمال الشغب.

وقالت عمدة مونتريال فاليري بلانت، هي أيضاً، إنّ سكان مدينتها احتفلوا بفوز فريقهم ’’باحترام‘‘.

وما زاد أيضاً من سرور العمدة بلانت هو أنّ هذا الفوز الرياضي يتزامن مع ’’الخروج من الجائحة‘‘ ومع عودة عجلة الاقتصاد في مونتريال للدوران.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)