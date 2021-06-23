آراء من سان لوران في مونتريال حول التخفيف الجديد للقيود المتعلقة بالجائحة

عند بداية الجائحة أخذ كلّ الناس تقريباً حذرهم، لكن بعد فترة أخذ الملل يتسلّل إلى الكثيرين وساد اعتقاد لديهم بأنّ السلطات تتشدد أكثر من اللازم، حتى أنّ البعض لم يكونوا يصدّقون كلّ ما تقوله السلطات. لكن في النهاية نرى أنّ كلّ هذه القيود والتدابير الصحية كانت لصالحنا وبتنا الآن في المرحلة الأخيرة من الجائحة روبي إكنادوسيان، مهاجرة سورية من سكان سان لوران في مونتريال

والتقيتُ بروبي إكنادوسيان في مركز ’’بلاس فيرتو‘‘ (Place Vertu) التجاري في سان لوران فيما كانت خارجة من أحد متاجر الأغذية العربية، وأخبرتني أنّها تنتظر تناول الجرعة الثانية من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا المستجدّ المسبّب لداء ’’كوفيد - 19‘‘.

’’من المؤكّد أنّي الآن متفائلة ومسرورة لأنّ الوضع الصحي يتحسّن والإغلاقَ الذي عشناه يزول تدريجياً وسنعود إلى الحياة الطبيعية، وطبعاً لا ننسى الأمور السيئة التي مررنا بها ولا الناس الذين قضوا بسبب الجائحة، لكن في النهاية نرى أننا في كندا كنّا من بين أفضل البلدان من حيث تعامُلِنا مع الجائحة‘‘، تضيف روبي إكنادوسيان، إبنة حلب، كبرى مدن الشمال السوري، التي هاجرت إلى كندا قبل خمس سنوات.

وتقيم الغالبية العظمى من سكان مقاطعة كيبيك في مدن ومناطق مصنفة حالياً ’’منطقة صفراء‘‘ من حيث درجة الخطورة بالنسبة للوباء. وتغييرُ التصنيف إلى ’’منطقة خضراء‘‘ ابتداءً من 28 حزيران (يونيو) الجاري يتيح مثلاً تواجد ما يصل إلى 10 أشخاص من عناوين مختلفة في منزل واحد مع وجوب ارتداء قناع الوجه الواقي إذا كانت المسافة بين الموجودين دون المتريْن، وما يصل إلى 20 شخصاً في حديقة المنزل، كما يتيح تواجد ما يصل إلى 10 أشخاص حول طاولة واحدة في قاعة مطعم وما يصل إلى 20 شخصاً حول طاولة واحدة على شرفة المطعم.

كما أنّ تخفيفاً للإجراءات الاحترازية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 25 حزيران (يونيو) لمن تناولوا جرعتيْ اللقاح.

لوحة عند أحد مداخل موقف سيارات مركز ’’بلاس فيرتو‘‘ التجاري في دائرة سان لوران في مونتريال تحمل أسماء بعض المتاجر التي يضمّها المركز. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

هذه الفترة علمتنا أن نعرف قيمة الأشياء وقيمة الوقت بشكل أفضل، وهذا بالتأكيد أمرٌ مُساعد، ويساعدني أنا بشكل خاص كي أعيد التفكير في أمور عديدة وأستعيد الحياة بأفكار جديدة وبتفاؤل أكبر روبي إكنادوسيان عن فترة الحجر الصحي خلال الجائحة

وتعمل روبي إكنادوسيان في مجال إمساك الدفاتر المحاسبية، واضطرّت خلال الجائحة، كأعداد ضخمة من الموظفين، للعمل من المنزل. لكنها بدأت، كسائر زملائها، العودة تدريجياً إلى مكان العمل، وتقول إنّ زملاءها في الإجمال متفائلون بانتهاء الجائحة.

وسألتها إن كانت لديها مشاريع سفر إلى سوريا أو بلدان أُخرى للقاء الأقارب والأصدقاء، فأجابت ’’إن شاء الله‘‘.

يُشار إلى أنّ الحكومة الفدرالية ألغت الحجر الصحي الإلزامي في الفندق على القادمين إلى كندا ابتداءً من 6 تموز (يوليو) المقبل إذا كانوا قد تلقوا جرعتيْ اللقاح (نافذة جديدة) المضاد لفيروس كورونا المستجدّ.

لكنّ إلغاء هذا الحجر لن تستفيد منه أسرة عراقية مقيمة في مونتريال منذ سبع سنوات التقيتُ بشخصيْن من أفرادها، هالة وابنتها مريم، في مركز "بلاس فيرتو‘‘ التجاري أيضاً.

فالعائلة تنتظر غداً عودة والدة هالة من العراق. ووالدة هالة، البالغة من العمر 83 عاماً، غادرت كندا إلى بلد الرافديْن لتتفقّد العائلة والأقارب هناك قبل بدء الجائحة، ولم يكن بمقدورها العودة قبل الآن. وبما أنها لم تتناول بعد الجرعة الثانية من اللقاح لن تستطيع تجنّب الحجر الصحي الفندقي عند وصولها إلى كندا.

أصبح الحجر الصحي في الفندق إلزامياً على القادمين إلى كندا منذ 22 شباط (فبراير) 2021 وسيُلغى ابتداءً من 6 تموز (يوليو) لمن تناول جرعتيْ اللقاح. الصورة لمسافرين عائدين أمام فندق ’’شيراتون‘‘ في مطار بيرسون الدولي في تورونتو. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

في الحقيقة السفر مكلف ويخضع لقيود كثيرة. عندما يعود المسافر يتحمل نفقات الحجر الفندقي (إذا لم يكن معفياً منها) التي تصل إلى 2000 دولار والتي تضاف إلى نفقات السفر العديدة في الأساس هالة من سكان مونتريال التي تنتظر عودة والدتها من العراق

وتتمنّى هالة لو أنّ السلطات تضع حداً للحجر الفندقي، حتى للعائد الذي لم يتناول بعد الجرعة الثانية من اللقاح.

أمّا بالنسبة لانتقال مونتريال وسائر الحواضر المدنية الرئيسية في مقاطعة كيبيك إلى ’’المنطقة الخضراء‘‘ ابتداءً من الاثنين المقبل فهو إجراءٌ ترحّب به مريم.

’’إنه قرار جيّد جداً، فالوضع كان صعباً، حتى الدراسة عن بُعد كانت صعبة‘‘، قالت مريم.

وتتخصّص مريم في علم الصيدلة الحيوية في جامعة مونتريال، وهي مسرورة لأنّها ستتابع الفصل الدراسي المقبل داخل الحرم الجامعي لا من المنزل بواسطة الإنترنت كما فعلت منذ بداية الجائحة.

ولم تشأ هالة ومريم إعطاء اسميهما كامليْن كما أنها رفضتا، بتهذيب وحرصاً على الخصوصية، أن ألتقط لهما صورة.

’’لا يمكننا إلّا أن نكون مسرورين، لأننا نستعيد شبه حياة طبيعية‘‘، أجابتني هي أيضاً ماية قالو عندما سألتها عن رأيها في الإجراءات التخفيفية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة كيبيك.

أن نكون قادرين على لقاء أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا مجدداً هو فعلاً أمر مفرح بالنسبة لنا. وكلنا أمل بأننا سنخرج من كلّ ما عشناه وسنمضي صيفاً رائعاً أيضاً ماية قالو، مهاجرة جزائرية وربّة عائلة

والتقيتُ بماية قالو في مركز ’’بلاس فيرتو‘‘ أيضاً، وكانت تدفع عربة فيها طفل صغير. ’’إنه الأصغر سناً‘‘، قالت لي بالفرنسية محدّثتي، وهي أم لأربعة أطفال.

ماية قالو داخل مركز "بلاس فيرتو" التجاري في دائرة سان لوران في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وهل للعائلة مشاريع لهذا الصيف؟ ’’نعم‘‘، أجابتني ماية قالو.

سيذهب الأطفال إلى مخيّم نهاري. على الأقل سيتيح لهم هذا أن يتواصلوا مع أشخاص جدد، ما يثري حياتهم الاجتماعية، وسيتعلّمون أيضاً أشياء جديدة. وعندما تزال القيود على الحدود بين المقاطعات نعتزم الذهاب إلى نوفو (نيو) برونزويك، إلى شيدياك تحديداً ماية قالو، عن مشاريع العائلة لهذا الصيف

وأشارت ماية قالو إلى أنّ شيدياك، وهي مدينة ساحلية صغيرة، تشتهر بشاطئها الجميل وبالكركند اللذيذ المتوفر فيها (نافذة جديدة). وبالفعل، فشيدياك تُكنّى بـ’’العاصمة العالمية للكركند‘‘.

ومحدّثتي من الجزائر العاصمة، وهذه رابع سنة لها في مقاطعة كيبيك. وبعد أن أقامت مع عائلتها في سان لوران انتقلت إلى مدينة لافال المجاورة، التي يفصلها أحد أذرع نهر سان لوران عن جزيرة مونتريال. لكنها لا تزال تقوم بدور فاعل في سان لوران، فهي عضو في مجلس إدارة إحدى مدارسها الابتدائية، (École primaire des Grands-Êtres)، وهذا عمل تطوّعي.

وماية قالو متخصصة في الإدارة والاتصالات وتنوي استئناف حياتها المهنية عندما تجد مكاناً لطفلها الأصغر في إحدى دور الحضانة التابعة لوزارة العائلة في الحكومة الكيبيكية.

امرأة وطفل يمران من أمام متجر ألبسة نسائية في مركز ’’بلاس فيرتو‘‘ التجاري يعلن عن تخفيضات على الأسعار ’’تصل إلى 80%‘‘. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وفي مركز ’’بلاس فيرتو‘‘ التقيتُ أيضاً بيورام ريفيفو. ’’أتحدث العربية قليلاً، أنا يهودي‘‘، أجابني عندما سألته إن كان يتحدث لغة الضاد.

سألته عن رأيه في قرار حكومة كيبيك فأجابني بالفرنسية ’’عاجلاً أم آجلاً سنعود إلى الحياة الطبيعية‘‘.

هذا الفيروس أصاب العالم أجمع بالشلل، لكننا سنخرج من هذه الأزمة. سنعود إلى الحياة الطبيعية، لن نبقى مسجونين هكذا طوال العمر يورام ريفيفو، من سكان سان لوران

وبالنسبة للسفر قال ريفيفو إنه قد يسافر إذا ما أُزيلت كافة القيود.

ويعمل ريفيفو في قطاع تخزين السلع، وهو قريب من سنّ التقاعد. وأخبرني أنه تناول الجرعة الأولى من اللقاح وأنّ لديه موعداً لتناول الجرعة الثانية أواخر الشهر المقبل.

وأخبرني يورام ريفيفو أنه وُلد في دولة إسرائيل لأبويْن هاجرا من المملكة المغربية، وهاجر هو بدوره إلى كندا قبل ثلاثين عاماً واستقرّ في مونتريال. ورفض محدّثي أن ألتقط له صورة، حرصاً منه على الخصوصية، مع أنه لم يتردّد في إعطائي اسمه كاملاً.

حافلة مفصلية لمؤسسة النقل العام في مونتريال تمرّ من أمام مركز ’’بلاس فيرتو‘‘ التجاري في دائرة سان لوران. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

ودائرة سان لوران (Saint-Laurent (نافذة جديدة)) التي يقع فيها مركز "بلاس فيرتو‘‘ التجاري كانت مدينة مستقلة لغاية دمجها بمدينة مونتريال عام 2002 وتحمل اسم أحد قدّيسي الكنيسة، لوران الروماني (Laurent de Rome)، الذي عاش في القرن الثالث الميلادي.

وسان لوران الممتدة على نحو 43 كيلومتراً مربعاً هي أكبر دوائر مونتريال الـ19 مساحةً، وهي من أكبرها أيضاً من حيث عدد السكان (99 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني الرسمي الكندي لعام 2016). ويشكّل المهاجرون من العالم العربي والمنحدرون منهم شريحة هامة من سكّان الدائرة.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)