متظاهرون يغلقون الحدود بين نيوبرنزويك و نوفا سكوشا

وفرض رانكن الحجر الصحّي مدّة 14 يوما على المسافرين الواصلين من المقاطعة المجاورة.

وفاجأ القرار أبناء نيوبرنزويك، لا سيّما أنّ حكومة نوفا سكوشا أعلنت الأسبوع الماضي، عزمها على فتح حدودها أمام أبناء المقاطعات الأطلسيّة الثلاثة الباقية (نافذة جديدة)، وإلغاء الحجْر الصحّي اعتبارا من 23 حزيران يونيو الجاري.

لكنّ حكومة إيان رانكن عادت وفرضت الحجر الصحّي على المسافرين الواصلين من نيو برنزويك، وفرضت عليهم إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ لدى وصولهم، وربطت مدّة الحجر الصحّي بالتطعيم وبِنتيجة الاختبار الذي خضعوا له.

ولا يشمل الإجراء مقاطعتًي جزيرة برنس إدوارد و نيوفاوندلاند ولابرادور.

سائق الشاحنة مهدي غلغلي تأخّر عن موعد تسليم البضائع التي ينقلها إلى مدينة هاليفاكس بسبب إقفال طريق عابر كندا السريع الصورة: Radio-Canada / Nicolas Steinbach

واتّخذت نوفا سكوشا قرارها بعد أن فتحت نيو برنزويك حدودها أمام المسافرين من كافّة أنحاء كندا الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجدّ.

وتتخوّف نوفا سكوشا من السلالة المتحوّرة دلتا، واحتمال انتشارها في الشرق الكندي.

وقال إيان رانكين رئيس حكومة نوفا سكوشا، إنّه أوضح لدى اتّخاذ قرار فتح الحدود أمام المسافرين من المقاطعات الأطلسيّة، أنّ احتمال إعادة النظر فيه واردة في حال لزم الأمر.

وتظاهر عشرات الأشخاص في منطقة تقع بين حدود نيو برنزويك ومدينة ترورو في نوفا سكوشا.

وتسبّبت المظاهرات في إغلاق طريق عابر كندا السريع، Transcanadienne، في الاتّجاهَين بعد ظهر الثلاثاء.

ويُجري عناصر من الشرطة الملكيّة الكنديّة مفاوضات مع المتظاهرين، يسودها الهدوء.

ويقول الكابورال في الشرطة الملكيّة الكنديّة كريس مارشال إنّ من حقّ الناس أن يتظاهروا بطريقة سلميّة.

وأضاف أنّ الأمور تسير بهدوء ويسعى عناصر الشرطة لإعادة فتح الطريق بطريقة سلميّة.

وقال بعض المتظاهرين إنّهم أمضوا ليلتهم على الطريق، وقال آخرون إنّهم انضمّوا إليهم صباح اليوم.

وقالت إحدى المتظاهرات، مونيك يانغ، إنّها متشوّقة لرؤية والدها (88 عاما) الذي يقيم بِمفرده في نيو برنزويك.

و أصيبت بالصدمة لدى سماعها قرار إغلاق الحدود مع نيو برنزويك، و ستكون مضطرّة لدى عودتها إلى نوفا سكوشا، للبقاء في الحجْر الصحّي 14 يوما.

وكانت عائلة ستيف ماكاي المقيمة في مدينة هاليفاكس تستعدّ هي الأخرى لِزيارة نيو برنزويك، وزيارة الجدّة بمناسبة عيدها الثمانين.

ويقول ستيف ماكاي إنّ العائلة لم تجتمع منذ عام 2019، وكبُر ابنه في هذه الأثناء، وأضاف أنّه محبط لأنّ هذا التغيير حصل في اللحظة الأخيرة.

وندّد سائق الشاحنة مهدي غلغلي بإقفال الطريق السريع، واضطرّ لتمضية الليل في نيو برنزويك كما قال، وسوف يتأخّر عن موعد تسليم البضائع التي ينقلها إلى مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشا.

(راديو كندا/ مع مساهمات أدريان بلان وميشال بريدو من راديو كندا و روز مورفي وبول بالميتر من سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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