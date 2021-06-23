مشروع حقيبة الظهر العادلة يلقى النجاح في بريتيش كولومبيا

وقد أطلقت المشروع مطلع العام الدراسي أستاذة العلوم الاجتماعيّة نرلاب سيدو مع تلاميذ الصفّ السادس في مدرسة في مدينة أبوتسفورد.

ويهدف المشروع لتوعية التلاميذ على مواجهة العنصريّة وعدم المساواة.

وأطلقت سيدو فكرةً دعت من خلالها التلاميذ إلى تصميم حقائب ظهر عادلة (نافذة جديدة)، تضمّ كلّ منها أعمالا مدرسيّة مرتبطة بالعنصريّة والمساواة والاشتمال.

ويملأ التلاميذ الحقائب بعد كلّ حصّة دراسيّة، بأعمال جديدة، بما فيها أعمال فنيّة وصور وقصاصات من الصحف وأعمال مدرسيّة.

نرلاب سيدو أستاذة العلوم الاجتماعيّة صاحبة فكرة حقائب الظهر العادلة الصورة: Radio-Canada / Jim Mueller

و تقول نرلاب سيدو، التي أكملت شهادة ماجيستر في دراسات الإنصاف في التعليم، إنّه من المهمّ البحث مع التلاميذ في سنّ مبكّرة في هذه المواضيع.

ويقول التلميذ بلكران بسران (11 عاما) إنّه سعيد بالاطّلاع على هذه المواضيع، وقد تعرّض للاستهزاء بسبب شعره الطويل وعمامة السيخ التي يضعها.

ويقول إنّ العمامة جزء من هويّته وتاريخه، و نسعى لِمدّ الجسور مع الآخرين وليس لبناء الجدران .

ومن بين الأمثلة على التمارين التي قام بها التلاميذ، كان عليهم أن يلوّنوا ضمادات طبيّة لاصقة Band-Aid، بألوان البشرة المختلفة، وأن يكتبوا على أحد جوانبها كلمات سلبيّة، وعلى الجانب الآخر كلمات إيجابيّة معاكِسة لها.

وتقول التلميذة إيلّي دين (11 عاما) إنّها تعلّمت الكثير من تجربة والدها كَمهاجر من أصل فيتنامي.

لوّن التلاميذ على ضمادات طبيّة لاصقة ألوان البشرة وكتبوا حولها عبارات سلبيّة وأخرى إيجابيّة الصورة: CBC / Jim Mueller

و كان والدها التلميذ الوحيد في المدرسة الذي ينتمي إلى الثقافة الفيتناميّة، وكان يعتقد أنّ هناك شيئا خاطئا عنده، وشعرت بالحزن كما قالت، لأنّ علينا أن نحتفي بثقافتنا، وما من شيء خاطئ في الثقافة .

وتقول المدرّسة نرلاب سيدو إنّ هذه المحادثات مع التلاميذ تتيح لهم فرصة التعبير عن التجارب المؤلمة التي مرّوا بها، وتوفّر لهم الوسائل الكفيلة بمساعدتهم في حال كانوا أهدافا أو شهودا على ممارسات عنصريّة.

وتلقّت سيدو ومدير المدرسة إيان ليفينغز، سيلا من الطلبات من مدارس أخرى، بعد أن نشرت سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، خبرا حول مشروع حقائب الظهر العادلة.

ونقلت سيدو عن بعض المدرّسين أنّهم حاولوا دون جدوى، إيجاد طريقة لِتثقيف التلاميذ على مواجهة العنصريّة، وأضافت أنّ الموضوع حسّاس، ولا يرتاح بعض الأساتذة لتناوله مع التلاميذ.

وطلب الأساتذة من سيدو أن يتقاسموا معها خطّتها حول حقائب الظهر العادلة، لِاستخدامها مع تلاميذهم.

وشاركت سيدو ومدير المدرسة منذ ذلك الوقت، في مجموعة من ورشات العمل الافتراضيّة مع ما يزيد على 100 مدرّس في بريتيش كولومبيا، تناولت فيها كيفيّة إعطاء هذه الدروس للتلاميذ.

ومع نهاية العام الدراسي، يتطلّع تلاميذ مدرسة أبوتسفورد إلى تقديم عرض لأعمالهم في متاحف في عدد من أنحاء كندا.

ويأمل طاقم المدرسة والتلاميذ أن تنتشر حقائب الظهر العادلة في المدارس في مختلف أنحاء كندا .

(سي بي سي/ إيزابيل راغيم/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)