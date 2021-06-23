كندا: تخفيف الإجراءات الحدودويّة في وقت قريب

وأضاف أنّ الحكومة لن تتردّد في إبقاء الحدود مغلقة مدّةً أطول في حال كان تدفّق المسافرين يهدّد الصحّة العامّة.

وتعمل الحكومة على خطّة لِإعادة فتح الحدود تدريجيّا في غضون أسابيع وليس في غضون أشهر كما قال ترودو.

وأعلنت الحكومة مطلع الأسبوع عن تخفيف القيود عن المسافرين الكنديّين والمقيمين الدائمين العائدين إلى البلاد (نافذة جديدة)، الحاصلين على جرعتَي اللقاح، وأعفتهُم من الحجر الصحّي اعتبارا من 5 تمّوز يوليو المقبل.

وفرضت عليهم الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس قبل 72 ساعة على موعد الرحلة، ولكنّها أبقت الحدود مغلقة في وجه المسافرين الأجانب بغضّ النظر عمّا إذا كانوا قد أخذوا اللّقاح أم لا.

الحدود مغلقة بين كندا والولايات المتّحدة في وج السفر غير الضروري منذ بداية الجائحة في آذار مارس 2020 الصورة: La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

وأبقت الحكومة الحدود مغلقة في وجه السفر غير الضروري نظرا لانتشار سلالة دلتا المتحوّرة، وأثار القرار غضب بعض النوّاب الأميركيّين وأصحاب الأعمال (نافذة جديدة) والكنديّين الذين يتوقون لِلاجتماع بالأهل والأصدقاء في الولايات المتّحدة وسواها.

نأمل بالتأكيد أن تكون لدينا المزيد من الأخبار الجيّدة بشأن إعادة فتح الحدود في الأسابيع المقبلة، لكنّ الأمر مرتبط بتطوّر معدّل التطعيم وأوضاع كوفيد والسلالات المتحوّرة المقلقة وما يجري حول العالم رئيس الحكومة جوستان ترودو

ولم تحدّد الحكومة المستوى الذي يجب أن تبلغه هذه التطوّرات في كندا قبل السماح للأميركيّين وسواهم من عبور الحدود لأسباب غير رئيسيّة.

وقد أغلقت كندا والولايات المتّحدة الحدود بينهما في وجه السفر غير الضروري منذ آذار مارس من العام الماضي، للتصدّي لانتشار عدوى كوفيد-19.

وقال وزير السلامة العامّة بيل بلير إنّ الحكومة تريد الانتهاء من تطعيم 75 بالمئة من الكنديّين قبل أن تعيد حركة السفر إلى مستوياتها العاديّة.

وقال رئيس الحكومة جوستان ترودو، ردّا على أسئلة ملحّة، إنّ مستوى التطعيم ليس وحده المعيار الذي تأخذه الحكومة بالاعتبار في قرارها.

وتحدّث عن مقاربة حذِرة وتدريجيّة في إعادة فتح الحدود، مشيرا إلى أنّ حكومته لن ترضخ لضغوط الولايات المتّحدة أو سواها لِتسريع عمليّة إعادة فتح الحدود.

وفي حين تؤكّد البيانات أنّ الأشخاص الذين أكملوا التطعيم يتمتّعون بِحماية من الفيروس، قال رئيس الحكومة إنّ بإمكان الذين حصلوا على الجرعتَين أن ينقلوا العدوى في المجتمع الكندي.

وقالت د. تيريزا تام، مديرة وكالة الصحّة العامّة إنّ كندا سوف تسمح بدخول المسافرين الأجانب عندما تكون هناك مرونة أكبر تجاه كوفيد من قبل الكنديّين.

والمقاربة الحذرة سوف تستمرّ طالما أنّ 20 بالمئة فقط من الكنديّين تلقّوا جرعتَي اللقاح قالت د. تام.

وأضافت أنّ قرار إعادة فتح الحدود لا يستند فحسب إلى مستوى التطعيم في كندا، بل أيضا إلى ظروف الوباء الدوليّة.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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