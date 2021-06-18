تمديد إغلاق الحدود الكنديّة الأميركيّة في وجه السفر غير الضروري

وأعلن الوزير بلير أنّ الحكومة الفدراليّة ستكشف مطلع الأسبوع المقبل عن إجراءات جديدة تتعلّق بِسفر الكنديّين والمقيمين الدائمين الذين حصلوا على جرعتَي اللقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجدّ.

وتمّ إغلاق الحدود بين البلدين في وجه السفر غير الضروري في آذار مارس 2020، بموجب اتّفاق بين البلدين، في إطار جهود التصدّي لِلائحة فيروس كورونا المستجدّ والحدّ من انتشار العدوى.

وأبقى الاتفاق على حركة التنقّل التجاري وتنقّل العمّال الرئيسيّين، ويجري التمديد له شهرا تلو الآخر.

وزير السلامة العامّة الكندي بيل بلير أعلن تمديد إغلاق الحدود الكنديّة الأميركيّة شهرا إضافيّا الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

وتتعرّض الحكومة الكنديّة منذ فترة للمزيد من الضغوط، من أجل إعادة فتح الحدود (نافذة جديدة).

ويدعو العديد من النوّاب وأصحاب الأعمال الأميركيّين إدارة الرئيس بايدن وحكومة جوستان ترودو إلى فتح الحدود من أجل إعادة إطلاق حركة السياحة بين البلدين.

وأعفَت الحكومة الكنديّة في السابع من الشهر الجاري، لاعبي فِرق الاتحاد الوطني للهوكي على الجليد من الحجْر الصحّي (نافذة جديدة) ضمن شروط، عندما يتنقّلون بين كندا والولايات المتّحدة للمشاركة في نهائيات كأس ستانلي للهوكي.

وفرضت على اللاعبين وطواقم الفِرق الرياضيّة التنقّل بطائرات خاصّة، والخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ قبل مغادرتهم ولدى وصولِهم إلى كلٍّ من البلدين، فضلا عن إجراء اختبارات يوميّة.

وقال رئيس الحكومة جوستان ترودو اليوم الجمعة خلال مؤتمره الصحفي، إنّ الجائحة لم تنته بعد، وإنّه يتريّت في إعادة فتح الحدود إلى أن يتلقّى 75 بالمئة من الكنديّين على الأقلّ الجرعة الأولى من اللقاح، ويتلقّى 20 بالمئة منهم الجرعة الثانية.

ويتفهّم رئيس الحكومة كما قال، أن يكون صبر المواطنين قد نفذ، ولكنّه لا يريد تعريض المواطنين للخطر.

والمسألة لا تتعلّق بالحماية التي يوفّرها اللقاح، بقدر ما تتعلّق بِحماية الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على الجرعة الثانية منه كما قال جوستان ترودو.

وأشارت الحكومة الكنديّة مطلع حزيران يونيو الجاري، إلى أنّها بصدد البحث في خطّة من أجل إعادة فتح الحدود تدريجيّا، تتعلّق بصورة خاصّة بالأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، ولكنّها لم تحدّد موعدا لها.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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