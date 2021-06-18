آراء من حيّ ’’المغرب الصغير‘‘ في مونتريال لجزائريين في الانتخابات التشريعية في الوطن الأم

يُشار إلى أنّ النتائج أظهرت فوز الأحزاب التي كانت في السلطة، وإن تغيّرت حصصها في البرلمان، فظلّت ’’جبهة التحرير الوطني‘‘ في المرتبة الأولى إذ نالت 105 مقاعد من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، لكنها فقدت 56 مقعداً عمّا كان لديها في البرلمان السابق، فيما نالت ’’حركة مجتمع السلم‘‘ (إسلاموية) 64 مقعداً، مضيفةً 30 مقعداً إلى محصلتها السابقة، ونال ’’التجمع الوطني الديمقراطي‘‘ 57 مقعداً، فاقداً بالتالي 30 مقعداً، وفاز المرشحون المستقلون بـ78 مقعداً.

لم أقترع ولا مرّة في حياتي، فأنا لا أؤمن بالسياسة وليست لديّ ميول سياسية. في دول العالم الثالث لا تعطي الانتخابات شيئاً ولا تغيّر شيئاً أحمد، مواطن كندي من أصل جزائري

وكان أحمد جالساً برفقة صديقه سفيان على شرفة مقهى وصالة شاي ’’البحر المتوسط‘‘ (Café et Salon de thé Méditerranée) على شارع جان تالون مساء أوّل من أمس. سألته ما إذا يريد رؤية تغييرٍ نحو الأفضل في الجزائر التي قال إنه غادرها إلى كندا قبل نحو عشرن عاماً، فأجاب ’’لن يكون هناك أيّ تغيير‘‘ مكرّراً أنّه لا يؤمن بالسياسة وأنّ العمل السياسي لا يعطي نتيجة في الجزائر.

’’حتى هنا (في كندا) السياسة أمرٌ خطير، وفي دول العالم الثالث يكون الأمر أسوأ‘‘، أضاف أحمد الذي قال إنه من الجزائر العاصمة.

لافتة مقى ’’سابل دور‘‘ (يسار الصورة) على شارع جان تالون في مونتريال، ويقع مقهيا ’’البحر المتوسط‘‘ و’’5 جويلية‘‘ في المبنى القريب ذي الواجهة البيضاء والذي تعلو القناطر شرفاته. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وسألتُ سفيان ما إذا اقترع في قنصلية الجزائر العامة في مونتريال في هذه الانتخابات التشريعية.

أنا أيضاً لم أقترع ولا مرّة في حياتي ولا أؤمن بالمعجزات (من خلال الانتخابات) سفيان، مواطن كندي من أصل جزائري

وسفيان، الذي قال لي إنه من منطقة وهران الساحلية في غرب الجزائر، يريد هو الآخر رؤية تغيير نحو الأفضل في الوطن الأم، لكنّه لا يعرف من أين سيأتي التغيير المنشود، إلّا أنه متأكد من أنّ الانتخابات لن تغيّر شيئاً.

وأشرتُ لسفيان بأنّ الحراك الجزائري أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التراجع عن الترشّح لعهدة رئاسية خامسة (وحتى على الاستقالة قبل نهاية عهدته الرابعة)، فأجابني بأنّ بوتفليقة تنحى، هذا صحيح ’’لكنّ النظام لم يزل نفسه. هي لعبة، حفلة تنكرية‘‘، ووافقه صديقه أحمد الرأي.

لم يذكر سفيان سوى اسمه الأول، وكذلك فعل أحمد وجميع الذين تحدثتُ إليهم في ثلاثة مقاهي مختلفة. كما رفض الجميع أن ألتقط لهم صورة خشية تعرضهم، أو تعرض أهلهم وأقاربهم في الجزائر، لمشاكل مع سلطات الوطن الأم، كما قالوا لي.

متاجر عند تقاطع شارع ’’جان تالون‘‘ والجادة الـ22 في حيّ ’’المغرب الصغير‘‘ في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

انتقلتُ من مقهى ’’البحر المتوسط‘‘ إلى مقهى مجاور يحمل اسم ’’5 جويلية‘‘ (Café 5 juillet). ولهذا التاريخ رمزية خاصة لدى الجزائريين، فالخامس من تمّوز/يوليو/جويلية يصادف عيد الاستقلال في بلدهم.

اقتربتُ من رجليْن جالسيْن إلى طاولة على شرفة المقهى يشربان القهوة، وعرّفتهما بنفسي. أجاباني، رداً على سؤالي، أنهما جزائريان وقبل أحدهما بالتحدث إليّ، لكن بإيجاز.

أخبرني عبد الله (هكذا عرّف بنفسه) أنه لم يشارك في هذه الانتخابات كما في الكثير من سابقاتها. لكنه أشار إلى أنّه لا يعتبر عدم مشاركته فيها ’’مقاطعةً‘‘ لها إنما ’’عزوفٌ‘‘ عن المشاركة.

فـ’’مقاطعة الانتخابات‘‘ تحمل في طياتها ’’موقفاً رافضاً‘‘، أمّا ’’العزوف‘‘ فهو تغيّب عن المشاركة بسبب عدم الاقتناع بأنّ نتائج هذه الانتخابات ستحسّن الأوضاع العامة، على حدّ قول عبد الله ذي اللحية الخفيفة والذي تعلو جبهته زبيبة صلاة.

وتحدثتُ إلى رجل آخر اسمه أيضاً عبد الله في مقهى ’’5 جويلية‘‘ كان جالساً مع صديقيْن. عبد الله يحمل أيضاً الجنسية الجزائرية ولم يشارك في الانتخابات الأخيرة، على حدّ قوله.

أخبرني أنه مقيم في كندا، تحديداً في مونتريال، منذ 11 عاماً وأنه طوال حياته لم يشارك سوى ’’مرات قليلة‘‘ في الانتخابات الجزائرية.

منازل على جانبيْ الجادة الـ16 بين شارعيْ ’’جان تالون‘‘ و’’بيلير‘‘ في حيّ ’’المغرب الصغير‘‘ في مونتريال الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

واستغرب عبد الله العدد الضخم، بنظره، من المرشحين في هذه الانتخابات الأخيرة. ’’أكثر من 23 ألف مرشح لـ407 مقاعد في البرلمان. إنها مهزلة!‘‘، قال عبد الله.

سألته ما إذا كان يريد تغييراً نحو الأفضل في الجزائر، فردّ بالإيجاب.

كلّ شخص غيور على بلاده يريد تغييراً، يريد تحسناً في الأوضاع المعيشية وفي الحريات كما في الاقتصاد والصحة والتمدرس عبد الله، مواطن جزائري مقيم في مونتريال

’’وللوصول إلى التغيير المنشود ألا يجب المشاركة في الانتخابات؟‘‘، سألتُ عبد الله.

لكن الاقتراع لمن؟ ليس هناك مرشح قدّم برنامجاً واضحاً. هناك من المرشحين من انضمّ إلى هذا الحزب أو ذاك لتعزيز فرصه في الفوز بمقعد في البرلمان. والأحزاب أسماء دون برامج فعلية. البرامج الواضحة لا وجود لها. لم يعطني أحد حجة مقنعة لأصوّت له عبد الله، مواطن جزائري مقيم في مونتريال

سألتُ الرجليْن الجالسيْن مع عبد الله عن تقييمهما للانتخابات فأجابني أحدهما أنه مغربي وبالتالي يترك للجزائريين مهمة التعليق على الانتخابات في الوطن الأم، وامتنع الثاني، وهو جزائري، عن التعليق. وهنا قال لي عبد الله عن رفض صديقه الجزائري الكلام إنّ ’’هذا يعني، عموماً، أنه غير راضٍ عن الأمور‘‘.

ثمّ علّق الصديق المغربي بشكل مقتضب فقال ’’العسكر هو من يحكم الجزائر. الجنرالات يحكمون، أمّا الرئيس فصوري‘‘.

’’هل توافق على ما يقوله صديقك؟‘‘ سألتُ عبد الله، فأجابني بـ’’نعم‘‘، مضيفاً ’’النظام كحكومة ورئاسة مجرّد صورة. الدولة العميقة هي التي تحكم البلد وهي لا تريد أن تغيّر شيئاً‘‘.

إن شاء الله تتحسّن الأمور مع الحراك، والحراك إن شاء الله مستمر حتى نصل إلى تغيير جذري وحلول جذرية غير صورية عبد الله، مواطن جزائري مقيم في كندا

وأضاف عبد الله أنّ هذا ’’التغيير الجذري‘‘ قد يتضمّن إجراء ’’انتخابات حرة ونزيهة وشفافة‘‘.

إشارات مرور عند تقاطع شارع ’’بيلير‘‘ والجادة الـ16 التي تربط الشارع المذكور بشارع ’’جان تالون‘‘ في حيّ ’’المغرب الصغير‘‘ في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

ومن ’’مقهى 5 جويلية‘‘ انتقلت إلى مقهى ’’سابل دور‘‘ (Sable d'or، أي ’’الرمل الذهبي‘‘) حيث وجدت مجموعة من الجزائريين جالسين على شرفة المقهى، وافق اثنان منهم على التحدث إليّ بعد أخذ وردّ، لكن دوماً دون السماح لي بالتقاط صورة لأيّ منهما.

سألتُ الشخص الأول عن اسمه، فتردّد في الإجابة، قلتُ له ’’الاسم الأوّل على الأقلّ‘‘، وهنا قال له صديقه ’’اختر اسماً‘‘، ففكّر قليلاً واختار ’’عبد القادر‘‘.

قال لي ’’عبد القادر‘‘ إنه لم يشارك في الانتخابات. ’’نحن لسنا ضدّ الانتخابات، لكن ضدّ إجرائها بهذه الطريقة، فهي لم تكن ديمقراطية ولا شفافة وكانت نتائجها معروفة سلفاً‘‘ أضاف ’’عبد القادر‘‘ الذي اعتبر أنّ عدم مشاركة أكثر من ثلاثة أرباع الجزائريين في الانتخابات دليل على رفض أغلبية الشعب الجزائري إجراءها تحت إشراف الجماعات التي ’’تسيّر النظام‘‘ والتي بات ’’نصف أفرادها في السجن فيما النصف الآخر يسيّر البلاد‘‘، على حدّ قوله.

و’’عبد القادر‘‘ من الجزائر العاصمة أساساً، كما قال، وكذلك صديقه الجالس قربه والذي عرّف عن نفسه باسم مصطفى.

وتحدّث مصطفى عن (des clans، كما قالها بالفرنسية، أي ’’عشائر‘‘ أو ’’جماعات‘‘) تسيّر الأمور في الجزائر و’’يبرز بعضها على حساب البعض الآخر كلّ نحو عشر سنوات‘‘.

’’القبّعة العسكرية، العُصبة العسكرية (la junte militaire) هي من يدير السلطة في الجزائر، قطعاً‘‘، أضاف، بالفرنسية، مصطفى الذي قاطع الانتخابات هو الآخر والذي قال لي إنه يقيم في كندا منذ 20 عاماً.

لدينا تاريخ يجعلنا نتجنّب هذه الانتخابات. نحن نعلم تمام العلم أنّ نتائج الانتخابات تُحضَّر مسبقاً. ومنذ إمساك العُصبة العسكرية بزمام الأمور لم تعرف الجزائر انتخابات نزيهة وصادقة مصطفى، مواطن كندي جزائري قاطع الانتخابات التشريعية الجزائرية

’’بالنظر إلى تجربتنا التي تتركنا في يأس كارثي لا أرى مستقبلاً للشعب الجزائري‘‘، قال مصطفى، مضيفاً أنّ الممسكين بزمام السلطة في الجزائر يتقاسمون الثروة الوطنية فيما بينهم وبين أفراد عائلاتهم ومع ’’بعض الدول‘‘، فيما ’’الشعب مُبعَد‘‘ عن هذه الثروة.

’’شعبنا شديد الوعي‘‘ ولدينا في الجزائر ’’جيل شبابي مثقف جداً ورصين جداً وغير حقود‘‘، أضاف مصطفى مشيداً بالحراك الجزائري الذي شارك فيه الملايين ’’دون أعمال تخريب وشغب‘‘ والذين ’’يستحقون أن نرفع قبعاتنا لهم‘‘.

’’لكن للأسف إنه الظلم الكامل، ليس هناك عدالة. العدالة ستكون عند الله، أمّا هنا على الأرض، فأنا آسف، سيبقى الفقير فقيراً والغني غنياً‘‘، قال مصطفى منهياً كلامه.

تظاهرة للكنديين من أصل جزائري في محيط القنصلية العامة للجزائر في مونتريال في 21 نيسان (أبريل) 2019 دعماً للحراك الشعبي ضدّ النظام الحاكم في الوطن الأم. الصورة: Radio-Canada / Karim Ouadia

نقلتُ الآراء الواردة في هذا التقرير بدقة وأمانة كما أعطاني إياها أصحابها في ثلاثةٍ من مقاهي الحيّ المعروف بـ’’المغرب الصغير‘‘ (Petit Maghreb). وبطبيعة الحال لا تمثّل آراء ستة جزائريين آراء كلّ الجالية الجزائرية الكبيرة جداً في مونتريال.

أشير أيضاً إلى أنّي حاولتُ التحدّث في موضوع الانتخابات الجزائرية مع عدة أشخاص التقيتُ بهم في الحيّ المذكور بعد أن أجابوني، رداً على سؤالي، بأنهم جزائريون. لكنهم آثروا عدم الكلام بحجة ’’عدم متابعة الشؤون السياسية في الجزائر‘‘.

ويقع ’’المغرب الصغير‘‘ ضمن دائرة ’’فيلري - سان ميشال - بارك إكستانسيون‘‘ (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) في مونتريال، ويتمحور بشكل رئيسي حول شارع جان تالون (Jean-Talon) بين جادة ’’بي نوف‘‘ (Boulevard Pie-IX) شرقاً وجادة ’’سان ميشال‘‘ (Boulevard Saint-Michel) غرباً.

وتنتشر بكثرة المتاجر التي يملكها كنديون من أصول مغاربية على جانبيْ الجزء المذكور من شارع ’’جان تالون‘‘، ومن ضمنها المقاهي التي زرتُها والتي يرتادها تقليدياً الرجال.

وتقيم عائلات مغاربية كثيرة على طول هذا الجزء من الشارع كما في الشوارع المتفرعة منه والمحيطة به.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)