كندا: شهادة التطعيم بِلقاح كورونا للمسافرين في تمّوز يوليو

ويتيح التطبيق أخْذ صورة لِوثيقة التطعيم أو تحميل سناب شات على المنصّة الإلكترونيّة ، وتقديمها لوكالة الخدمات الحدوديّة قبل 72 ساعة على موعد الوصول إلى البلاد، كما أفادت سي بي سي (القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة) نقلا عن مصادر حكوميّة فدراليّة.

وتبقى المعلومات مخزّنة في التطبيق ولا يتمّ نقلها إلى أيّ مكان، ما يضمن حماية الحياة الخاصّة.

ويساعد التطبيق الحكومة في جهودها الهادفة لِتخفيف القيود المفروضة على الرحلات الدوليّة على مراحل (نافذة جديدة).

وألغت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، الحجْر الصحّي الفندقي للكنديّين والمقيمين الدائمين العائدين إلى البلاد، الذين تلقّوا جرعتَي اللقاح المضادّ لِفيروس كورونا.

فرضت الحكومة الكنديّة قيودا على المسافرين الواصلين إلى البلاد للتصدّي لجائحة كوفيد-19 الصورة: La Presse canadienne / Paul Chiasson

وأبقت الحجر المنزلي بانتظار الحصول على نتيجة اختبار الفيروس الذي يخضعون له لدى وصولهم إلى البلاد.

وبحث رئيس الحكومة الفدراليّة جوستان ترودو في لقاء افتراضي عقده مساء الخميس مع رؤساء حكومات المقاطعات، في خطوات إعادة فتح الحدود، حسب ما أفاد مصدر حكوميّ رفيع.

وأجمع المسؤولون على أنّ الحصول على جرعتَي اللقاح هو مفتاح الحلّ حسب المصدر نفسه.

وكانت وزيرة الصحّة باتي هايدو قد بحثت قبل نحو شهرين مع وزراء الصحّة في مجموعة الدول السبع في مسألة جواز سفر اللقاح.

وتبنّت الحكومة الكنديّة الشهر الماضي مفهوم جواز سفر اللقاح، في وقت تعتمده العديد من الدول لِتسهيل السفر على مواطنيها.

ويجري العمل على المرحلة الثانية من شهادة التطعيم (نافذة جديدة)بالتعاون بين وزارات الصحّة والسلامة العامّة والهجرة والنقل، بغية تطوير تطبيق إدارة البيانات.

ويفيد الموقع الحكومي الخاص بالسفر والحجْر الصحّي، أنّ الحكومة سوف تعلن مطلع تمّوز يوليو عن إعفاءات للمسافرين الذين أكملوا التطعيم والمخوّلين الدخول إلى كندا.

وتحتاج الحكومة الفدراليّة لِموفقة الحكومات المحليّة على المرحلة الثانية من برنامج شهادة التطعيم، لتتمكّن من الوصول إلى البيانات المتعلّقة بالتطعيم، وتتبّع الأشخاص الذين على جرعة واحدة أو جرعتَين من اللقاح.

(سي بي سي/ آشلي بورك/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: