كندا: 4 ملايين دولار لِمواجهة الجرعات المفرطة في أوتاوا

وتقدّم المنظّمة المساعدة لسكّان أوتاوا الذين يعانون من اضطرابات بسبب الجرعات المفرطة (نافذة جديدة).

وسبق أن خصّصت الحكومة الكنديّة مليونَي دولار للبرنامج المذكور، ويتيح التمويل الجديد تمديد العمل به حتّى عام 2023، وتقديم المساعدة لِ200 شخص إضافيّ.

وأعلنت منى فورتييه وزيرة ازدهار الطبقة الوسطى والوزيرة المساعدة لشؤون الصحّة عن المساعدة الماليّة بالنيابة عن وزيرة الصحّة باتي هايدو.

يستخدم البرنامج الابتكاريّ حلّا صيدلانيّا بديلا للمخدّرات غير المشروعة السامّة من خلال توزيعٍ يومي للأدوية قالت الوزيرة فونتين في بيان.

وأضافت أنّ التخزين الآمن يقي من الجرعات المفرطة ويتيح للمشاركين إمكانيّة زيارة أخصّائيّ الصحّة بصورة مستمرّة.

وأشارت إلى أنّ عددا كبيرا من الأشخاص راحوا ضحيّة الجرعات المفرطة في أوتاوا وفي كلّ أنحاء كندا.

وعرقَلت جائحة كوفيد-19 الحصول على خدمات الدعم والعلاج لمن يحتاجها حسب ما قالت الوزيرة منى فورنييه في مؤتمر صحفي افتراضيّ.

وكتبت وزيرة الصحّة باتي هايدو في بيان أنّه لا بدّ من التواصل مع الأشخاص الذين يحتاجون لِلمساعدة أينما وُجدوا. ومن الممكن، أضافت الوزيرة هايدة "من خلال تضافر الجهود مع أونتاريو ومختلف أنحاء البلاد، تقديم خدمات أفضل لِمستهلكي المخدّرات، من خلال تحسين وصولهم إلى الدعم والعلاج.

ويساعد التمويل الذي أعلنته الحكومة الكنديّة في مساعدة خمسة من مراكز الحقن الآمن في أوتاوا، يستفيد منه 450 شخصا.

وتفيد المنظّمات التي تُعنى بمساعدة المدمنين في أوتاوا أنّ المخدّرات القويّة تمثّل خطراً أكبر للمجتمع.

وتهدف منظّمة "باثواي تو ريكوفري، إلى تخفيف خطر الجرعات المفرطة العرَضيّة، وتحسين الصحّة من خلال توفير الوصول إلى أشباه أفيونيّات من خلال وصفة طبيّة، بنوعيّة صيدلانيّة، وتوجيه المدمنين نحو خدمات صحيّة واجتماعيّة وعلاجات متكاملة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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