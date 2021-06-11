قمّة مجموعة السبع: كندا تلتزم بالتبرّع بمليون جرعة لقاح كورونا

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ بلاده ستقدّم 500 مليون جرعة لقاح للدول التي تحتاجها للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنّ بلاده ستقدّم 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها للدول التي تحتاجها خلال العام المقبل.

ودعا جونسون قبل أيّام إلى تطعيم العالم بأسره قبل نهاية العام 2022.

ومن المتوقّع أن تعلن كندا رسميّا عن مساهمتها في مبادرة كوفاكس العالميّة (نافذة جديدة) والتبرّع بِفائضها من اللقاحات التي تشتريها.

ولم تُعرف بعد بالتحديد قيمة المساهمة الماليّة الكنديّة وعدد جرعات اللقاح التي ستقدّمها.

من المتوقّع أن تعلن قمّة مجموعة الدول البع في بريطانيا عن توزيع مليار جرعة لقاح حول العالم الصورة: Radio-Canada / Jacques Corriveau

وتساهم مبادرة كوفاكس Covax التي يقودها التحالف العالمي للقاحات GAVI، وتدعمها منظّمة الصحّة العالميّة، في ضمان توزيعٍ عادل للقاحات في كافّة أنحاء العالم.

ولجأت الحكومة الكنديّة في نيسان أبريل الماضي إلى مبادرة كوفاكس (نافذة جديدة) من أجل شراء كميّات من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجدّ، بعد أن أعلنت الشركات الصيدلانيّة عن تأخير تسليم اللقاحات.

كما أعلنت شركة فايزر- بيونتيك في كانون الثاني يناير الماضي، أنّها ستتأخّر في تسليم جرعات اللقاحات المقرّرة لِكندا و أوروبا بسبب تعديلات تُجريها على وتيرة إنتاجها.

وأدّت الجائحة إلى نحو 4 ملايين وفاة حول العالم، وتركت تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وتمكّنت الدول الغنيّة من تنظيم حملات تطعيم لِمواطنيها، في حين تفتقر العديد من الدول إلى اللقاحات.

وفي كندا، تلقّى 63 بالمئة من السكّان الجرعة الأولى من اللقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجدّ، ولا تتعدّى النسبة 2 بالمئة في القارّة الإفريقيّة.

(راديو كندا/ راديو كندا الدولي)

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