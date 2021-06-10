رئيس الحكومة جوستان ترودو يشارك في قمّة الدول السبع

وتنعقد القمّة بين 11 إلى 13 من حزيران يونيو الجاري،ويحتلّ توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة الأولويّة الأولويّات على جدول أعمال قادة دول المجموعة.

وقد أجرى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، حديثا بالمناسبة مع سفيرة بريطانيا لدى كندا سوزان لوجون داليرجيرتشيك (نافذة جديدة).

تؤكّد سفيرة بريطانيا أنّ من واجب التحالف الذي يضمّ القوى الديمقراطيّة الكبرى أن ينير درب الدول الأخرى.

وقد نجحت بعض الدول دون الأخرى في تدجين الفيروس، ومن واجبنا جميعا أن نبذل ما بوسعنا لِمساعدة الدول الأخرى، لأنّ ما من أحد في أمان إن لم نكن جميعنا في أمان كما قالت السفيرة لوجون داليرجيرتشيك.

وحول موقف كندا وبريطانيا من توزيع اللقاحات على دول العالم، وعدم اتّخاذ حكومة البلدين تعهّدا جازما بشأنه ،تقول سفيرة بريطانيا لدى أوتاوا إنّ من واجب كلّ حكومة أن تعطي الأولويّة لحماية شعبها.

والتعهّدات ليست مهمّة إن لم يكن ممكنا احترامها. وفي نيّة بريطانيا التبرّع بِفائضها من لقاحات كورونا، وليس من الضروري أن تحدّد منذ الآن موعد قيامها بذلك.

سفيرة بريطانيا في كندا سوزان لوجون داليرجيرتشيك الصورة: Radio-Canada / Stéphane Richer

وساهمت بريطانيا بمبلغ قدره 500 مليون جنيه استرليني في تمويل مبادرة اللقاحات الدوليّة كوفاكس قالت السفيرة سوزان لوجون داليرجيرتشيك في حديثها إلى راديو كندا.

وحول دعوة رئيس الحكومة البريطاني إلى تطعيم العالم قبل نهاية العام 2022، لا تستبعد السفيرة إمكانيّة تحقيق الهدف.

وقد أرسلت بريطانيا كميّات من اللقاح إلى كلّ سفاراتها حول العالم، وفي الأماكن البعيدة، بما فيها جزر بيتكيرن في المحيط الهادي قالت سفيرة بريطانيا، وأكّدت على أهميّة الطموح وتحقيق ما نطمح إليه.

ومن المهمّ كما قالت، تطوير هيكليّات تساعد في دعم منظّمة الصحّة العالميّة، والتفاهم حول معاهدة جديدة لتحديد استجابتنا، مثل المراقبة، وإنتاج اللقاحات وتوزيعها، والكشف عن متحوّرات الفيروس.

ورأت سفيرة بريطانيا ردّا على سؤال، أن التوصّل إلى اتّفاق مبادئ بشأن جواز سفر كورونا هدف واقعيّ، وقد يكون من المبكّر التوصّل إليه إن أخذنا بالاعتبار السلالات المتحوّرة التي ما زالت تظهر، ومستوى معرفتنا في ما يتعلّق بِتفاعلاتها مع اللقاحات، ولكنّه هدف ممكن التحقيق على المدى المتوسّط.

وأعربت سوزان لوجون داليرجيرتشيك سفيرة بريطانيا لدى كندا عن أملها في إعادة فتح حدود البلدين أمام المسافرين خلال الصيف، ورفضت التكهّن بموعد إلغاء القيود الصحيّة الحاليّة.

وأكّدت أنّ الأمور تسير بشكل جيّد، ويستند تقييم الوضع إلى 3 معايير، معدّلات التطعيم والسلالات المتحوّة ومعدّلات انتشار الوباء.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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