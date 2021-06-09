مانيتوبا: إعفاء الحاصلين على جرعتَي اللقاح من الحجر لدى عودتهم إلى البلاد

ويُعتبر اللقاح مكتمِلا بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية (نافذة جديدة)، وهي المهلة التي يحتاجها الجهاز المناعي من أجل تطوير الأجسام المضادّة.

نأمل في أن يكون الإجراء مؤقّتا بانتظار أن يحصل الجميع على اللقاح. وبطاقة التحصين وسيلة إضافيّة لِحثّ الناس على تلقّي اللقاح برايان باليستر رئيس حكومة مانيتوبا

و القدرة على السفر مع تجنّب الحجر الصحّي لدى العودة واحدة من فوائد بطاقة التحصين حسب ما قال رئيس الحكومة برايان باليستر.

وفرضت الحكومة في نيسان أبريل من العام الماضي على كلّ الواصلين إلى المقاطعة الحجر الصحّي مدّة 14 يوما، في إطار جهود التصدّي لانتشار عدوى كوفيد-19.

نتطلّع جميعا لِأن نكون قادرين على السفر وزيارة العائلة و الأصدقاء، والتمتّع ببعض الحريّات التي اعتبرناها أمرا مسلّما به وفقدناها طوال أشهر عديدة . إنّها أوقات عصيبة فعلا برايان باليستر رئيس حكومة مانيتوبا.

وتسمح المرافق الصحيّة في مانيتوبا، بما فيها المستشفيات و مراكز الرعاية الطويلة الأمد، بتوسيع نطاق الزيارات إلى النزلاء والأهل في حال كانوا حاصلين على جرعتَي اللقاح.

ومن المتوقّع أن تباشر بتطبيق الإجراء اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وطمأن رئيس الحكومة إلى أنّ بطاقات اللقاح، رقميّة كانت أم بلاستيكيّة، لا تتضمّن أيّة معلومات صحيّة خاصّة، أو بيانات صحيّة.

وتتضمّن إلى جانب الإسم والكنية، رمز الاستجابة السريعة، ويُظهر مسح الرمز أنّ صاحب البطاقة حصل على جرعتَي اللقاح.

ومن المتوقّع أن تعلن الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، عن المزيد من الميزات التي يستفيد منها حاملو بطاقات التحصين.

تشجّع حكومة مانيتوبا المتردّدين في تلقّي اللقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجدّ الصورة: The Canadian Press / JOHN WOODS

ولم يوضح باليستر، ردّا على أسئلة الصحفيّين، إن كان من الممكن استخدامها لدخول بعض مرافق المقاطعة، مثل المتاحف والكازينوهات .

وتسعى الحكومة للوصول إلى المتردّدين في الحصول على اللقاح، وأعلنت الأسبوع الماضي عن خطّة ضخمة، لمساعدة المجموعات المختلفة، الثقافيّة والدينييّة والرياضيّة، وتحفيزِها على زيادة إعطاء اللقاحات في المناطق التي يتردّد الكثيرون في أخذها.

وخصّصت مليون دولار لِمنَحٍ تصل قيمة كلّ منها إلى 20000 دولار لهذه المجموعات التي تستطيع إثبات قدرتها على الوصول إلى المتردّدين في أخذ اللقاح.

ووفّرت شاحنات متنقّلة للتوعية، وعيادات متنقّلة في المجتمعات لتسهيل حصول أبنائها على اللقاح.

ويعتقد رئيس الحكومة أنّ بطاقة التحصين طريقة فعّالة للتشجيع على تلقّي اللقاح، لأنّها تساعد في العودة إلى حياة طبيعيّة كما يأمل به الجميع.

وتلقّى 66 بالمئة من أبناء المقاطعة المؤهّلين لِذلك،الجرعة الأولى من اللقاح حتّى الآن.

ويمكن الحصول على بطاقة اللقاح بسهولة من خلال منصّة وفّرتها الحكومة على موقعها الإلكتروني.

ويتمّ الحصول عليها فورا في نسخة رقميّة، أو على شكل بطاقة بلاستيكيّة في غضون أسبوعين من تقديم الطلب.

(سي بي سي/ دارِّن برنهارت/ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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