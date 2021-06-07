مع رفع الإجراءات الصحية الإلزامية؟ سائق تاكسي وطالب يبديان الرأي

لن تجد سائق تاكسي يقول لك إنه ضدّ ارتداء قناع الوجه. هذا مستحيل، فالمسألة تتعلق بسلامتنا. وأنا أقدّم قناع وجه لكلّ زبون لا يرتدي قناعاً كريم زيدان، سائق تاكسي جزائري الأصل في مونتريال

وتحدثتُ مع كريم زيدان بعد ظهر أمس فيما كان خلف مقود سيارته ينتظر الزبائن في موقف سيارات مركز ’’بوراسّا‘‘ التجاري (Place Bourassa) في مونتريال. وهو جهّز سيارته أيضاً بمعقّم لليديْن، قارورة له في المقصورة الأمامية وقارورة أُخرى للزبائن في المقصورة الخلفية.

’’الركّاب من خلفيات متعددة ولكلٍّ منهم رأيه، وأسمع من بعضهم أموراً غريبة عجيبة، أبرزها أنّ كلّ هذه الجائحة ما هي سوى مؤامرة‘‘، يقول كريم زيدان.

شارك الآلاف في تظاهرة ضد الإجراءات الصحية الإلزامية بعد ظهر السبت في مونتريال. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وهل يتجاوب الركّاب مع تعليمات الصحة العامة بضرورة ارتداء قناع الوجه عندما يصعدون إلى سيارة كريم زيدان؟

أتجنب الجدل العقيم مع الزبائن، فنحن لن نمضي معاً في السيارة سوى مسافة الطريق. كلّ ما أطلبه منهم هو التقيّد بتعليمات الصحة العامة كريم زيدان، سائق تاكسي في مونتريال

وكريم زيدان ابن مدينة تيزي أوزو في منطقة القبائل الكبرى في الجزائر ويقيم مع عائلته في شرق مونتريال، ويزاول مهنة سائق تاكسي في كبرى مدن مقاطعة كيبيك منذ سبع سنوات، ويقوم بعمله حالياً على متن سيارة يملكها خلافاً لما عليه وضعه سابقاً قبل دخول قانون نقل الركاب بالإجرة حيز التنفيذ العام الماضي.

وأخبرني أنّ زبائنه يتوزعون بين فئتيْن: ذوو الاحتياجات الخاصة، كالمسنين وذوي الإعاقات الجسدية الخفيفة، ويقدّم لهم خدمة التاكسي في مختلف أنحاء مونتريال وضواحيها، وفئة مكونة من الزبائن الذي لا يشكون من أيّة إعاقة وتتركّز خدمته لهم بين شرق مونتريال ووسط المدينة.

وسألته ما إذا كان لتخفيف القيود المتصلة بالجائحة تأثيرٌ على عمله، فأجابني بأنه لم يشعر بوجود فارق في عدد الزبائن بين الأسبوع الذي انتهى أمس والأسبوع الذي سبقه.

لوحة عند مدخل موقف سيارات مركز ’’بوراسّا‘‘ التجاري في عند تقاطع جادتيْ هنري بوراسّا ولاكوردير في مونتريال تحمل أسماء بعض المتاجر التي يضمّها المركز. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وهل يأمل كريم زيدان خيراً في المستقبل؟

إن شاء الله، إن شاء الله، نأمل خيراً، فهذا مصدر رزقنا. كلّما أعادت المتاجر والمطاعم فتح أبوابها ارتفع عدد الاتصالات التي نتلقاها وحجم العمل. هذا ما نتمناه كريم زيدان، سائق تاكسي جزائري الأصل في مونتريال

يُشار إلى أنه منذ 28 أيار (مايو) الفائت عاودت المطاعم استقبال زبائنها على الشرفات. وابتداءً من اليوم تنتقل مدينتا مونتريال ولافال المتجاورتان إلى ’’المنطقة البرتقالية‘‘ ما يعني إعادة فتح صالات الرياضة فيها وكذلك قاعات المطاعم الداخلية، من بين أمورٍ أُخرى.

جاد فرحات واقفاً أمام أحد متاجر مركز ’’بوراسّا‘‘ التجاري في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وعند مدخل موقف سيارات مركز ’’بوراسّا‘‘ التجاري التقيتُ بالشاب جاد فرحات المقيم منذ نحو سبع سنوات في الحيّ الواقع فيه المركز، حيّ شمال مونتريال الذي تشكّل الأقليات الظاهرة نحو نصف سكانه البالغ عددهم 84.234 نسمة حسب الإحصاء السكاني الرسمي لعام 2016.

جاد فرحات في سنّ الثامنة عشرة ومن مواليد لبنان، جاء إلى كندا مع أهله وهو طفل في السنة الأولى من عمره. كان يرتدي قناع وجه وهو في طريقه إلى مركز ’’بوراسّا‘‘.

سألته عن رأيه بتظاهرة بعد ظهر يوم السبت المناهضة للإجراءات الصحية الإلزامية المتصلة بالجائحة، فأجابني بأنه لم يسمع بهذه التظاهرة تحديداً، لكن له رأي في الموضوع.

إذا كان الأطباء يطلبون منا ارتداء قناع الوجه فعلينا أن نرتديه. أنا بصراحه لا أحب ارتداءه، لكني أتكيف مع الوضع وأرتديه. أعتقد أنّ علينا جميعاً التكيّف مع الوضع جاد فرحات، شاب كندي لبناني المولد من سكان مونتريال

لكن لجاد مأخذ على إجراء إلزامي آخر وهو الحجر الفندقي الإلزامي للعائدين إلى كندا.

أعتقد أنه إذا تناول أحدنا اللقاح المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘ لا يعود ضرورياً أن يحجر نفسه عند العودة جاد فرحات

وأخبرني جاد فرحات أنه حصل على رخصة القيادة قبل أيام معدودة وأنه يستخدم سيارة والدته عندما يحتاج للتنقل مسافات غير قصيرة بعد أن كان يستخدم حافلات النقل العام.

سألته ما إذا كان يخشى الصعود إلى حافلات النقل المشترك بسبب الجائحة فأجابني بالنفي، إذ كان دوماً يأخذ احتياطاته: ارتداء قناع الوجه وتجنّب الإمساك بالأعمدة والمقابض داخل الحافلة.

وأنهى جاد فرحات مؤخراً الفصل الدراسي الأول في معهد ’’بوا دو بولوني‘‘ (Cégep Bois-de-Boulogne) للدراسة ما بعد الثانوية في مونتريال.

وهو بدأ قبل نحو شهرين العمل في مطعم يعدّ فطائر الكريب (une crêperie) غير بعيد من مكان إقامته، وأخبرني أنّ المطعم بدأ يستقبل الزبائن، على الشرفة أولاً منذ نهاية الأسبوع ما قبل الأخير، وأنّ ’’الأمور تسير بشكل جيّد‘‘.

حافلة نقل عام تمرّ على جادة هنري بوراسّا أمام مركز ’’بوراسّا‘‘ التجاري في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

ويقع مركز ’’بوراسّا‘‘ التجاري عند تقاطع جادتيْ هنري بوراسّا ولاكوردير في حيّ شمال مونتريال الذي تشكّل الأقليات الظاهرة نحو نصف سكانه البالغ عددهم 84.234 نسمة حسب الإحصاء السكاني الرسمي لعام 2016.

وتحمل الجادة الأولى اسم السياسي والصحفي الراحل هنري بوراسّا الذي أسّس عام 1910 صحيفة ’’لو دوفوار‘‘ الناطقة بالفرنسية والتي لا تزال تصدر في مونتريال. وكان بوراسّا أيضاً سياسياً شهيراً فكان نائباً في الجمعية الوطنية الكيبيكية وفي مجلس العموم الكندي.

أمّا الثانية فتحمل اسم الصحفي والأديب والسياسي الفرنسي الراحل الأب هنري لاكوردير الذي كان عضواً في الأكاديمية الفرنسية.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)