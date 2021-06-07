سفير كندا لدى الصين بحَث في واشنطن في قضيّة سبافور و كوفريغ

وقد أوقفت الصين الكنديَّين سبافور و كوفريغ في كانون الأوّل ديسمبر 2018، بتهمة التجسّس على الأمن القومي الصيني لِصالح جهات أجنبيّة.

وجاء توقيفُهما بعد أكثر من أسبوع على توقيف السلطات الكنديّة سيّدة الأعمال الصينيّة مينغ وانتشو، المديرة الماليّة لعملاق الاتصالات الصينيّ هواوي، إبنة مؤسّس الشركة.

و أوقفتها السلطات الكنديّة لدى وصولها إلى مطار فانكوفر، بناء على طلب من السلطات الأميركيّة التي تتّهمها بالالتفاف على العقوبات الأميركيّة المفروضة على إيران.

وأكّدت صحيفة ذي غلوب أند ميل أنّ السفير بارتون بحث مع المسؤولين الأميركيّين في إتفاق ادّعاء مؤجّل بشأن مينغ وانتشو، قد يساعد في الإفراج عن كوفريغ وسبافور (نافذة جديدة).

وتعتبر السلطات الكنديّة توقيف المواطنَين الكنديّين بمثابة ردّ إنتقامي من الصين على توقيف مينغ وانتشو.

يبقى الإفراج عن كوفريغ وسبافور أولويّة بالنسبة لِكندا قال مارك غارنو وزير الخارجيّة الكندي في رسالة إلكترونيّة.

طالما قلنا إنّ السيّدين سبافور و كوفريغ موقوفان بصورة غير عادلة واعتباطيّة ، ونواصل دعوة الصين للإفراج عنهما فورا أضاف الوزير غارنو في رسالته الإلكترونيّة.

تخضع مينغ وانتشو المديرة الماليّة لشركة هواوي الصينيّة للاتصالات، للإقامة الجبريّة في مدينة فانكوفر الصورة: Ben Nelms/ CBC / Ben Nelms

وأكّدت وزارة الشؤون العالميّة الكنديّة أنّها تستمرّ في تقديم الدعم القنصلي للمواطنَين سبافور و كوفريغ وعائلتَيهِما، وأعربت عن شكرها للحلفاء الدوليّين الذين أبدوا التضامن والدعم تجاه كندا، وتجاه مايكل سبافور و مايكل كوفريغ وعائلتَيهِما كما أفادت وزارة الشؤون العالميّة.

المشكلة هي أنّنا نتباحث مع الولايات المتّحدة لأنّه لم يعُد بإمكاننا التباحث مع الصين قال السفير الكندي السابق فيري دو كيرشكوف في حديثه إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وتتّهم السلطات الأميركيّةمينغ وانتشو المديرة الماليّة لشركة هواوي بِالكذب على مصرف إتش إس بي سي HSBC، عام 2013، بشأن علاقات شركة هواوي مع شركة سكايكوم تيك في إيران.

وهذه الأخيرة متّهمة بانتهاك العقوبات الأميركيّة المفروضة على إيران.

ويتساءل الدبلوماسي الكندي السابق فيري دو كيرشكوف إن كان من الممكن سحب الطلب الأميركي بِإبعاد مينغ وانتشو مع حفظ ماء الوجه، ويضيف بالقول: لست متأكّدا بأنّ الأميركيّين مستعدّون إلى هذه الدرجة .

ويضيف أنّ مينغ وانتشو تنفي منذ سنتين التهمة الموجّهة لها، ويستبعد أن تعترف بقسمً منها لقاء العودة إلى بلدها، في حال اتّفاق ادّعاء مؤجّل.

ومن المتوقّع أن يتناول رئيس الحكومة جوستان ترودو القضيّة خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمّة الدول السبع التي تستضيفها بريطانيا بين 11 و 13 من الشهر الجاري.

وتخضع المديرة الماليّة لشركة هواوي مينغ وانتشو للإقامة الجبريّة في واحد من منزلين تملكُهما في مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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