شركات الطيران الكنديّة: الرحلات الداخليّة بأسعار مغرية

وفرضت عليهم تسديد نفقات الحجر الفندقيّ، والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس لدى وصولهم إلى البلاد.

وتتراوح أسعار تذاكر السفر التي تقدّمها كلّ من الخطوط الجويّة الكنديّة إير كندا، و ويست جيت، من 120 دولارا للرِحلات بين مدينتَي تورونتو وفانكوفر ، و 86 دولارا مونتريال و هاليفاكس، إلى أقلّ من 90 دولارا للرحلات بين مدينتَي كالغاري و وينيبيغ في وسط الغرب الكندي.

وتقدّم الشركتان حُسومات بنسبة 20 بالمئة على التعريفة الأساسيّة للرحلات الجويّة الداخليّة (نافذة جديدة) حتّى نهاية السنة الحاليّة، شرط إجراء الحجوزات قبل اليوم الإثنين.

نروّج لِخدماتنا لأنّ الكنديّين يخطّطون لِرحلاتهم المقبلة كما أوضح بيتر فيتزباتريك المتحدّث باسم الخطوط الجويّة الكنديّة في رسالة إلكترونيّة إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وتقدّم شركة إير ترانزات اعتبارا من شهر آب أغسطس المقبل، أسعارا مغرية، تبلغ 107 دولارات لِتذكرة ذهاب من كالغاري إلى تورونتو، وتقدّمها شركة ويست جيت بـ105 دولارات.

في غضون ذلك، أعلنت شركة فلير الجويّة توسيع نطاق الرحلات التي تسيّرها داخل كندا بأسعار متهاودة، و تسيير رحلات إلى كلّ من هاليفاكس و سانت جونز، و شارلوت تاون و أوتاوا.

فرضت الحكومة الكنديّة على المسافرين الواصلين إلى البلاد الحجر الصحّي مدّة 14 يوما، الثلاثة الأولى منها على نفقتهم في فندق حاصل على موافقة الحكومة الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

ويتوقّع فريدريك ديمانش، مدير معهد تيد روجرز لإدارة الضيافة والسياحة في جامعة رايرسون ألّا تستمرّ الأسعار المتدنّية التي تقدّمها الشركات الجويّة وقتا طويلا.

ويعزو خفض الأسعار إلى سببين اثنين: كسب المال بعد سنة تراجعت فيها الأسفار بسبب الجائحة، وتشجيع الكنديّين على استئناف الرحلات الجويّة تدريجيّا.

إن حجزت رحلة في الوقت الراهن، ستُخبِر الذين حولك كم أنت سعيد، وأنّك لم تشهد أسعارا متدنّية على هذا النحو لتذكرة السفر من تورونتو إلى فانكوفر، ويؤدّي ذلك إلى مناقشات حول الموضوع فريدريك ديمانش مدير معهد تيد روجرز لإدارة الضيافة والسياحة في جامعة رايرسون

ولم توضح الخطوط الجويّة الكنديّة ولا شركة ويست جيت طبيعة الإجراءات التي تتّخذها اعتبارا من اليوم، موعد انتهاء الأسعار المتدنّية التي قدّمتها كلّ منهما.

وتوفّر الشركتان للزبائن إمكانيّة تغيير الحجز مجانا في حال تمّ قبل مطلع تمّوز يوليو المقبل.

و يكتنف الغموض مصير الرحلات الجويّة الداخليّة، نظرا لاختلاف ظروف الجائحة وتطوّراتها من مقاطعة إلى أخرى.

وما زالت المقاطعات الأطلسيّة تمنع العديد من المسافرين من دخول أراضيها، وتفرض الحجر الصحّي مدّة 14 يوما على الواصلين إليها.

وتبحث حكومات المقاطعات في خُططٍ لِتخفيف القيود على الكنديّين الذين تلقّوا اللقاح المضادّ لِكورونا.

وحصل 57 بالمئة من الكنديّين على جرعة واحدة من اللقاح حسب الحكومة الكنديّة.

وينصح د. نيتين موهان أخصّائي الوبائيّات في جامعة وسترن في لندن أونتاريو، الكنديّين بالبقاء في أماكن قريبة من مقرّ سكنِهم طالما لم يحصلوا على جرعتَي اللقاح.

ويوصي بالسفر إلى أماكن تكون فيها الإصابات بِكوفيد-19 منخفضة.

(سي بي سي/ صوفيا هاريس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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