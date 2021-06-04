مهاجر منذ ثلاثة عقود ولاجئ جديد يتحدثان من حيّ شمال مونتريال عن الشجون والآمال

المركز الذي زرته هو ’’مركز فوريست التجاري‘‘ (Centre commercial Forest) ويقع على جادة ’’بي 9‘‘ (Pie IX، أي بيوس التاسع، أحد باباوات الكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع عشر).

كانت تلك أول مرة على الإطلاق أزور فيها هذا المركز، واستوقفني داخله متجر يحمل اسماً عربياً، أحذية ’’مَروة‘‘، يعرض أحذية نسائية ورجالية وحقائب يد (جزادين) نسائية وزنانير (أحزمة) مصنوعة من الجلد. ألقيتُ التحية على رجل كان لوحده في تلك اللحظة، وكان حديثٌ مع نبيل جدايل.

أعدنا فتح المتجر في آذار (مارس)، لكننا نغلقه في وقت أبكر من المعتاد، مثلاً اليوم الخميس نغلق عند السابعة أو السابعة والنصف مساءً بدلاً من التاسعة نبيل جدايل، صاحب متجر ’’أحذية مَروة‘‘ في حيّ شمال مونتريال (Montréal-Nord)

وهذا الحيّ الواقع في شمال جزيرة مونتريال يقطنه المهاجرون وأولاد المهاجرين بكثافة. وكان مدينة مستقلة قبل اندماجه بمدينة مونتريال عام 2002، وهو حالياً إحدى الدوائر (arrondissements) الـ19 التابعة لبلدية كبرى مدن مقاطعة كيبيك.

متجر ’’مَروة‘‘ للأحذية والجزادين في مركز ’’فوريست‘‘ التجاري في حيّ شمال مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وأخبرني نبيل جدايل أنّ تراجُع حركة الزبائن هو ما يجعله يغلق متجره أبكر من المعتاد، أسوةً بسائر المتاجر في مركز ’’فوريست‘‘.

ويملك نبيل جدايل اللبناني الأصل متجراً آخر في مدينة لافال، التي يفصلها عن جزيرة مونتريال أحد أذرع نهر سان لوران. وهناك أيضاً الوضع مماثل: إغلاق قبل الموعد المعتاد بسبب تراجع في عدد الزبائن.

هل تسبّب الحجر الصحي والعمل عن بُعد من المنزل في تراجع الطلب على الأحذية والجزادين؟ ’’هذا أمر محتمَل‘‘، يجيب نبيل جدايل، مضيفاً أنّ مبيعات أحذية وجزادين السهرة توقفت بشكل شبه كلي، وأنّ الأحذية التي تُستخدم داخل المنازل، من شباشب وسواها، ارتفعت مبيعاتها قليلاً.

لكن مع تخفيف القيود المتصلة بالجائحة وارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ومحدّثي أحدهم إذ تلقى الجرعة الأولى من لقاح ’’فايزر بيونتيك‘‘، ألا يؤمل خيرٌ؟

هي مرحلة وسنجتازها بإذن الله، يجب أن ننتظر نهايتها، وإن شاء الله نحن سائرون على الطريق الصحيح، والحمد لله أنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا متراجعة. لكن هل ستعود الحالة إلى ما كانت عليه في السابق قبل وصول الجائحة؟ أظنّ أنّ الناس بحاجة لبعض الوقت قبل العودة إلى حياة ما قبل الجائحة نبيل جدايل، تاجر كندي لبناني الأصل في مونتريال

وأخبرني نبيل جدايل أنه وصل إلى كندا عام 1990، وأنّ ويلات الحرب اللبنانية هي التي دفعته للهجرة. وعمل في البدء في مهنته كمُبرمج محلِّل في مجال المعلوماتية قبل الانتقال للعمل في التجارة عام 2000.

ويقيم نبيل جدايل في لافال التي اشترى فيها منزلاً بعد أن كان مستأجراً في حيّ ’’كوت دي نيج‘‘ (Côte-des-Neiges) في مونتريال الذي يستقطب الكثيرين من القادمين الجدد إلى مقاطعة كيبيك.

لوحة عند مدخل موقف سيارات مركز ’’فوريست‘‘ التجاري في حيّ شمال مونتريال تحمل أسماء بعض المتاجر التي يضمّها المركز. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وخلال تجوّلي في مركز ’’فوريست‘‘ رأيتُ أنّ متاجر عدة قد أغلقت فعلاً أبوابها قبل الموعد المقرَّر. واستوقفتُ شخصاً ذا ملامح عربية فيما كان يخرج من باب المركز التجاري، وتحدثتُ معه.

سألته اسمه، فأجابني، من خلف قناع الوجه الواقي، وبشيء من التردّد ’’نِهال‘‘ (وهو بصورة عامة اسم علم مؤنّث).

قال لي نِهال، رداً على أسئلتي، إنه سوري يقيم في كندا، وتحديداً في حيّ شمال مونتريال (Montréal-Nord)، منذ عامٍ نيّف وإنه طلب اللجوء لدى السلطات الكندية وحصل عليه مؤخراً.

سألتُه عن تقييمه للحياة في مونتريال فأجابني ’’كل شيء معقول، لكنّ النظام الطبي شديد البطء، فهناك فترات انتظار طويلة للحصول على موعد مع طبيب متخصص أو لإجراء فحوصات طبية، هذه هي المشكلة الوحيدة‘‘.

وسألتُه عن تقييمه للوضع العام مع بدء تخفيف القيود المتصلة بالجائحة وما إذا كان متفائلاً.

بعد كلّ الذي مررنا به، أنا بالتأكيد متفائل، لأنّ أياماً صعبة مرّت علينا، وخلال الحجر الصحي المعطوف على منع تجوّل ليلي أصبحنا مركونين داخل المنازل كقطع الأثاث نهال، مواطن سوري حصل على اللجوء في كندا

وسألتُ نِهال ما إذا تناول اللقاح المضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ فأجابني بالنفي، وشرح موقفه بأنّ لديه قناعة بأنّه يتمتّع بمناعة كافية وأنّ اللقاح غير ضروري له.

وأقرّ محدّثي بأنه غير قادر على إقناع الآخرين بموقفه من عدم تناول اللقاح، لكنه أضاف أنّ قناعته تنبع من تجربة شخصية. فحينما كان يعمل في مصنع للأغذية في مونتريال أُصيب اثنان من زملائه بفيروس كورونا، أمّا هو فلم يُصب على الرغم من ’’الاحتكاك بهم‘‘، كما قال.

موقف سيارات مركز ’’فوريست‘‘ التجاري في حيّ شمال مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

ولا يعمل نِهال حالياً لكنه يأمل في العودة قريباً إلى سوق العمل. وسألته عن مشاريعه الأُخرى ابتداءً من يوم الاثنين عندما تنتقل مونتريال إلى ’’المنطقة البرتقالية‘‘ ما يعني إعادة فتح صالات الرياضة فيها وكذلك قاعات المطاعم الداخلية، من بين أمورٍ أُخرى.

أهم مشروع هو العودة إلى صالات الرياضة لأنّ وزني ارتفع نحو 14 كيلوغراماً خلال الحجر المنزلي وهذا أمر خطير لرجل مثلي في سنّ الـ50 نِهال، مواطن سوري حصل على اللجوء في كندا

كما أعرب نِهال عن أمله في تسهيل السفر للخارج وإعادة النظر في موضوع الحجر الصحي في الفندق للعائدين إلى كندا، مشيراً إلى أنّ وضعه المادي لا يسمح له بتحمّل تكاليف السفر التي تضاعفت بسبب الجائحة ومن ضمنها الحجر الفندقي عند العودة.

أتمنى أن يجد المسؤولون بديلاً عملياً لكن غير مرتفع التكلفة عن الحجر الصحي في الفندق للعائدين إلى كندا نِهال، مواطن سوري حصل على اللجوء في كندا

واستأذنتُ نِهال لألتقط له صورة بعد تسجيلي الحديث معه، لكنه رفض بشكل قاطع. عرضتُ عليه أن ألتقط له صورة جانبية وهو يرتدي القناع الواقي للوجه، لكنه بقي على رفضه، ثم أضاف أنه نسي شيئاً داخل أحد المتاجر، فانتظرته عند باب المركز لعله يغيّر رأيه عند العودة. لكنه لم يعد، وأظنه خرج من باب آخر.

رفْضُ نِهال أن تُلتقط له صورة لا يُفسد للودّ قضية، فقد تكون لمن طلب اللجوء في كندا أسباب وجيهة لعدم إبراز صورته.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)