أوتاوا تزيد الغرامة على مخالفة إجراء الحجر الصحّي في الفندق إلى 5000 دولار

وترتفع قيمة الغرامة التي يتحمّلها كلّ من يخالف إجراء الحجر في الفندق واختبار الكشف عن الفيروس من 3000 إلى 5000 دولار، ويبدأ تطبيق الإجراء اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وفرضت الحكومة في شباط فبراير الفائت على كافّة المسافرين الواصلين إلى كندا الحجر الصحّي في فندق حاصل على موافقة الحكومة (نافذة جديدة)3 أيّام من أصل 14 يوما تستمرّها مدّة الحجر الإلزامي.

وفرضت عليهم تسديد نفقات الإقامة في الفندق بانتظار نتيجة اختبار الفيروس الذي يخضعون له لدى وصولهم إلى البلاد.

وخلال الفترة الممتدّة من 14 نيسان أبريل إلى 24 أيّار مايو، أصدرت السلطات غرامات ماليّة بحقّ نحو 1000 مسافر رفضوا الالتزام بالحجر الفندقيّ، و أكثر من 400 آخرين، لامتناعهم عن إجراء اختبار الكشف عن الفيروس قبل الوصول إلى كندا وبعده.

وارتفع عدد الغرامات منذ أن باشرت الحكومة فرضها في شباط فبراير الماضي، وكانت قد بلغت 513 غرامة بحقّ مسافرين وصلوا إلى مطارَي فانكوفر و تورونتو في الفترة من 22 شباط فبراير حتّى 25 نيسان أبريل.

وقد لا يُثني ارتفاع قيمة الغرامة بعض المسافرين عن مخالفة إجراء الحجر الفندقيّ.

فرضت الحكومة الحجر الفندقي على المسافرين الواصلين إلى كندا في شباط فبراير 2021 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وعلى سبيل المثال، فقد وصل كيت ساندرز الذي يحمل الجنسيّتين الكنديّة والأميركيّة والمقيم في لاس فيغاس، إلى مطار فانكوفر في نيسان أبريل الماضي، وأطلع مسؤولِي الصحّة في المطار على نيّته تطبيق الحجر الصحّي في منزل أحد اصدقائه.

وأصدرت السلطات غرامة ماليّة بقيمة 3000 دولار بحقّه، فضلا عن رسوم بقيمة 450 دولارا.

وقال ساندرز في حديث إلى القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة إنّه ليس في نيّته دفع الغرامة (نافذة جديدة).

ولم تتبنّ مقاطعة ألبرتا القانون الفدرالي المتعلّق بالغرامات الماليّة، ولا يمكن لِشرطة كالغاري أن تحقّق بشأن مسافر يرفض الالتزام بالحجر الصحّي في فندق إلّا في حال تلقّت شكوى بهذا الشأن من أحد الأشخاص.

وينتهي العمل بإجراءات الحجر الفندقي في 21 من الشهر الجاري، ومن المحتمل تمديد العمل به في حال نصحت بذلك الهيئة الاستشاريّة حول الابتكار في خدمات الصحّة.

(راديو كندا/ سي بي سي- صوفيا هاريس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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