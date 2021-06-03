تفاؤل عابر للأجيال بمرحلة ما بعد الجائحة من حيّ أهونتسيك في مونتريال

وأهونستيك كانت قرية مستقلة لغاية انضمامها إلى مونتريال عام 1910.

زرتُ أولاً أحد حوانيت الأحياء التي تُعرف بالفرنسية بـ’’dépanneurs‘‘ وبالإنكليزية بـ’’convenience stores‘‘ وتحدثتُ إلى صاحبه جان داغر.

بصورة أساسية تبيع هذه المتاجر الصغيرة الحجم نسبياً بعض المواد الغذائية ومشروباتٍ كحولية وغازية وسجائر وبطاقات يانصيب اللوتو.

زبائني هم بالطبع سكان حيّ أهونتسيك وهم متنوّعو الأصول جان داغر، صاحب ’’ديبانور صوفي‘‘

وسألتُ الكندي اللبناني الأصل جان داغر عن هذا التنوّع في زبائنه، لاسيما عمّن يعودون بأصولهم لبلدان عربية، فأجابني أنّ الجزائريين والمغاربة هم الأكثر عدداً ويأتي بعدهم اللبنانيون.

ومن غير العرب لديه زبائن كثر تعود أصولهم إلى دولة هايتي في البحر الكاريبي، كما أنه لاحظ مؤخراً ارتفاعاً في عدد أفراد الجالية الهندية وكثيرون منهم جاؤوا من تورونتو.

’’ديبانور صوفي‘‘ على جادة هنري بوراسّا في حيّ أهونتسيك في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

أمّا عن السلع التي ارتفع الطلب عليها خلال الجائحة فيشير جان داغر إلى ارتفاع محدود في إقبال الزبائن على البيرة (الجعة) والشيبس (رقائق البطاطا المقلية) وسجائر التبغ، مضيفاً أنّه لا يمكنه الجزم بأنّ هذا الارتفاع عائد إلى الجائحة والحجر الصحي الناجم عنها. أمّا سائر السلع فلم يتغيّر الطلب عليها.

وكان جان داغر من سكان بيروت عندما هاجر إلى كندا عام 1990 هرباً من ويلات الحرب اللبنانية. وفي موطنه الجديد اختار الإقامة في مونتريال، مستأجراً مسكناً، ثم انتقل لاحقاً إلى لافال، التي يفصلها عن مونتريال أحد أذرع نهر سان لوران، حيث اشترى منزلاً.

وأخبرني محدّثي أنه تناول الجرعة الأولى من لقاح ’’فايزر بيونتيك‘‘ المضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ وأنه يأمل في انتهاء الجائحة ونزع قناع الوجه.

’’

من المؤكّد أنّ هناك تفاؤلاً وإن شاء الله ننتهي من هذه المعمعة التي دخلنا فيها الكندي من أصل لبناني جان داغر، صاحب ’’ديبانور صوفي‘‘ في حيّ أهونتسيك

من اليمين: ياستن ورامي وشكيب وجونيال في متنزّه أهونتسيك في مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

ومن ’’ديبانور صوفي‘‘ على جادة هنري بوراسّا اتجهتُ إلى متنزّه أهونتسيك (Parc Ahuntsic) القريب حيث لمحتُ مجموعة من الشبّان الأحداث يتحدثون مع بعضهم وقوفاً: شكيب ورامي وياستن وجونيال.

الشبان الأربعة من سكان حيّ أهونتسيك وهم جميعاً طلاب في السنة الرابعة من المرحلة الثانوية وتتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة.

شكيب ورامي وياستن من مواليد الجزائر، فيما صديقهم جونيال من بورتو نوفو، عاصمة دولة بينين في إفريقيا الغربية، وهم جميعاً متفائلون بشأن انتهاء الجائحة.

على الرغم من السنة والربع الأخيرة الحافلة بالتقلبات، أعتقد أنّ الجائحة ستنتهي قريباً مع التقدّم في عملية التلقيح رامي، طالب من أصل جزائري في السنة الرابعة الثانوية

ويقول شكيب إنه ’’تقريباً من رأي رامي‘‘ مضيفاً أنّه يرى على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشباب من عمره ’’يحتفلون‘‘ بتخفيف القيود المتصلة بالجائحة ولكن غير مدركين أنهم يعرّضون حياتهم للخطر بسبب التقارب الجسدي والتلامس في حالات كثيرة.

ويشير الشبان الأربعة في هذا السياق إلى أنّ متنزّه أهونتسيك، حيث كنّا نتحدث أمس، كان نهاية الأسبوع الفائت يعجّ بالناس الذين كان قسم كبير منهم غير ملتزم بتعليمات التباعد الجسدي.

لا يقتصر روّاد متنزّه أهونتسيك على البشر إذ يضمّ جالية من طيور الإوزّ الكندية (Branta canadensis) الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

لكنّ التقدّم في عملية التلقيح يبعث على الاطمئنان، وكما يقول صديقي رامي، من الأفضل لنا أن نكون متفائلين، وأنا ممّن يثقون بالعلم واللقاح، إن شاء الله (خير)! كما يُقال في بلادنا شكيب، طالب من أصل جزائري في السنة الرابعة الثانوية

ومن جهته يشير جونيال إلى بدء تخفيف القيود المتصلة بالجائحة وإلى انتقال مونتريال يوم الاثنين المقبل إلى ’’المنطقة البرتقالية‘‘ بعد أن ظلّت أشهراً طويلة مصنفة ’’منطقة حمراء‘‘، أي الأكثر خطورة بالنسبة لانتشار وباء ’’كوفيد - 19‘‘.

أجل، فعلاً، أعتقد أنّ الجائحة ستنتهي قريباً وسنعود إلى حياتنا الطبيعية ياستن، طالب من أصل جزائري في السنة الرابعة الثانوية

وانتقال مونتريال إلى ’’منطقة برتقالية‘‘ يعني إعادة فتح صالات الرياضة فيها وكذلك قاعات المطاعم الداخلية وعودة طلاب السنوات الثانوية الثالثة والرابعة والخامسة إلى مقاعد الدراسة في قاعات الصف بدوام كامل بدل متابعة الدراسة بالتناوب بين المنزل والمدرسة.

ويرى جونيال أنّ الوضع يتحسّن بوتيرة أسرع ممّا كان متوقَّعاً، ويتوقَّع استمرار هذا التحسّن.

وينتظر الشبان الأربعة بدء عملية التلقيح لطلاب المدارس كي يتناولوا اللقاح المنشود ضدّ ’’كوفيد - 19‘‘.

أحد معالم حيّ أهونتسيك: كاتدرائية مار مارون على جادة هنري بوراسّا وتحمل هذا الاسم منذ عام 1982 إضافةً إلى اسمها الأساسي ’’سانت مادلين صوفي بارات‘‘ منذ تشييدها عام 1949. والكنيسة المارونية كاثوليكية مشرقية معظم أتباعها لبنانيون أو من أصل لبناني. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وسألتُ الشبان الأربعة ما إذا كانوا ممّن أكثروا من تناول رقاقات الشيبس خلال فترة الجائحة، فأجابوني أنهم لا يستهلكونها. وقال شكيب وياستن إنهما توقفا عن استهلاكها بعد أن تسببت لهم بآلام في المعدة.

وياستن من بلدة عزازقة في ولاية تيزي أوزو في منطقة القبائل الكبرى، وهاجر إلى مونتريال مع أهله قبل نحو عاميْن.

وشكيب من حيّ باب الواد في الجزائر العاصمة، هاجر إلى كندا مع أهله قبل نحو عشر سنوات.

واختارت العائلة مونتريال أيضاً مكاناً للاستقرار في موطنها الجديد.

أمّا رامي فمِن قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة وكبرى مدن الشرق الجزائري، ويقيم في حيّ أهونتسيك منذ أن كان طفلاً في السادسة.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)