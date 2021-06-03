رئيس الحكومة جوستان ترودو يشارك حضوريّا في قمّة الدول السبع

ومن الملفّات المطروحة على جدول أعمال القمّة، كيفيّة التصدّي لِجائحة فيروس كورونا المستجدّ وتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة (نافذة جديدة)، والتغيّر المناخي وإنعاش الاقتصاد.

ومن المتوقّع أن يعقد رئيس الحكومة جوستان ترودو لقاء على هامش القمّة مع الرئيس الأميركيّ جو بايدن.

ويبحث زعماء الدول السبع في إمكانيّة فرض جواز سفر كورونا، ويتوقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن يتوصّل المجتمعون إلى اتّفاق بشأن مجموعة من القضايا، من بينها جواز سفر كورونا محلّي ودولي (نافذة جديدة)، كما قال جونسون نهاية الأسبوع الماضي في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أنّ جوستان ترودو بحث في اجتماع افتراضي عقده مع رؤساء حكومات المقاطعات، في سبل استئناف الرحلات الدوليّة.

وتمّ الإجماع على ضرورة التعاون من أجل تطوير شهادة لقاح لاستئناف الرحلات الدوليّة على أسس متينة، واحترام صلاحيّات الحكومات المحليّة في المقاطعات والأقاليم، واحترام الحياة الخاصّة والمعلومات الصحيّة كما ورد في البيان.

ويتعيّن على المقاطعات أن تجد طريقة للتعامل مع الحكومة الفدراليّة، لأنّ البيانات المتعلّقة بالتحصين تندرج في صلاحيّات المقاطعات، في حين جوازات السفر و الرحلات الدوليّة والحدود هي من صلاحيّة الحكومة الفدراليّة.

العلمان الكندي والأميركي يرفرفان فوق جسر أمباسادور على الحدود بين البلدين الصورة: La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

ومن المتوقّع أن يبحث جوستان ترودو خلال لقائه بالرئيس جو بايدن في مسألة الحدود الكنديّة الأميركيّة، المغلقة في وجه السفر غير الضروري بموجب اتّفاق بين البلدين منذ آذار مارس من العام الماضي، للتصدّي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجدّ.

ولم يُدرج الاجتماع بين الزعيمين على جدول الأعمال بعد، ولكنّ إدارة الطرفَين تعمل عليه.

وتمّ تَجديد اتّفاق إغلاق الحدود الكنديّة الأميركيّة في وجه السفر غير الضروري أكثر من مرّة ، وأعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو تجديده حتى 21 حزيران يونيو الجاري.

ويطالب عدد من السياسيّين وأصحاب الأعمال الأميركيّين بوضع خطّة لإعادة فتح الحدود بين البلدين.

وتزداد الضغوط على ترودو من أجل فتح الحدود (نافذة جديدة)، لا سيّما مع تقدّم حملة التطعيم وتراجع عدد حالات كوفيد-19 في كندا.

وتنتظر كندا أن يتلقّى 75 بالمئة من الكنديّين اللقاح المضادّ لِكورونا قبل إعادة فتح الحدود كما قال رئيس الحكومة جوستان ترودو ردّا على سؤال.

وفي ختام قمّة الدول السبع،يتوجّه رئيس الحكومة جوستان ترودو إلى بروكسيل للمشاركة في قمّة زعماء حلف شمال الأطلسي ( ناتو)، التي تنعقد في 14 حزيران يونيو الجاري.

ويعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع كلّ من شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، و أورسولا فون در لاين رئيسة المفوضيّة.

وسوف يلتزم جوستان ترودو والوفد المرافق بالإجراءات الصحيّة لدى عودتهم إلى البلاد، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.

ويُجري أعضاء الوفد الكندي يوميّا اختبارات الفيروس خلال وجودهم في أوروبا.

وكان رئيس الحكومة قد أكّد الأسبوع الماضي أنّه سيلتزم بإجراء الحَجر الصحّي في الفندق لدى عودته إلى كندا.

وتفرض كندا على المسافرين الواصلين إلى البلاد الحجر 3 أيام من أصل 14 يوما، في فندق على نفقتهم.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)