مصنع للبّ الورق المصنوع من قشّ القمح يبدأ الإنتاج في ريجاينا عام 2023

وستنشئ الشركة مصنعها في الجزء الغربي من ريجاينا. وتبدأ أعمال بناء المصنع عام 2022، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 350 مليون دولار. ومن المتوقَّع أن تُوجد أعمال البناء 250 وظيفة.

ومن المقرّر أن يبدأ المصنع إنتاج لبّ الورق منتصف عام 2023، وبطاقةٍ قدرها 182.000 طن متري سنوياً في مرحلة أولى.

وحسب تقديرات بلدية ريجاينا سيؤمّن المصنع عندما يبدأ الإنتاج 110 وظائف دائمة وبدوام كامل، كما سيؤمّن العمل لـ450 شخصاً بشكل غير مباشر.

وسيَستخدم المصنع قشّ القمح القابل للتسميد لصنع لبّ الورق دون استخدام الخشب. وتقول شركة ’’رد ليف بالب‘‘ إنّ هذه الطريقة هي أكثر بيئية واستدامة لأنها تتطلب كميات أقلّ من الطاقة ومن المياه.

ويُستخدَم لبّ الورق الذي سينتجه المصنع في صناعة الأغلفة والمناديل وسواها من المنتجات الورقية.

وأعربت عمدة ريجاينا، ساندرا ماسترز، عن سرورها لاختيار ’’رد ليف بالب‘‘ مدينتها لبناء ’’أول مصنع في كندا لإنتاج لبّ الورق غير الخشبي‘‘.

’’رد ليف بالب‘‘ مثال جيد على التوفيق بين فرص العمل والتنمية المستدامة ساندرا ماسترز، عمدة ريجاينا.

وتعتقد بلدية ريجينا أنّ المصنع سيعطي استخداماً جديداً لقشّ القمح الذي يُعتبر بشكل عام من النفايات.

وترى السلطات البلدية أنّ المنتَج الجديد يمكن له أن يحلّ مكان مادة البوليستيرين المستخدمة في صناعة التغليف.

آلة في مصنع للورق (أرشيف). الصورة: iStock

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لـ’’رد ليف بالب‘‘، مارتن بوداس، إنّ اختيار ريجاينا مكاناً للمصنع الجديد هو أمر منطقي نظراً لتوفّر المواد الخام فيها، وهي قش القمح، إضافةً إلى البنية التحتية للنقل والعمّال المهرة.

وريجاينا هي ثانية كبريات مدن ساسكاتشيوان بعد ساسكاتون، ويبلغ عدد سكانها مع ضواحيها نحو 263 ألف نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للعام الفائت. وساسكاتشيوان هي أولى المقاطعات الكندية من حيث إنتاج القمح.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)