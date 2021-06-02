الاقتصاد الكندي نما في مارس للشهر الـ11 على التوالي لكن يبدو أنه انكمش في أبريل

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمواً نسبته 6,8% خلال الربع الأول من العام الحالي. ويُذكر أنّ معدّل النمو في الربع الأخير من عام 2020 بلغ 9,3%.

ونما إجمالي الناتج المحلي في آذار (مارس) للشهر الحادي عشر على التوالي وارتفعت فيه القيمة الإجمالية لكافة السلع والخدمات التي أنتجتها كندا بنسبة 1,1% عن مستواها في الشهر السابق، شباط (فبراير)، كما أفادت أمس وكالة الإحصاء الكندية.

وجاء في التقرير أنّ 18 من قطاعات الاقتصاد الـ20 التي ترصدها الوكالة الفدرالية لإعداد بياناتها نمت في آذار (مارس). أمّا القطاعان اللذان سجّلا تراجعاً فهما الإدارة والمرافق، وكان تراجعهما طفيفاً مقارنةً بأدائهما في شباط (فبراير).

وكان سوق الإسكان مصدر قوة خاصة، فقد ارتفع الإنفاق على البناء السكني بنسبة 7,6% إلى 14 مليار دولار في آذار (مارس) وكسب خلاله الوكلاء والسماسرة العقاريون أكثر من 19 مليار دولار، وهذا سقف تاريخي.

وبشكل عام ، ساهم قطاع العقارات بـ254 مليار دولار في الاقتصاد الكندي في الشهر المذكور، أي أكثر بـ108 مليارات دولار من مساهمة قطاع التصنيع وأكثر من ضعفيْ مساهمة قطاع استخراج النفط والغاز البالغة 106 مليارات دولار.

وعلى الرغم من النمو المسجَّل في آذار (مارس) لا يزال إجمالي الناتج المحلي الكندي أدنى بنسبة 1% تقريباً مما كان عليه في شباط (فبراير) 2020، آخر شهر كامل أمضته كندا قبل أن تضربها جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ وتفرض سلطاتها الفدرالية وسلطات مقاطعاتها تدابير صحية احترازية صارمة.

ويبدو أن هذه الفجوة اتسعت في نيسان (أبريل) إذ تقول وكالة الإحصاء إنّ البيانات الأولية للشهر المذكور تشير إلى انكماش الاقتصاد فيه بنسبة 0,8%.

اثنان من العمال داخل مصنع للورق في مدينة بيه كومو في مقاطعة كيبيك. الصورة: Radio-Canada / Benoît Jobin

ويبدو أنّ التراجع الأكبر في نيسان (أبريل) كان من حصة قطاع تجارة التجزئة وقطاع الخدمات الإيوائية والغذائية إذ تلقيا ضربة قوية بسبب إجراءات الإغلاق الجديدة لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة.

وحتى قطاعات أُخرى، كالتصنيع والعقارات، سجّلت انكماشاً في نيسان (أبريل).

لكنّ خبراء الاقتصاد يتطلّعون إلى الصيف آملين في أن يؤدي الإنفاق الأسري إلى إحداث انتعاش حاد في الاقتصاد الكندي.

وجزء من هذا التفاؤل مصدره مليارات الدولارات من المدخرات لدى الكنديين، وقد نما هذا المبلغ خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الجائحة إذ كانت لدى المستهلكين خيارات أقلّ لإنفاق أموالهم الإضافية، عدا عن أنّ المساعدات الحكومية شكّلت أرضية مالية للأسر المتضررة.

(نقلاً عن سي بي سي ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)