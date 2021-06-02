مفوّض اللغتين الرسميّتين: ثغرات الثنائيّة اللغويّة في ظلّ جائحة كورونا

وكشف التقرير أنّ الجائحة أظهرت وجود مشكلة ممنهجة في المؤسّسات الفدراليّة الكنديّة بشأن الفرنسيّة والإنجليزيّة، وهما اللغتان الرسميّتان في كندا.

وتبيّن خلال الجائحة، أنّ المؤسّسات الفدراليّة لم تكن جاهزة لِتلبية احتياجات الكنديّين في المجال اللغوي، حسب مفوّض اللغتين الرسميّتين ريمون تيبيرج.

وغالبا ما تظهر صلابة هذه الأنظمة أو نقاط ضعفها في هذه الحالات، أضاف تيبيرج.

ما لاحظناه، هو أنّنا تأخّرنا، بمعنى أنّنا لم نضع القدرات، أي الوسائل والموظّفين، والهيكليّات والإجراءات ريمون تيبيرج مفوّض اللغتين الرسميّتين

وزيرة اللغتين الرسميّتين ميلاني جولي تعتزم تقديم مشروع قانون خلال العام الجاري لِتحديث قانون اللغتين الرسميّتين الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

وعكف ريوم تيبيرج خلال الأشهر القليلة الماضية على متابعة وضع وظائف القطاع العام المحدّدة على أنّها ثنائيّة اللغة، وأشار في تقرير أصدره في تشرين الثاني نوفمبر الفائت، أنّ الموظّفين الذين يشغلونها لا يملكون المؤهّلات اللغويّة المناسبة.

غالبا ما يعني ذلك أنّ الموظّفين الذين تعيّنهم الحكومة غير قادرين على تقديم الخدمات أو التواصل مع الزبائن، أو مراقبة مرؤوسيهِم باللغة التي يختارونها قال مفوّض اللغتين الرسميّتين في حديث إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

بالنتيجة، تعجز الثنائيّة اللغويّة في بلادنا عن الازدهار داخل القطاع العام، ما يترك بدون شكّ تأثيرا على الخدمات المقدّمة للجمهور ريمون تيبيرج مفوّض اللغتين الرسميّتين

ويعلّق إيفون باريير، نائب رئيس اتّحاد موظّفي القطاع العام فرع كيبيك على التقرير، فيشير إلى أنّ الاتّحاد يعي وجود مشاكل لغويّة فادحة في القطاع العام الفيدرالي.

ومن المفترض أن يكون القطاع العام المكان الأفضل لِتشجيع الثنائيّة اللغويّة ودعمها، وتوفير بيئة يشعر فيها الموظّف أنّه قادر ويلقى التشجيع على العمل بلغتِه كما قال إيفون باريير.

ويدعو الاتّحاد إلى اعتراف أفضل بالثنائيّة اللغويّة والاستثمار في التأهيل اللغوي.

وتضاعف عدد الشكاوى التي تلقّاها المفوّض ثلاث مرّات، وارتفع العدد العام الماضي بنسبة 37،5 بالمئة.

الفرنسيّة والإنجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان في كندا الصورة: Radio-Canada

نتلقّى منذ عدّة سنوات الشكاوى نفسها. والمشكلة ليست في إيجاد الحلّ لكلّ مشكلة بمفردها، بل في حلّ مشكلة موجودة على صعيد القطاع العام الفيدرالي. ريمون تيبيرج مفوّض اللغتين الرسميّتين

ووصل العدد الأكبر من الشكاوى من منطقة العاصمة الفدراليّة أوتاوا، بمعدّل 62،9 من مجموع 1870 شكوى تلقّاها مفوّض اللغتين الرسميّتين.

وأظهرت هذه الشكاوى أنّ الفرنسيّة غالبا ما تكون لغة ثانية في القطاع العام حسب قول ريمون تيبيرج.

وتلقّى المفوّض 968 شكوى متعلّقة بمؤهّلات الثنائيّة اللغوية في وظائف القطاع العام، و 693 شكوى تتعلّق بالتواصل مع الجمهور وتقديم الخدمات الحكوميّة.

ومنحى الشكاوى يميل إلى الارتفاع، وغالبا ما يتعلّق بنقص الخدمات باللغة الفرنسيّة قال ريمون تيبيرج.

وأنشأ مفوّض اللغتين الرسميّتين العام الماضي، نموذج "نضج اللغتين الرسميّتين، لِمساعدة القطاع العام على تقييم نقاط القوّة والضعف على نحو أفضل.

ورفع مجموعة من التوصيات تهدف لإيجاد حلول طويلة الأمد، وتنفيذ التوصيات التي رفعها في تقارير سابقة.

وأكّد مرّة أخرى على ضرورة تحديث قانون اللغتين الرسميّتين في العمق وفي أسرع وقت ممكن، ودعا كافّة الأحزاب الفدراليّة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك.

وأفاد مكتب وزيرة اللغتين الرسميّتين ميلاني جولي أنّ الوزارة مستعدّة لِتقديم مشروع قانون لتحديث قانون اللغتين الرسميّتين خلال العام 2021.

ودعا النائب آلان ريّس المتحدّث باسم حزب المحافظين لشؤون اللغتين الرسميّتين، الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو إلى التحرّك، مشيرا إلى أنّها لم تطبّق أيّ واحدة من 21 توصية رفعها المفوّض في التقريرَين الأخيرَين.

ورأى ألكساندر بولريس النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد أنّ تحديث القانون لا يكفي، والمشكلة موجودة لا فرق إن كانت الحكومة ليبراليّة أو محافظة.

ورأى أنّ تغيير الوضع يتطلّب تغيير الثقافة، وتغييرات تشريعيّة، وتوظيف عدد أكبر من الفرنكفونيّين لتحقيق توازن في القوى كما قال النائب ألكساندر بولريس.

ورأى ماريو بوليو، النائب عن حزب الكتلة الكيبيكيّة، أنّ التغييرات التي اقترحتها الحكومة في الكتاب الأبيض حول اللغتين الرسميّتين غير كافية، وإمكانيّة الحصول على الخدمات العامّة باللغة الفرنسيّة لا تتوفّر في بعض أنحاء البلاد.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: