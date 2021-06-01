مانيتوبا: سقف قياسي للمصابين بـ’’كوفيد - 19‘‘ في العناية المركزة

ومن ضمن هذا العدد هناك 72 مريضاً، أي الثلثيْن، في أقسام العناية الفائقة في مانيتوبا، فيما تستضيف مستشفيات مقاطعة أونتاريو، جارة مانيتوبا الشرقية، 36 مريضاً ونُقل مريض واحد إلى ساسكاتشيوان، الجارة الغربية، حسب سلطات الصحة العامة في مانيتوبا.

ونُقل سبعة مرضى إلى أقسام العناية المركزة خلال 24 ساعة، بين ظهر يوم الأحد وظهر يوم الاثنين.

وسُجِّلت 232 إصابة جديدة بـ’’كوفيد - 19‘‘ و3 حالات وفاة بهذا الوباء في مانيتوبا في الساعات الـ24 الأخيرة.

والوفيات الجديدة هي لأشخاص من منطقة العاصمة وينيبيغ، أحدهم في العقد السادس وآخر في العقد السابع وآخر في العقد التاسع من العمر. وحالتا الوفاة الأخيرتيْن متصلتان بمتحوّر ’’B.1.1.7‘‘.

وبلغ معدل الحالات الإيجابية مقارنةً بالاختبارات خلال خمسة أيام 12% على صعيد المقاطعة و13,5% في وينيبيغ.

وأُجري 772.477 اختباراً لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ منذ شباط (فبراير) 2020، من بينها 2.396 كشفاً يوم أمس.

يُشار إلى أنّ أكثر من 51.000 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ المسبّب لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ سُجِّلت في مانيتوبا منذ بداية الجائحة قبل سنة وربع.

ومانيتوبا هي خامس أكبر مقاطعة كندية من حيث عدد السكان، يقيم فيها 1,38 مليون نسمة (نافذة جديدة) حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2021.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)