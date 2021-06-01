قضية إتشاكوان: دعوة من قادة الأتيكاميك لمستقبلٍ خالٍ من الخوف

وتناوب على الكلام عدة أشخاص من بينهم رئيس مجلس شعب الأتيكاميك (Atikamekw) من سكان كندا الأصليين في محمية ماناوان في مقاطعة كيبيك، بول إميل أوتاوا، والزعيم الأكبر لمجلس أمّة الأتيكاميك، كونستان أواشيش.

ووجّه كلٌّ من أوتاوا وأواشيش نداءً مؤثّراً من أجل بلوغ وعيٍ وطني حقيقي بشأن ما عاناه ويعانيه السكان الأصليون.

وقال الزعيمان المنتميان لشعب الأتيكاميك إنهما يريدان كسر الحواجز من أجل بناء مستقبل مشترك يتميز بالاحترام ويضمن لأطفال السكان الأصليين أن يفخروا بهويتهم. ولبلوغ ذلك طالَبا بالاعتراف بوجود ’’عنصرية ممنهجة‘‘.

عدم توفّر الإرادة للاعتراف ’’بمبدأ جويس‘‘ نظراً لتضمّنه مصطلح ’’عنصرية ممنهجة‘‘ يعطيني انطباعاً بأنّ ذلك هو، ضمناً، أفضل مثال على العنصرية الممنهجة كونستان أواشيش، الزعيم الأكبر لمجلس أمّة الأتيكاميك

وبالتالي طلب أواشيش من رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو أن يعيد النظر في موقفه النافي لوجود عنصرية ممنهجة في المقاطعة والتفكير ملياً في الإرث الذي يريد أن يتركه.

صورة للراحلة جويس إتشاكوان المنتمية لشعب الأتيكاميك من السكان الأصليين. الصورة: Facebook

ويهدف ’’مبدأ جويس‘‘، الذي وضعته أمّة الأتيكاميك بعد سلسلة استشارات، لضمان حصول السكان الأصليين على الخدمات الصحية والاجتماعية. لكنّ حكومة كيبيك ترفض تبنيه لأنه يتضمّن مصطلح ’’العنصرية الممنهجة‘‘.

من جهته قال بول إميل أوتاوا إنه يتمنى أن يتضمّن تقرير رئيسة التحقيق جيهان كامل ’’مبدأ جويس‘‘ وأن يُطبَّق هذه المبدأ في النظام الصحي الكيبيكي.

وطالب أوتاوا بضرورة ’’وضع نقطة نهائية للوضع‘‘ السائد حالياً، مشيراً إلى أنّ الخشية لدى السكان الأصليين من تلقي العلاج في النظام الصحي المتوفّر ترقى إلى الأجيال السابقة.

وتضمنت شهادتا الزعيميْن إشارات إلى الماضي، وحتى دروساً في التاريخ، ولكن أيضاً مفاهيم وتصورات عن الأمل بالمستقبل.

وتحدث أوتاوا، ’’ابن المدرسة الداخلية‘‘ كما وصف نفسه، عن الصدمات التي عاشها السكان الأصليون ومضاعفاتها على الأجيال اللاحقة.

سُلخنا من عائلاتنا وعانينا سوء التغذية والإذلال والضرب والاغتصاب والتعذيب والقتل بول إميل أوتاوا، رئيس مجلس شعب الأتيكاميك من سكان كندا الأصليين في محمية ماناوان، عمّا عاناه السكان الأصليون في المدارس الداخلية

وأضاف أوتاوا أنّ من كانوا في تلك المدارس كانوا أيضاً هدفاً لتجارب طبية، وتحدّث عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأصليين المرتبطة، حسب قوله، بعقود من نقص التمويل والسياسات السيئة والتي ينتج عنها مشاكل صحية.

لا أستطيع أن أتخيل مستقبلاً يجب أن أقلق فيه من أنّ أطفالي قد يكبرون في عالم لا يشعرون فيه أنهم في حالة جيدة، وقد يخشون فيه من أن يكونوا كما هم أو قد يرغبون فيه بإخفاء هويتهم خوفاً من التعرض للنبذ ومن الأحكام المسبَقة بحقهم كونستان أواشيش، الزعيم الأكبر لمجلس أمّة الأتيكاميك

ودعا أواشيش الجميع للتفكير ملياً بالسؤال التالي: ’’ماذا نريد للمستقبل؟ هل لا تزالون تريدون سحق الأمم الأولى وجعلها تختفي والّا تكون فخورة بنفسها وبلغتها؟ أطرح على نفسي هذا السؤال بانتظام‘‘.

محققة الوفيات جيهان كامل التي ترأس جلسات التحقيق العامة في قضية وفاة جويس إتشاكوان. الصورة: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

ومن جهته أضاف بول إميل أوتاوا أنّ وفاة جويس إتشاكوان لا تزال تشكل صدمة كبيرة لشعب الأتيكاميك وأنّ صورها الأخيرة في المستشفى لا تزال تطارد شعبها.

وأوصى أوتاوا رئيسة التحقيق جيهان كامل بأن تطلب لمقدّمي الرعاية الصحية الجدد تدريباً على واقع السكان الأصليين وأن تطلب إضافة موظفين في المستشفيات التي تستقبل المزيد من المرضى من السكان الأصليين وتحسينَ التواصل بين مستشفى مدينة جولييت والمركز الصحي في محمية ماناوان إضافةً إلى تبسيط عملية تقديم الشكاوى وتعزيز المساءلة.

وقالت من جهتها المسؤولة النقابية في الاتحاد المهني للصحة في مقاطعة كيبيك، ماري شانتال بيدار، إنّ لدى العاملين في قطاع الصحة في منطقة لانوديير رغبة في إعادة إحياء الحوار ومدّ الجسور مع شعب الأتيكاميك.

يُذكر أنّ جويس إتشاكوان المنتمية لشعب الأتيكاميك فارقت الحياة في مستشفى ’’سان شارل بوروميه‘‘ في منطقة لانوديير في أيلول (سبتمبر) 2020.

(ترجمة وإعداد فادي الهاروني)