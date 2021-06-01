منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزز توقعاتها لنمو الاقتصاد الكندي

فقد قالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس إنّها تتوقع نموّ الاقتصاد الكندي بنسبة 6,1% عام 2021. وسبق للمنظمة أنّ توقّعت في آذار (مارس) الفائت أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 4,7% خلال العام الحالي.

وأوضح التقرير أنّ هذا الانتعاش سيحدث بفضل تخفيف القيود المتعلقة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

في النصف الثاني من العام الحالي وأيضاً بفضل الطلب الخارجي على السلع الكندية.

كما أنّ ارتفاع أسعار المواد الأولية كالنفط والزيادات المتوقعة في الطلب الناجمة عن خطة الميزانية الأميركية لشهر آذار (مارس) هي أيضاً من الدوافع لتعافي الاقتصاد الكندي.

ويرجّح التقرير أن يشهد أيضاً النصف الثاني من العام الحالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي وتحسينات في سوق العمل مع رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها سلطات الصحة العامة عندما تهدأ الموجات الأخيرة من الجائحة.

وتضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ الجائحة ستظلّ تشكّل خطراً على وتيرة الانتعاش الاقتصادي بسبب استمرار انتشار المتحوّرات الأكثر عدوىً من فيروس كورونا، ما قد يستوجب اتخاذ تدابير صحية إضافية.

يُذكر أنّ الميزانية الفدرالية الأخيرة أشارت إلى أنّ الحكومة الكندية قد تحافظ على بعض إجراءات الدعم المالي للأُسر والمؤسسات إلى أن تخرج كندا بشكل كلي من هذه الأزمة الصحية العالمية.

لكنّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الكندي في عام 2022، إذ باتت تتوقع نمواً بنسبة 3,8% مقارنةً بنسبة 4,0% التي توقعتها في آذار (مارس).

أحد مصانع خشب البناء في كندا. الصورة: Radio-Canada

وبالنسبة للعالم أجمع تفيد التوقعات الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ الإنتاج سيرتفع بنسبة 5,8% خلال العام الحالي بدل الـ4,8% التي توقعتها في كانون الأول (ديسمبر) الفائت.

وكما هي الحال بالنسبة لكندا، تعزو المنظمة هذا الارتفاع إلى طرح اللقاحات المضادة لـ’’كوفيد - 19‘‘ في الدول المتقدمة اقتصادياً وإلى الحوافز المالية في الولايات المتحدة.

وتقدّر بيانات أخرى للمنظمة أنّ بإمكان كندا أن تتوقع العودة إلى مستوى إجمالي الإنتاج المحلي للفرد لمرحلة ما قبل الجائحة في غضون الربع الثاني من عام 2022.

وكندا عضو مؤسس في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضمّ 38 دولة ويقع مقرّها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)