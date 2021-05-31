الخروج إلى أحضان الطبيعة ولقاء الأصدقاء فيها بعد طول حجر

التقيتُ الأشخاص الثلاثة بعد ظهر أمس الأحد خلال جولة قمتُ بها في متنزه مركز الطبيعة (Le Centre de la nature (نافذة جديدة)) في لافال إلى الشمال مباشرة من جزيرة مونتريال.

كان الطقس غائماً وقد تساقط المطر، فلم يكن هذا المتنزّه الكبير يعجّ بالناس كما في العادة. لمحتُ سيدتيْن سماتهما مغاربية جالستيْن وتتجاذبان أطراف الحديث. ألقيتُ التحية وتحدثتُ إلى نوال زين وخديجة ساعدي.

أنا مسرورة جداً، أستفيد من تخفيف القيود. أمس كنتُ في متنزّه ’’بيل ريف‘‘ واليوم في ’’مركز الطبيعة‘‘. أحبّ الاستفادة من الطبيعة والاسترخاء في أحضانها نوال زين، من سكان مونتريال

نوال زين من مكناس في شمال المملكة المغربية وتقيم في كندا، تحديداً في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، منذ أربع سنوات. وخديجة مغربية الأصل أيضاً، من الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة وعاصمتها الاقتصادية، استقرت في كندا عام 2007 وأقامت في مونتريال قبل أن تنتقل للسكن في لافال عام 2014.

حشد من الناس مساء السبت، أوّل من أمس، في متنزّه ’’جاري‘‘ (Parc Jarry) في مونتريال. الصورة: Radio-Canada

ويوم السبت كان الطقس مُشمساً وخرج الناس بأعداد أكبر إلى المتنزهات، ومن بينها متنزّه ’’بيل ريف‘‘ (Parc de la Promenade Bellerive) في مونتريال كما أخبرتني نوال زين. سألتها ما إذا كان الناس يلتزمون بتعليمات التباعد الجسدي، فأجابتني أنّ العائلات بالإجمال ملتزمة بذلك.

وردّاً على سؤال آخر تقول نوال زين، وهي والدة لطفل، إنها تخشى على نفسها وعلى عائلتها من اندلاع موجة رابعة من الجائحة.

خسرنا كثيراً بسبب الجائحة، خسرنا التفاعل مع الناس، فالحجر الصحي ترك أثره على نفسيتنا وعلى تصرفاتنا. نحن فعلاً بحاجة للتواصل مع الناس. لن نستطيع تحمّل موجة رابعة، لم يعد لدينا القوة الكافية للتحمّل نوال زين

وتتفق خديجة ساعدي مع صديقتها في أنّ الحجر الصحي أثّر سلباً على نفسية الناس.

أريد رؤية أصدقائي، أريد أن أضمّهم وأن أتحدث معهم. هذه أشياء افتقدتها كثيراً بسبب الجائحة. لا أريد العيش في عزلة، لا أحبّ الفردية. اعتدنا في بلادنا على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين خديجة ساعدي، من سكان لافال

’’فعلاً هكذا، اعتدنا على العيش مع الآخرين والتفاعل معهم، يصعب علينا أن نكون فرديين‘‘، تضيف من جهتها نوال زين.

البحيرة الرئيسية في متنزه ’’مركز الطبيعة‘‘ في لافال بعد ظهر أمس الأحد بعد أن هجرها الزوّار بسبب المطر. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وعندما سألتُ خديجة ساعدي ما إذا كانت تخشى من موجة رابعة أجابتني أنها فيما يختصّ بالجائحة تعيش كلّ يوم على حدة وتستفيد من كلّ لحظة. فيوم السبت مثلاً أخذت ولديْها الاثنين إلى مدينة ’’لا روند‘‘ (La Ronde) للملاهي على جزيرة سانت هيلين في مونتريال ووجدت أنّ الأمور منظمة بشكل جيد، ما يُطمئن الزوّار على سلامتهم وسلامة أولادهم.

وتلقت خديجة ساعدي الجرعة الأولى من لقاح "فايزر بيونتيك‘‘ المضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘، أمّا صديقتها نوال زين فلم تتلقاه بعد.

وخديجة خبيرة ضريبية وتعمل كمشرفة في هذا المجال في مكتب ضريبي في مونتريال، أمّا نوال فأنهت خلال فصل الربيع الحالي مقررات البكالوريوس في العمل الاجتماعي في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM).

محمّد بُليْكي في متنزّه ’’مركز الطبيعة‘‘ في لافال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وخلال جولتي في ’’مركز الطبيعة‘‘ في لافال مررتُ برجلٍ كان يلعب بالصحن الطائر (فريسبي) مع ابنه فيما كانت زوجته جالسة قريباً منهما.

أخبرني محمّد بُليْكي أنه وعائلته من سكان حيّ سان ليونار في مونتريال ويزورون ’’مركز الطبيعة‘‘ من حينٍ لآخر. وقبِل محدّثي أن آخذ له صورة لكنّه فضّل ألّا يظهر فيها ابنه الياس حفاظاً على خصوصيته.

وبُليْكي جزائري الأصل، من مدينة دلّس الساحلية في منطقة القبائل الكبرى، وقدم مع عائلته إلى كندا أواخر عام 2009 وكان الياس آنذاك مولوداً جديداً عمره شهران.

وأضاف بُليْكي أنهم قصدوا يوم السبت متنزّه ’’روزمون‘‘ (Parc Rosemont) في مونتريال الذي كان يعجّ بالناس في طقس مشمس وأنّ التباعد الجسدي مسافة متريْن لم يكن دوماً محترَماً، لاسيما من قبل من كانوا يلعبون معاً.

احتمال اندلاع موجة رابعة من الجائحة أمرٌ وارد، دون شك، لاسيما بسبب متحوّرات كورونا محمّد بُليْكي، من سكّان مونتريال

ويخشى محمّد بُليْكي من خطورة المتحوّرات بالرغم من الارتفاع المتواصل في أعداد من يتلقون اللقاح المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘. وهو تناول الجرعة الأولى من اللقاح، وكان ’’فايزر بيونتيك‘‘.

ويعمل محمّد بليْكي في قطاع الصحة، وتحديداً كمساعد للمرضى إذ استجاب للنداء الذي وجّهه رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو قبل سنة عندما أطلق حملة لتدريب 10.000 مساعد للمرضى (نافذة جديدة) ليعملوا في مراكز الرعاية الطويلة الأمد.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)