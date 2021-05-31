تحقيق إيشاكوان: الاطمئنان الثقافي من أجل المساواة في النظام الصحّي

ولم يستبعد د. فولان حصول مآس شبيهة بمأساة جويس إيشاكوان ، طالما استمرّ نكران الواقع، واقع وجود عنصريّة ممنهجة في النظام الصحّي حسب قوله.

وتوفّيت إيشاكوان أثناء تلقّيها العلاج في مستشفى جولييت الكيبيكي (نافذة جديدة) في أيلول سبتمبر الفائت، ونشرت قبل دقائق من وفاتها، شريط فيديو على موقع فيسبوك، ظهرت فيه وهي تطلب المساعدة ، وسُمعت ممرّضتان تتهكّمان عليها.

وأعرب د. فولان عن استعداده للتضحية بِتعبير ممنهجة الذي يثير حساسيّة البعض كما قال، بغية المضيّ قدما.

لقد مللت اللجان. نعرف الأجوبة وعلينا أن نتّجة نحو الأفعال أضاف الطبيب، وهو ثالث شخص يتحدّث في مرحلة التوصيات في التحقيق الذي ترأسه محقّقة الوفيات جيهان كامل.

واستعرض د. ستانلي فولان الممارسات العنصريّة التي تعرّض لها منذ الصغر، في المدرسة الابتدائيّة، حيث كان لا يُفترض بالوحش أن يتكلّم، وفي المدرسة الثانويّة حيث كان يتعرّض للضرب والإهانات كما قال.

محقذقة الوفيات جيهان كامل ترأس التحقيق في وفاة جويس إيشاكوان الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وسَمِع خلال المسيرة الروحيّة والتربويّة التي شارك فيها على أرض أَتيكاميك عام 2012، الكثير من الأخبار عن مستشفى جولييت حيث توفّيت جويس إيشاكوان.

وشكّك في ما سمعه، ولم يستبعد في حينه أن يكون المرضى قد أساؤوا فهم ما سمعوه بسبب الاختلاف الثقافي كما قال.

وتبيّن له بعد وفاة جويس إيشاكوان أنّه لم يكن على المستوى الكافي من الإصغاء .

أصبحتُ ربّما تفاحة حمراء من الخارج و بيضاء من الداخل. ومن الممكن أن يُصبح أحد السكّان الأصليّين أبيض من الداخل قال د. ستانلي فولان، وأضاف أنّه شعر بالخجل لأنّه لم يبذل المزيد من جهود المساعدة.

وتقضي مهمّته من الآن فصاعدا، بالحديث أكثر عمّا يعانيه السكّان الأصليّون، كي لا تتكرّر المأساة، ولا تعود هناك أيّة جويس ، في إشارة إلى الشابّة جويس إيشاكوان (37 عاما) التي توفّيت في مستشفى جولييت.

لكنّ المؤكّد أنّ مآس أخرى ستحصل، والعنصريّة الممنهجة متأصّلة في النظام الصحّي أكثر ممّا نعتقد حسب قول د. فولان.

وشريط الفيديو الذي نشرته جويس إيشاكوان لا يترك مجالا للشكّ، ورغم ذلك، هناك من ينكر الواقع، أضاف الطبيب من أبناء السكّان الأصليّين ستانلي فولان.

تستمرّ جلسات التحقيق العام في وفاة الشابة جويس إيشاكوان التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين في مستشفى جولييت في كيبيك الصورة: Facebook

وقالت محقّقة الوفيات جيهان كامل، ود. آلان فادبونكور طبيب قسم الطوارئ في مستشفى جولييت الأسبوع الماضي، إنّ العديد من النقاط كانت ستبقى غامضة لولا وجود شريط الفيديو، و ما من أحد كان على الأرجح سيصدّق عائلة جويس إيشاكوان.

ومن الضروري حسب رأي د. ستانلي فولان ، الذهاب أبعد من مفهوم الاطمئنان الثقافي، إلى احترام الثقافة والاختلافات، ومعرفة التواصل مع الآخر وفهمه.

ومجرّد إلقاء التحيّة على الآخر بِلغته يدلّ على علاقة من الندّ للندّ وعلى احترام الاختلاف.

والاطمئنان الثقافي يعني معاملة الجميع على قدم المساواة كما قال، وأعرب عن ثقته بالتحقيق العام في وفاة جويس إيشاكوان، لكنّه تخوّف من ألّا تصغي الحكومة الكيبيكيّة إلى توصيات محقّقة الوفيات، وأن ينتهي التقرير الذي ستُصدره على الرفّ، كما هي الحال بالنسبة لتقارير سابقة.

ودعا د. فولان إلى مراجعة نظام الشكاوى، الذي يجد السكّان الأصليّون صعوبة فيه، وأضاف أنّ الاشتكاء ليس في ثقافة السكّان الأصليّين.

ودعت فيفيان ميشال، رئيسة نساء السكّان الأصليّين في كيبيك كلّ مراكز الرعاية الطبيّة إلى تقديم دورات تأهيل وتوعية حول المشاكل التي تعانيها نِساء السكّان الأصليّين وما يواجِهن من مشاكل، بالتعاون مع مجموعات من السكّان الأصليّين.

ومن المقرّر إجراء مسيرة في مدينة تروا ريفيير تحت عنوان العدالة من أجل جويس بعد غد الأربعاء، عقب انتهاء جلسات التحقيق العام في وفاة جويس إيشاكوان.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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