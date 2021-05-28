مع أو ضدّ إجراء انتخابات فدرالية مبكرة؟ اثنان من الكنديين العرب يُبديان الرأي

وبعد أن سادت تكهنات عن احتمال إجراء الانتخابات في الربيع الحالي بات يُحكى عن احتمال إطلاقها هذا الخريف. يُشار إلى أنّ رئيس الحكومة نفسه لم يؤكّد ولم ينفِ بشكل قاطع ما إذا كان ينوي السير بانتخابات مبكرة وأنّ مدة ولاية الحكومة الفدرالية هي أربع سنوات.

أنا أفضّل أن تجري الانتخابات في موعدها، إلّا إذا كانت هناك ضرورة لإجرائها بشكل مبكر أديب عقيقي، مواطن كندي من أصل لبناني

التقيت أديب عقيقي مساء أمس في متنزّه هنري دونان القريب من منزله في مدينة لافال التي استقرّ فيها بعد إقامته في مونتريال. وأخبرني أنه وصل إلى كندا مطلع عام 1977 قادماً من فرنسا التي سافر إليها في العام السابق هرباً من ويلات الحرب اللبنانية.

أديب عقيقي، مواطن كندي من أصل لبناني، واقفاً أمام سياج متنزّه يحمل اسم هنري دونان، مؤسس منظمة الصليب الأحمر الدولي، في مدينة لافال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

عندما وصل أديب عقيقي إلى كندا كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الحكومة الحالية، في سدّة الحكم في أوتاوا. وأُعجب المهاجر اللبناني بالشخصية الكاريزمية لرئيس الحكومة الليبرالية الراحل وبانفتاحه على ثقافات الآخرين، وترك ذلك أثره في ميوله السياسية فجعله يحبّذ الليبراليين في السلطة.

ويقول أديب عقيقي، وهو متعهد بناء متقاعد، إنّ ترودو الابن أحسن إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

خاطب جوستان ترودو الناس بشكل متواصل في هذه الأزمة واتخذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامتهم، فأرسل لهم المال وهم في منازلهم كي لا يشعروا بالعوز. حكومته جيدة وسهرت على سلامة المواطنين أديب عقيقي

وبالتالي يرى أديب عقيقي أنّ جوستان ترودو يستحقّ حكومة أكثرية، لكن يجب برأيه ضمان عدم تعريض حياة الناخبين لأيّ خطر خلال الجائحة الحالية قبل الدعوة لانتخابات.

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ أعضاء مجلس العموم تبنوا يوم الثلاثاء، وبشبه إجماع، اقتراحاً غير مُلزم ينصّ على تجنّب إجراء انتخابات خلال الجائحة. لكن بالنسبة لحكومة ترودو ليس من السهل تحديد العتبة التي ستمثّل نهاية الأزمة الصحية (نافذة جديدة).

المواطن الكندي التونسي الأصل سفيان حريرة واقفاً أمام منزله على رصيف الشارع السادس في لافال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

ولم يبدِ المواطن سفيان حريرة هو الآخر حماساً لإجراء انتخابات مبكرة.

أنا مع إجراء انتخابات مبكرة إذا اقتضى الأمر، لكن لا أرى أننا فعلاً بحاجة إليها ولا أننا مستعدّون لإجرائها سفيان حريرة، مواطن كندي من أصل تونسي

ويشير سفيان حريرة الذي التقيته مساء أمس أمام منزله في لافال إلى أنّ جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ لا تزال قائمة بالرغم من التحسّن في الوضع الصحي في بعض المناطق وتخفيف القيود الصحية فيها. ويضيف أنه يكفي النظر إلى ويلات الجائحة حول العالم لإدراك ما قد يحدث هنا في كندا إذا ما جرت فيها انتخابات عامة.

ويرى سفيان حريرة أنّ الأمور تسير بشكل جيّد لحكومة الاقلية برئاسة ترودو وأنّ لا ضرورة بالتالي لإجراء انتخابات.

وقد تحصل مفاجأة، كما حصل مع رئيسة الحكومة الكيبيكية بولين ماروا التي أطلقت انتخابات مبكرة وخسرتها! سفيان حريرة

يُذكر هنا أنّ رئيسة حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في مقاطعة كيبيك بولين ماروا أطلقت انتخابات مبكرة في آذار (مارس) 2014 آملة بالفوز بحكومة أكثرية تحلّ مكان حكومة الأقلية التي كانت ترأسها منذ أيلول (سبتمبر) 2012، لكنّ رهانها فشل، إذ خسر حزبها الانتخابات لصالح الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي فاز بحكومة أكثرية وخسرت هي مقعدها النيابي، فشكلت تلك الانتخابات نهاية حياتها السياسية.

إرين أوتول، زعيم حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

ويقول سفيان حريرة إنه يقترع ’’على الدوام‘‘ للحزب الليبرالي الكندي في الانتخابات الفدرالية لأنّ هذا الحزب ’’لا يهمل أيّ طرف ولا أيّة أقلية ولا أيّة جالية‘‘ و’’يعمل لصالح الجميع‘‘ و’’يقيم علاقات متوازنة مع الجميع‘‘، ويضيف أنّ حزب المحافظين، الذي يشكّل معارضة الرسمية في مجلس العموم، لا يتّسم بهذه الميزات.

وهاجر سفيان حريرة إلى كندا قبل 20 عاماً وتابع دراسات في مجاليْ الإلكترونيات الدقيقة والبحث الكمّي في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) لكنه لم يُنهِها، ونال شهادة في مجال البتروكيماويات من أحد المعاهد الخاصة في مونتريال، ويعمل منذ عام 2019 سائق حافلة لدى مؤسسة النقل العام في مونتريال (STM).

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)