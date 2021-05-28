تحقيق إيشاكوان: تجنّب وفاة الشابّة كان ممكنا

سلسلة من الأخطاء قال المحامي الذي يتابع يوميّا إلى جانب العائلة، جلسات التحقيق التي ترأسها محقّقة الوفيات جيهان كامل (نافذة جديدة).

إنّه من المؤثّر والمحبطّ رؤية كلّ ما لم يجر على مايرام في بيئة الاستشفاء قال باتريك موران مينار.

هل كنّا تواجدنا هنا لو لم تُصوِّر السيّدة إيشاكوان شريط الفيديو؟ للأسف لا قال المحامي.

وقد توفّيت جويس إيشاكوان في أيلول سبتمبر الماضي في ظروف غامضة في مستشفى جولييت، ونشرت قبل دقائق من وفاتها شريط فيديو تظهر فيه وهي تطلب المساعدة، وسُمِعت في الشريط ممرّضتان تتهكّمان عليها.

وقدّم المحامي تقريرا يقع في 26 صفحة، يستند بصورة أساسيّة إلى الملاحظات التي كتبها مهنيّو الصحّة الذين عالجوا جويس إيشاكوان.

وكانت الملاحظات غير واضحة ومتناقضة خلال المرحلة الحرجة التي مرّت بها إيشاكوان كما قال المحامي.

تستمرّ جلسات التحقيق العام في وفاة الشابة جويس إيشاكوان التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين في مستشفى جولييت في كيبيك الصورة: Facebook

واستند باتريك موران مينار إلى شريطي الفيديو الذين صوّرهما كلّ من جويس إيشاكوان وابنتها ماريا فازيانا إيشاكوان في اليوم نفسه الذي توفّيت فيه الوالدة.

ويقع شريط الفيديو تحت حظر النشر، ولكنّ الشهود الذين عاينوه، ومن بينهم الطبيب آلان فادبونكور، قالوا إنّ المريضة بدت متوفّية فيه.

وكان من الممكن، حسب د. فادبونكور، تجنّب وفاة إيشاكوان لو حصلت على مراقبة أكثر، ولو كان طاقم العمل يمتلك خبرة أكثر، و كانت ردّة الفعل أسرع.

ومن المتوقّع أن يدلي دانيال كاستونغي، المدير السابق لِلمركز المتكامل للخدمات الصحيّة والاجتماعيّة في لانوديير CISSS بشهادته أمام لجنة التحقيق.

وقد أعرب كاستونغي، الذي تمّ طرده من منصبه، عن شعوره بالصدمة وقال إنّه لا يعرف شيئا ممّا حصل مع جويس إيشاكوان.

ولكنّ وثيقة حصل عليها راديو كندا تفيد أنّ قسم الشكاوى ونوعيّة الخدمات التابع لِلمركز تلقّى ما لا يقلّ عن 11 طلبا من السكّان الأصليّين خلال الفترة الممتدّة من مطلع نيسان أبريل 2015 حتّى 21 أيّار مايو 2021.

ومن المتوقّع أن تُباشر محقّقة الوفيات جيهان كامل مرحلة تقديم التوصيات، التي تُعتبر حاسمة بالنسبة للمستقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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