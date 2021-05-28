نيو برنزويك: فوز أوّل كنديّ أسود بمنصب عمدة في المقاطعة

وفازت ثلاث سيّدات بمنصب العمدة في ثلاث من كبريات مدن المقاطعة، وكنديّ من أصول أفريقيّة في مدينة رابعة.

وقد اختار الناخبون كيت روجرز عمدة للعاصمة فريدريكتون، وداون أرموند عمدة لِمدينة مونكتون، و دونا ريردن عمدة لِمدينة سانت جون.

وفاز قاسم دومبيا بمنصب العمدة في مدينة شيباغان، وحصل على 750 صوتا، لِيتغلّب بسهولة على منافِسته، ناتالي بلاكيير التي نالت 410 أصوات.

إنّي متأثّر للغاية. إنّي شعرت بالسعادة عندما رأيت أنّ أبناء شيبيغان قرّروا أن يختاروني عمدة لِمدينتهم قال قاسم دومبيا.

لم أكن أخطّط لذلك، ولو حصل انتخابي، فإنّه كان سيشكّل صفحة تاريخيّة، نظرا لأنّي سأكون أوّل شخص يصل إلى هذا المنصب قال قاسم دومبيا عمدة شيباغان.

وقاسم دومبيا كنديّ من مواليد ساحل العاج، ووصل إلى مونكتون قبل 21 عاما لِمتابعة دراسته الجامعيّة (نافذة جديدة).

ويقيم في مدينة شيبيغان منذ 14 عاما، وهو عضو في مجلسها البلدي منذ 9 سنوات.

مديرة هيئة الانتخابات في ينوبرنزويك كيم بوفنروث الصورة: CBC Roger Cosman

ويشغل منذ العام 2010 منصب عضو في بلديّة هذه المدينة الصغيرة، ونائب الرئيس في مجلس إدارة جمعيّة أكاديا الوطنيّة Société nationale de l'Acadie.

وعلّق رالف توماس، المنسّق المساعد في جمعيّة تاريخ السود في نيوبرنزويك على فوز دومبيا، وأشار إلى أنّه أوّل واحد من أبناء الجاليات السوداء يفوز بمنصب عمدة في مقاطعة نيوبرنزويك.

أعتقد أنّ هذا فريد قال رالف توماس البالغ 81 عاما من العمر، مشيرا إلى أنّ دومبيا هو أوّل عمدة أسود يعرفه في تاريخ المقاطعة.

يدلّ ذلك حسب اعتقادي أنّه في حال كنت مؤهّلا لِمنصب ما، ويشعر أبناء مجتمعك أنّك تقوم بعمل جيّد، فلا يزعجهم إن كنت من السود أو من الواصلين حديثا. ويُدرك الناس أنّ بإمكان السود أن يتولّوا منصب العمد مثل أيٍّ كان سواهم قال رالف توماس المنسّق المساعد في جمعيّة تاريخ السود في نيوبرنزويك.

وأعرب العمدة الجديد قاسم دومبيا عن اعتقاده بأنّ الجامعيّين لعبوا دورا في انتخابه.

هذا مؤشّر بالنسبة لي على أنّ المستقبل زاهر، ولا يقيم الشباب فرقا بشأن اللون والعرق، ولكن بشأن الشخص بحدّ ذاته قال قاسم دومبيا.

الشباب هم مستقبل المقاطعة. ويساهمون من خلال قرارهم كسر الحواجز، في انفتاح نيوبرنزويك على العالم كما أضاف العمدة قاسم دومبيا.

واحتلّ ملفّ استبدال جسر شيباغان -لاميك حيّزا مهمّا في الحملة الانتخابيّة، وأكّد دوبيا أنّ حالة الستاتو كو غير مقبولة.

ويعتزم إثارة الموضوع عندما يلتقي وزيرة النقل في حكومة نيوبرنزويك جيل غرين، والدعوة إلى استبدال الجسر القديم.

الانتخابات البلديّة في زمن كورونا:

وجرت الانتخابات البلديّة في نيوبرنزويك وسط تحدّيات فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وجرى التصويت بفارق أسبوعين بين منطقة وأخرى كما قالت كيم بوفنروث، مديرة هيئة الانتخابات في نيوبرنزويك.

لكنّ الهيئة كانت مستعدّة لِإجرائها كما قالت، وأخذت العبرة من إجراءات الإغلاق في آذار مارس من العام 2020.

الاستعداد في وقت مبكّر يجعل الأمور تجري بسلاسة أكثر قالت مديرة هيئة الانتخابات كيم بوفنروث.

كانت هناك خطّة. وكنا نعرف، في حال استجدّ الإغلاق، الخطوات التي علينا أن نتّخذها قالت بوفنروث.

وأضافت بأنّ هيئة الانتخابات بحثت في السبل الممكن اعتمادها في حال الإغلاق، مع الحكومة المحليّة وأعضاء الجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة.

وتلقّت هيئة الانتخابات عددا قليلا جدّا من الشكاوى من المواطنين بسبب تأخّر صدور نتائج الانتخابات البلديّة كما قالت بوفنروث، مشيرة إلى أنّهم تفهّموا الأوضاع التي أوضَحتها لهم الهيئة.

(سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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