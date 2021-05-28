كندا: 2،6 مليار دولار من أجل منازل خضراء صديقة للبيئة

وأعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمر صحفي عن الخطّة التي تساعد أصحاب المنازل على القيام بإصلاحات من أجل خفض استهلاكهم من الطاقة وتقليص البصمة البيئيّة.

وشارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب جوستان ترودو، وزير الموارد الطبيعيّة شيموس أوريغان.

وخصّصت الحكومة 2،6 مليار دولار على مدى 7 سنوات لِمساعدة الكنديّين على إجراء بعض التصليحات، من بينها نشر الخلايا الشمسيّة وتحديث أجهزة التدفئة (نافذة جديدة) واستبدال أبواب المنازل ونوافذها.

كدولة، كلّ جهد مهمّ للحفاظ على هوائنا نقيّاً وبيئتنا صحيّة رئيس الحكومة جوستان ترودو.

نعرف أنّ هذه التصليحات تكون أحيانا بعيدة المنال، ولذلك، فقد جعلتها الحكومة في متناول الكنديّين أضاف ترودو.

رئيس الحكومة جوستان ترودو أكّد على أهميّة حماية البيئة الصورة: Sean Kilpatrick

وتقدّم الحكومة منحة ماليّة قدرها 5000 دولار لمالكي المنازل، من أجل إصلاح منزلهم الرئيسيّ، ومنحة تصل إلى 600 دولار من أجل تكلفة تقييم طاقة المنزل.

ويستفيد 700 ألف كندي من هذه المنحة التي تساعدهم في خفض فواتيرهم وإبقاء منازلهم أكثر دفئا خلال فصل الشتاء كما قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وبإمكان من يشاءتقديم طلب للحصول على المنحة عبر الإنترنت (نافذة جديدة)، وقد واجهت المنصّة الإلكترونيّة الخاصّة بعض العراقيل لدى إطلاقها نظرا لارتفاع عدد مقدّمي الطلبات كما أوضحت الحكومة.

وفي حال تمّت الموافقة على الطلب، يتولّى مستشار خاصّ تقييم الأعمال اللازمة قبل إجراء التصليحات وبعدها، ويحصل صاحب المنزل على المنحة الماليّة.

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعيّة الأسبوع الماضي عن تخصيص 10 ملايين دولار من أجل توظيف 2000 مستشار متخصّص في فعاليّة البيئة وتأهيلهم، من أجل إجراء عمليّات تقييم طاقة المنازل عبر مختلف أنحاء كندا.

وتُعتبر المنازل والمباني من بين أهمّ مصادر انبعاثات الكربون في كندا، وتنتج 18 بالمئة من إجماليّ الانبعاثات في البلاد.

(سي بي سي/ ديفيد ثورتون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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