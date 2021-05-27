الكيبيكيون يستعيدون الحياة الطبيعية تدريجياً: عائلة عربية تبدي مشاعرها

زرتُ عائلة عيّادي المقيمة في لافال، في مونتريال الكبرى، مطلع الأسبوع الحالي وحاورتُ أفرادها حول هذه التطورات. وتتكوّن هذه الأسرة التونسية الأصل من رياض ومُنى وأولادهما الثلاثة ياسين (في الصف السادس الابتدائي) وياسمين (في الصف الرابع الابتدائي) وريّان (في الحضانة).

تلقيتُ أخبار تخفيف القيود بفرح كبير، وأعلم أنّ الوضع الصحي هو، من حيث المبدأ، تحت السيطرة. صحيح أنّ هناك تقلبات، لكنّ الوضع تحت سيطرة جيدة مقارنةً بمقاطعات ودول أُخرى رياض عيّادي، ربّ عائلة ومهندس متخصص في حركيات السوائل (الهيدروليك)

ويضيف رياض عيّادي أنّ ما يطمئنه هي النسبة المرتفعة للأشخاص البالغين الذين تلقوا على الأقلّ جرعة واحدة من لقاح مضادّ لوباء ’’كوفيد - 19‘‘، أسوةً به وبزوجته مُنى.

يُشار إلى أنّه عند إعداد هذا التقرير كان أكثر من 57% من سكان مقاطعة كيبيك قد تلقوا على الأقل جرعة لقاحية واحدة (نافذة جديدة)، وأنّ هذه النسبة أعلى بكثير لدى البالغين 55 عاماً فما فوق وتتجاوز في أوساطهم عتبة الـ75% في مونتريال (نافذة جديدة)، كبرى مدن المقاطعة.

أحداث يتدربون على لعبة كرة القدم في مدينة شيربروك الكيبيكية في صيف 2020. الصورة: Radio-Canada

ويقول رياض عيّادي إنه لاحظ أنّ الحجر الصحي الطويل أثّر على الصحة النفسية للناس، لذا كان ينتظر تخفيف القيود ’’بفارغ الصبر‘‘. وهذا أيضاً رأي زوجته مُنى.

أنا فرحة جداً لأنّ الحجر الصحي أحدث اختلالاً في حياتي العائلية والمهنية وجعلني أفقد حياتي اليومية المعهودة. وأعتبر نفسي محظوظة جداً باستعادة حياة طبيعية. أنتظر بفارغ الصبر رؤية أقاربي واستقبال الناس في منزلي وزيارة الأقارب والأصدقاء منى عيّادي، ربّة عائلة وموظفة في القطاع العام الكيبيكي

وتضيف منى عيّادي أنها تواقة إلى السفر وأيضاً إلى مزاولة العمل من مكان العمل بدلاً من المنزل.

حول هذه النقطة الأخيرة تقول إنها كـ’’شخص اجتماعي‘‘ يحب التواصل المباشر مع الآخرين اختارت العودة إلى مكان العمل ثلاثة أيام من أصل خمسة كلّ أسبوع، وهذا هو الحدّ الأقصى المسموح به حالياً، على أن تواصل مزاولة العمل من المنزل يوميْن فقط أسبوعياً. وزوجها رياض توّاق هو الآخر لاستئناف العمل من مكان العمل.

مطاعم في حيّ سان روك في مدينة كيبيك تحضّر شرفاتها لاستقبال الزبائن. الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

وهل للعائلة مشاريع معينة مع تخفيف القيود الصحية؟ ’’بالطبع هناك مشاريع‘‘، يجيب رياض عيّادي، ’’سنخرج من المنزل بعد أكثر من سنة في الحجر وسيستأنف الأولاد أنشطتهم الرياضية، ككرة القدم لياسين والجمباز لياسمين والسباحة للجميع، وسيرون أصدقاءهم مجدداً، وهذا كله جيّد لصحتهم النفسية‘‘.

أشعر بالفرح لأنّنا سنرى أصدقاءنا مجدداً، وحتى لو ظلت هناك في البدء قيود على عدد الذين يمكننا رؤيتهم تبقى لدينا الفرحة برؤية الأصدقاء الذين لم نرَهم منذ مدة طويلة ياسمين عيّادي، تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

وسألتُ ربّة العائلة ما إذا لم تكن تخشى اندلاع موجة رابعة من الجائحة مع تخفيف القيود والتقاء الناس بعضهم ببعض مجدداً، فأجابت بأنّ ذلك، في حال حصوله، لن يكون أكثر خطورةً مما شهدناه، وأضافت أنها تثق بفعالية عملية التلقيح وأنه كلّما ارتفع معدّل التلقيح كلّما خفّت المخاطر.

مع عملية التلقيح حان الوقتُ لاستعادة الحياة مُنى عيّادي

يُشار إلى أنّ مونتريال ولافال، ثالثة كبريات مدن مقاطعة كيبيك، ستظلان مصنفتيْن منطقة ’’حمراء‘‘، أي الأكثر خطورة بالنسبة لانتشار وباء ’’كوفيد - 19‘‘، لغاية 7 حزيران (يونيو) لتنتقلا عندئذ إلى المنطقة ’’البرتقالية‘‘، ما يعني تخفيفاً إضافياً في القيود الصحية.

وفي 31 أيار (مايو) ستكون معظم مناطق المقاطعة مصنفةً منطقة ’’برتقالية‘‘، ما يعني إعادة فتح صالات الرياضة فيها وكذلك قاعات المطاعم الداخلية وعودة طلاب السنوات الثانوية الثالثة والرابعة والخامسة إلى مقاعد الدراسة في قاعات الصف بدوام كامل بدل متابعة الدراسة بالتناوب بين المنزل والمدرسة.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)