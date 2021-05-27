كوفيد-19: بريتيش كولومبيا تكشف عن خطّة الخروج من الإغلاق

وترسم الخطّة خريطة طريق تمهّد لِعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيّا (نافذة جديدة) خلال فصلَي الربيع والصيف.

وتنصّ على عودة السماح بالتجمّعات العائليّة وإعادة فتح المطاعم وإلغاء قيود السفر للمرّة الأولى منذ ما يزيد على سنة.

الضوء الذي نتحدّث عنه منذ اسابيع أصبح اليوم بين أيدينا قال جون هورغان رئيس حكومة المقاطعة في مؤتمره الصحفي.

وسمحت الحكومة اعتبارا من يوم الثلاثاء، بفتح صالات المطاعم الداخليّة، واستئناف الأنشطة الرياضيّة المعتدلة في صالات الرياضة، ورياضات الهواء الطلق، والمشاركة شخصيّا في تجمّعات دينيّة، شرط أن تجري كلّ هذه الأنشطة على مستوى محدود مع التزام بروتوكولات السلامة كما قالت الحكومة.

ويبقى ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي إلزاميّا، وتسمح الخطّة بالسفر لأسباب ترفيهيّة ضمن المناطق الصحيّة الثلاث في المقاطعة.

و يشترط تنفيذ الخطّة بتراجع عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يتسبّب به فيروس سارس- كوف- 2، وتراجع عدد حالات الاستشفاء، وتطعيم 70 بالمئة من أبناء المقاطعة.

جون هورغان رئيس حكومة بريتيش كولومبيا أعلن عن خطّة إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف قيود الوقاية على مراحل في المقاطعة الصورة: Radio-Canada / Michael McArthur

كما أنّه مشروط بعدم تأثير متحوّرات الفيروس على مرضى كوفيد-19 و على فعاليّة اللقاحات.

وفي حال استمرّت البيانات في الاتّجاه الصحيح، من المتوقّع رفع القيود عن السفر داخل المقاطعة في المرحلة الثانية من الخطّة منتصف حزيران يونيو المقبل، ورفع القيود عن السفر إلى باقي أنحاء كندا في المرحلة الثالثة مطلع تمّوز يوليو.

واعتبارا من السابع من أيلول سبتمبر، يصبح ارتداء الكمامة اختياريّا، وتعود التجمّعات والأحداث إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وتراجع عدد حالات كوفيد-19 وعدد الحالات النشطة اليومي بنسبة 61 و 55 بالمئة تباعا في بريتيش كولومبيا، بعد ارتفاع حاد عرفته في نيسان أبريل الفائت.

وبلغ عدد الحالات والحالات النشطة اعتبارا من يوم الإثنين أدنى مستوى له منذ ستّة أشهر.

الخروج من الإغلاق قد يثير القلق لدى بعض السكّان:

وتختلف المواقف من خطّة إعادة فتح الاقتصاد كما قالت حكومة بريتيش كولومبيا.

وفي حين تثير عودة الحياة إلى طبيعتها مشاعر الارتياح لدى البعض بعد سنة ونصف من الالتزام بإرشادات الوقاية، يشعر البعض الآخر بعدم الارتياح، ويتخوّفون من السلالات المتحوّرة ومن الحاجة الملحّة للجرعات الثانية من اللقاح المضادّ لِكورونا.

وقد يشعر بعض الأشخاص بالحاجة لاتّخاذ إجراءات وقاية شخصيّة إضافيّة كما قالت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا.

وحثّت د. هنري أبناء المقاطعة على احترام حدود الآخرين، ودعت كلّ من يشعر بأعراض إلى عدم الخروج من المنزل، وإجراء اختبار الكشف عن الفيروس.

و قد تعمد السلطات إلى الإبطاء في تطبيق خطّة الخروج من الإغلاق في حال ظهرت حالات من تفشّي الوباء، كما قالت د. بوني هنري، وأوضحت أنّ الإبطاء يستمرّ في هذه الحالة ريثما تتمكّن السلطات الصحيّة من ضبط الوضع.

ويأتي إعلان الحكومة عن خطّة إعادة فتح الاقتصاد بعد 483 يوما على ظهور أوّل حالة مؤكّدة من مرض كوفيد-19 في بريتيش كولومبيا.

وتسبّبت الجائحة في 142000 حالة كوفيد-19 و 1600 حالة وفاة في بريتيش كولومبيا.

وشدّدت الحكومة إجراءاتها للتصدّي لِلجائحة، وفرضت قيودا على السفر داخل المقاطعة، وحصرته بالمناطق الإداريّة الصحيّة الثلاث داخل بريتيش كولومبيا، وفرضت غرامة ماليّة قدرها 575 دولارا على المخالفين الذين يسافرون لأسباب غير رئيسيّة.

(سي بي سي/ ريهانا شمانك- مع ملفّات من جاستن ماكيلروي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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