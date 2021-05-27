التحقيق في وفاة جويس إيشاكوان: تناقض في شهادات العاملين في مستشفى جولييت

وتوفّيت إيشاكوان (37 عاما) ، التي تنتمي إلى أمّة أتيكاميك من السكّان الأصليّين، الخريف الماضي في مستشفى جولييت في كيبيك في ظروف غامضة، ونشرت قبل وفاتها بقليل شريط فيديو ظهرت فيه وهي تطلب المساعدة، وسُمعت في الشريط ممرّضتان وهما تتهكّمان عليها

واستمعت محقّقة الوفيات جيهان كامل إلى 24 فردا من طاقم العمل في مستشفى جولييت (نافذة جديدة) على مدى ثمانية أيّام من جلسات التحقيق العام، وكانت الشهادات متناقضة.

فقد أدلت جوزيه روك التي كانت تشغل منصب رئيسة الممرّضات في قسم الطوارئ في مستشفى جولييت خلال وقوع الحادثة، بشهادتها.

وأكّدت روك أنّ الممرّضة التي تمّ طردها من العمل عقب وفاة إيشاكوان، قالت مرّتين إنّه ليس هناك أيّ مأخذ عليها في ما قامت به.

وكانت الممرّضة المذكورة قد أدلت هي الأخرى بشهادتها الأسبوع الماضي أمام رئيسة التحقيق جيهان كامل .

محقذقة الوفيات جيهان كامل ترأس التحقيق في وفاة جويس إيشاكوان الصورة: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

وقالت الممرّضة، التي سُمعت في شريط الفيديو وهي تتلفّظ بعبارات مهينة بحقّ جويس إيشاكوان، إنّها التقت رئيستها قبل دقائق على وفاة إيشاكوان.

وطَمأنتها رئيستها بعد وفاة إيشاكوان، قائلة إنّه لا يمكن التعرّف من خلال شريط الفيديو عليها، أي على الممرّضة.

وبدت جوزيه روك غاضبة وردّت قائلة إنّ الممرّضة هي التي قالت لي ذلك .

نسعى نحن أيضا لِأن نفهم. لدينا ثلاث قصص والأمر ليس سهلا قال محقّق الوفيات الطبيب جاك رامسي الذي يشارك في التحقيق إلى جانب جيهان كامل.

واستجوب رامسي الممرّضة المذكورة، مساعدة رئيسة الممرّضات جوزيه روك، طوال ثلاث ساعات،بسبب الغموض في شهادتها.

وكانت ممرّضة أخرى قد قالت في شهادتها، إنّ الممرّضة المساعدة رفضت منذ العاشرة صباحا، تحويل جويس إيشاكوان إلى قسم الإنعاش.

وردّت الممرّضة التي تعمل بصفة ممرّضة مساعدة لرئيسها المباشر، Assistante du supérieur immédiat ، قائلة إنّها لم تكن قد اطّلعت بعد على حالة إيشاكوان الصحيّة بالكامل، وعلى الأدوية المهدّئة التي أُعطِيت لها، ومن بينها دواء هالدول.

ولو علِمت بالأمر، لكانت قد أرسلتها فورا إلى قسم الإنعاش كما قالت، لأنّ دواء هالدول يسبّب هبوطا في الضغط.

وبحثَت بعد ذلك عن شخص يمكنه الاهتمام بِالمريضة إيشاكوان، وطلبت ذلك من إحدى مساعدات المرضى، لكنّ هذه الأخيرة رفضت قائلة إنّ لديها 50 مريضا تهتمّ بهم.

تناقض بشأن عبء العمل:

ولاحظت رئيسة التحقيق جيهان كامل وجود تناقض في الشهادات في ما يتعلّق بعبء العمل.

فقد تحدّث الكثيرون في شهاداتهم عن عبء ثقيل، في حين نفت الممرّضة المساعدة وجود نقص في عدد العاملين في مستشفى جولييت.

لكنّ أحد الممرّضين قال في شهادته إنّه من الممكن أن يكون موت إيشاكوان قد نجم عن انقطاع في الخدمات ، وتحدّث عن ممرّضة مرشّحة لممارسة التمريض تنقصها الخبرة.

وتساءلت الممرّضة المساعدة لماذا لم تعمد الممرّضة المرشّحة للتمريض إلى إرسال إيشاكوان فورا إلى قسم الإنعاش.

ويشار إلى أنّ زوج إيشاكوان وابنتها يتابعان يوميّا جلسات التحقيق العام التي تهدف لإلقاء الضوء على ظروف وفاتها في مستشفى جولييت.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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