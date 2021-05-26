بما تتميّز الجولة الأخيرة من الحرب الفلسطينية الإسرائيلية؟

يُشار إلى أنّ اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين دولة إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الفائت بعد 11 يوماً من القصف المتبادل. وقادت مصر وقطر جهوداً إقليمية للتوصل إليه.

وأوقع القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي نحو 250 قتيلاً ومئات الجرحى ودماراً واسعاً في قطاع غزة، فيما أسفر القصف الصاروخي من داخل القطاع على إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً عدا الجرحى وتسبب بأضرار مادية كبيرة. وزعمت كلٌّ من إسرائيل وحماس أنها كانت المنتصرة في هذه الحرب.

’’الصعيد الأول هو الصعيد الإنساني. لأول مرة يرى العالم إسرائيل على حقيقتها. وتقرير هيومان رايتس وُوتش تحدث عن البعد الإنساني وعن أنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب‘‘، يقول رئيس مجلس الأمناء في ’’المؤسسة الكندية الفلسطينية‘‘ في مونتريال فهد سعد.

’’لقد أثّر اللوبي الصهيوني خلال سنوات طويلة، وعبر وسائل الإعلام التي يسيطر عليها، أثّر كثيراً على الدول، على الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية‘‘، يضيف فهد سعد في حديث هاتفي أجريته معه يوم أول من أمس وهو في منزله في غرب جزيرة مونتريال التي لا تزال مصنفة منطقة ’’حمراء‘‘، أي الأكثر خطورة بالنسبة لانتشار وباء ’’كوفيد - 19‘‘.

رئيس مجلس الأمناء في ’’المؤسسة الكندية الفلسطينية‘‘ في مونتريال فهد سعد. الصورة: Photo fournie par Fahd Saad.

’’شكّلت هذه المعركة هزيمة نكراء للوبي الصهيوني، فبالرغم من الجائحة العالمية جرت تظاهرات في كلّ العالم ضدّ إسرائيل، ما دفع الكثيرين من السياسيين في العالم، حتى في الولايات المتحدة وكندا، وفي أوساط الإعلام لاتخاذ مواقف أكثر دعماً للقضية الفلسطينية. وللمرّة الأولى يتمّ الحديث عن أنّ حياة الفلسطينيين مهمة (Palestinian lives matter)‘‘، يرى رئيس مجلس الأمناء في ’’المؤسسة الكندية الفلسطينية‘‘ في مونتريال، فهد سعد.

مثلاً هنا في كندا وجّه 24 نائباً في مجلس العموم وعضوان في مجلس الشيوخ رسالة إلى رئيس الحكومة جوستان ترودو طالبوه فيها باتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل وتدعم الحقوق الفلسطينية. وهذه سابقة لم نشهدها من قبل. لأول مرة يرى العالم كله إسرائيل على حقيقتها ويرى ويقدّر نضال الشعب الفلسطيني فهد سعد، رئيس مجلس الأمناء في ’’المؤسسة الكندية الفلسطينية‘‘ في مونتريال.

يُذكر أنّ البرلمانيين المشار إليهم قالوا لرئيس الحكومة الفدرالية إنّ على كندا أن تندّد ’’فوراً‘‘ (نافذة جديدة) بإنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنّه لم يعد ’’بوسع كندا تجاهل الانتهاكات المتكررة لحقوق الفلسطينيين من قبل الحكومة الإسرائيلية‘‘.

المئات تظاهروا في وسط مونتريال في 16 أيار (مايو) 2021 دعماً لإسرائيل. الصورة: Radio-Canada

سألتُ فهد سعد ما إذا كان يتوقع أن ينعكس هذا الدعم العالمي الذي أشار إليه بشكل ميداني، على الأرض، لصالح الفلسطينيين وكيف؟

’’والله الأيام فقط سترينا ما هو مدى الاستيعاب‘‘، يجيب فهد سعد الذي يضيف أنّه ’’في الولايات المتحدة، أكبر داعم للصهيونية العالمية، قال عددٌ كبير من النواب كلاماً كله تأييد للقضية الفلسطينية‘‘ وأنّ ’’التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية عمّت دول العالم‘‘.

يُذكر في هذا الصدد أنّ عدداً من النواب الأميركيين المنتمين للحزب الديمقراطي، من بينهم أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، قدّموا الأسبوع الماضي مقترحاً يهدف لمنع صفقة بيع أسلحة أميركية لإسرائيل.

وأشاد فهد سعد بأعضاء الكونغرس الأميركي وعلى رأسهم السيناتور بيرني ساندرز ’’لوقوفهم مع القضية الفلسطينية وكلامهم عن معاناة الشعب الفلسطيني‘‘.

وهل كون ساندرز يهودياً أمرٌ يساعد الفلسطينيين؟

’’نعم وبنسبة 100%‘‘، يجيب فهد سعد، ’’فنحن رأينا كم كانت كبيرة أعداد اليهود الذين شاركوا في التظاهرات المندّدة بما تقوم به إسرائيل، فإسرائيل لا تمثّل جميع اليهود، إسرائيل تمثّل الصهيونية، لا الشعبَ اليهودي‘‘.

هذه المعركة أظهرت لنا أيضاً مقدار الوحدة واللحمة بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني، داخل حدود 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة كما في دول الشتات. لقد وقفوا معاً وقفة رجل واحد دعماً للقضية الفلسطينية فهد سعد، رئيس مجلس الأمناء في ’’المؤسسة الكندية الفلسطينية‘‘ في مونتريال.

من جهته يقول الناشط والصحفي الفلسطيني المخضرم نقولا الصايغ، ابن الـ86 عاماً، ’’لقد طفح الكيل. بعد 73 عاماً تحت الاحتلال لم يعد هناك طاقة للتحمّل أكثر. الشعب في الضفة الغربية والقدس قابع تحت الاحتلال. كم بمقدور الإنسان أن ينتظر كي ينال حقوقه الوطنية؟‘‘.

وأخبرني نقولا الصايغ الذي زرته في منزله في لافال يوم أول من أمس أنه يقيم في كندا منذ عام 1974 بعد أن طردته السلطات الإسرائيلية من منزله في القدس إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد مستشاري رئيسة الحكومة الإسرائيلية آنذاك غولدا مئير.

الناشط والصحفي الكندي الفلسطيني نقولا الصايغ. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

وعن الجولة الأخيرة من النزاع المسلح يقول نقولا الصايغ إنه يعتبرها ’’نصراً للشعب الفلسطيني من المقاومة الغزاوية‘‘.

والصايغ كان رئيساً لـ’’المؤسسة الكندية الفلسطينية‘‘ في مونتريال وأمين سرّها سنوات طويلة وهو يبدي استياءَه لعدم التزام إسرائيل بمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبرزها القرار 242.

لن تهدأ الأحوال، لا بدّ للولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الشرقية أن تتدخل بشكل مباشر لإيجاد حلٍّ عادلٍ للقضية، وإلّا سيتضاعف حجم القتل والدماء المسالة ولن يهدأ بال للفلسطينيين نقولا الصايغ، ابن القدس المقيم في كندا.

ويتحدث نقولا الصايغ عن ’’تمرّد عربي‘‘ فيقول إنّ ’’الجزائر والأردن والعراق مثلاً، يعني الشعوب العربية بدأت تتحرك، وهذا مؤشّر على أنّ الطبخة استوت (نضجت) ولم يعد هناك من إمكانية للانتظار. هناك قوانين وقرارات دولية، فلتُطبَّق!‘‘.

’’الشعوب العربية لن تبقى ساكتة. الأخبار التي تأتيني من الجزائر لا يتصورها العقل. الجزائر فتحت حدودها ومستشفياتها (أمام الفلسطينيين) فاضطرّ القطر المصري لأن يفتح هو أيضاً المستشفيات أمام أهالي غزة لتلقي العلاج‘‘، يضيف نقولا الصايغ.

ولكن من وما الذي سيجبر إسرائيل هذه المرة على تنفيذ القرارات الدولية وعلى تقديم تنازلات لم تقدّمها في السابق؟

يجيب نقولا الصايغ على سؤالي بالقول ’’هذه ليست تنازلات، هذه حقوق، حقوق لشعب باستعادة وطنه‘‘.

على منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ألّا يقبلا بوجود 7 ملايين فلسطيني في الداخل تحت الاحتلال و7 ملايين فلسطيني آخرين في الخارج ممنوعين من زيارة وطنهم بسبب الاحتلال. لا يوجد إنسان يقبل بهذا الواقع. إذا نظرنا إلى الحروب التي حصلت في الماضي نجد أنّ الجميع انسحبوا من الأراضي التي احتلوها وردّوها لأصحابها الناشط الكندي الفلسطيني نقولا الصايغ.

ويختم نقولا الصايغ حديثه بالتأكيد على ’’تفاؤله القوي‘‘ لأنّ الفلسطينيين ’’لم يعودوا لوحدهم‘‘ بوجه إسرائيل ’’والقضية لن تعود إلى النوم ثانيةً‘‘ ولأنّ ’’الكثيرين من اليهود يريدون نهاية لهذا النزاع من أجل العيش بأمان وسلام‘‘.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)