تحقيق إيشاكوان: ممرّض يشير إلى انقطاع في الخدمات

وأدلى اليوم الأربعاء أحد الممرّضين العاملين في مستشفى جولييت بشهادته أمام رئيسة التحقيق جيهان كامل.

وتحدّث الممرّض عن نقص في طاقم العمل وعن قسم طوارئ مكتظّ (نافذة جديدة)، وعن ممرّضة مرشّحة لِممارسة التمريض تنقصها الخبرة و تنوء تحت عبء العمل.

ومن الممكن أن يكون موت إيشاكوان عائدا إلى انقطاع في الخدمات كما قال الممرّض، وأضاف أنّه تدخّل مباشرة لدى رئيسة الممرّضات، وتخطّى الممرَضة المساعدة.

المؤكّد أنّ هناك نقصا في طاقم العمل، والمؤكّد أنّ الشخص الذي كان يهتمّ بِجويس إيشاكوان لم يكن الأفضل والأكثر خبرة، وبالتالي، كان هناك شكل من أشكال انقطاع الخدمات قال الممرّض الذي أدلى بشهادته أمام محقّقة الوفيات جيهان كامل.

وأدلى الممرّض بشهادته وهو يرتدي بزّة التمريض الخضراء للتعبير عن اعتزازه بمهنته التي يمارسها منذ 20 عاما في قسم الطوارئ في مستشفى جولييت.

ولم يتردّد كما قال، في تخطّي ممرّضة أعلى رتبة من أجل إنقاذ حياة .

تستمرّ جلسات التحقيق العام في وفاة الشابة جويس إيشاكوان التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين في مستشفى جولييت في كيبيك الصورة: Facebook

وطمأنته رئيسة الممرّضات جوزيه ديروش، وقالت له إنّها اطّلعت على شريط الفيديو الذي نشرته جويس إيشاكوان قبل وفاتها بقليل.

وردّ الممرّض قائلا إنّه لا يأبه لِشريط الفيديو وإنّ المريضة الشابّة (37 عاما) ليست في المكان المناسب حسب رأيه.

ماذا تريدني أن أفعل ؟ سألته جوزيه ديروش التي قدّمت استقالتها من منصبها بعد فترة قصيرة على وفاة إيشاكوان التي تنتمي إلى أمّة أتيكاميك من السكّان الأصليّين، والتي هي أمّ لِسبعة اولاد.

وبدا المرّض في غاية التأثّر عندما تحدّث عن الممرّضة التي طُردت من العمل والتي توجّهت بعبارات مهينة إلى جويس إيشاكوان.

وقال إنّ صديقته تعتذر طوال الوقت، وتشعر بالحزن، وأضاف أنّها أنقذت عشرات وعشرات الأشخاص طوال مهنتها.

ولدى سماعه شريط الفيديو، قال إنّه محبَط، وغير موافق على الكلام الذي ورد فيه، لأنّ هذا الكلام غير مقبول، وينبغي طرد الشخص الذي يتفوّه به من العمل حسب قوله.

لكنّي أعرف أنّها كلمات، وأنّها لا تقتل أناسا قال الممرّض.

وهل تقتل الثقة سألته محقّقة الوفيات جيهان كامل، فأكّد أنّها فعلا كذلك.

وتحدّث الممرّض في شهادته، على غرار كلّ العاملين في مستشفى جولييت، عن مشاكل النقص في طواقم العمل وعبء العمل الثقيل، وظروف العمل في المستشفيات التي تشبه كما قال، العمل في سلسلة الإنتاج .

وأشار إلى وجود نقص في التواصل مع عميلَة الارتباط في حينه باربارا فلامان، التي لم تغيّبت عن اجتماع كانت مدعوّة إليه.

وأعرب الممرّض عن تأييده لِتوظيف أفراد من أمّة أتيكاميك من السكّان الأصليّين في المستشفى.

ورأى أنّ المستشفى لم يتّخذ أيّ إجراء لِتجنّب وقوع حادثة مماثلة لِتلك التي أدّت إلى وفاة جويس إيشاكوان، وقدّم في الختام 25 توصية إلى محقّقة الوفيات التي ترأس التحقيق جيهان كامل.

(راديو كندا/ راديو كندا الدولي)

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