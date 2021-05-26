كندا تبحث في فرض المزيد من العقوبات على بيلاروس ومينسك تغلق سفارتها في أوتاوا

وقد اعتقلت السلطات الصحفي المعارض بعد أن أرغمت طائرة رايان إير التي كان يستقلّها على الهبوط في مطار مينسك بحجّة وجود متفجّرات على متنها.

وكانت الطائرة متّجهة في رحلة من مطار فيلنيوس في ليتوانيا إلى أثينا.

وظهر المعارض رومان بروتاسيفيتش في مقطع شريط فيديو واعترف ببعض الجرائم التي اتّهمته الحكومة بالتورّط فيها.

"تصرّف نظام بيلاروس شائن وغير قانوني وغير مقبول على الإطلاق (نافذة جديدة)" قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

ومن الواضح، أضاف ترودو، أنّه هجوم صريح على الديمقراطيّة وحريّة الصحافة. نحن ندينه وندعو إلى الإفراج فورا عن الصحفي المعارض .

وتابع ترودو قائلا إنّنا ندين هذا التدخّل الخطير في الطيران المدني. وتفرض كندا حاليّا عقوبات على بيلاروس. ونبحث في فرض المزيد منها كما قال رئيس الحكومة.

وزير الخارجيّة الكندي مارك غارنو دعا سلطات بيلاروس إلى الإفراج عن كلّ الأشخاص المعتقلين اعتباطيّا الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وأشار إلى أنّ كندا ستعمل مع كلّ حلفائها ومع المنظّمات الدوليّة، بما فيها منظّمة الناتو، على الضغط على النظام وحماية الصحفيين في كلّ أنحاء العالم.

وقد فرضت كندا العام الماضي عقوبات على 55 مسؤولا في حكومة بيلاروس ، بعد الانتخابات التي اعتبرت أوتاوا أنّها مليئة بالمخالفات ، و حملة القمع الممنهج لحركة الاحتجاجات التي أعقبتها.

ونشرت سفارة بيلاروس رسالة على موقعها الإلكتروني تعلن فيها عن إقفال سفارتها في أوتاوا اعتبارا من مطلع أيلول سبتمبر المقبل، وتعليق المعاملات القتصليّة اعتبارا من العاشر من تمّوز يوليو المقبل.

من المفترض أن تتوقّف المعاملات القنصليّة في سفارة جمهوريّة بيلاروس في كندا، وأن تجري في القنصليّة العامّة لِجمهوريّة بيلاروس في نيويورك في الولايات المتّحدة كتبت السفارة على موقعها الإلكتروني.

ونصحت وزارة النقل الكنديّة في بيان، كلّ أصحاب الطائرات ومشغّليها المسجّلين في كندا بعدم دخول المجال الجويّ البيلاروسي على أيّ ارتفاع كان.

سوف تشارك كندا في الاجتماع الطارئ الذي تعقده المنظّمة الدوليّة للطيران المدني هذا الأسبوع لإلقاء الضوء على الظروف المحيطة بهذه الانتهاكات البغيضة" كتب وزير الخارجيّة الكندي مارك غارنو في بيان.

سوف تواصل كندا العمل مع حلفائها للتأكّد من أنّ أصوات أبناء بيلاروس مسموعة، ومواصلة محاسبة المسؤولين عن تقويض الديمقراطيّة وقمع حريّة الإعلام وانتهاك حقوق الإنسان أضاف وزير الخارجيّة فيليب غارنو.

ودعا الوزير غارنو في بيانه سلطات بيلاروس إلى إطلاق سراح كلّ الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم اعتباطيّا من قبل النظام.

(سي بي سي/بيتر زيمونيتش/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

رابط ذات صلة:

سلسلة جديدة من العقوبات الكندية على مسؤولين في حكومة بيلاروس (نافذة جديدة)